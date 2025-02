Mô hình chính quyền ba cấp: Công việc giải quyết nhanh hơn, giảm bớt chi tiêu ngân sách (Bài 2)

LTS: Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 126 về một số nội dung tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025. Trong đó, Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện). Cùng đó, xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đảng ủy Chính phủ cũng đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, quy định của Đảng có liên quan. Các nội dung này báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025. Đây là được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả, chất lượng của nền quản trị quốc gia, giảm tầng nấc trung gian trong chỉ đạo hành chính và tạo không gian rộng mở, thông thoáng cho phát triển KT-XH tại các địa phương... Báo NTNN/Điện tử Dân Việt triển khai loạt bài "Mô hình chính quyền ba cấp: Giảm tầng nấc trung gian, tạo không gian phát triển", trong đó PV đã gặp gỡ, trao đổi với các cán bộ địa phương trên khắp cả nước, các chuyên gia am hiểu về cơ cấu bộ máy tổ chức... để phân tích sâu hơn cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị để triển khai mô hình chính quyền ba cấp sao cho hiệu quả nhất.

Các chính sách đến với người dân nhanh hơn

Những ngày qua ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) cùng nhiều cán bộ địa phương đã nghiên cứu Kết luận số 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Rất nhiều cán bộ đồng thuận, ủng hộ các nội dung được đề cập trong Kết luận số 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025", ông Hà nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hà là một cán bộ trưởng thành từ địa phương, từng đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau, trong đóng có vị trí Trưởng Công an xã. Vị cán bộ cho rằng, việc nghiên cứu bỏ cấp huyện sẽ giảm tải cho bộ máy của Nhà nước về mặt nhân sự, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu thực tế gắn bó giữa người dân với chính quyền cơ sở và người dân với chính quyền, trong đó có những nội dung liên quan đến kiến nghị, đề xuất về việc giải quyết thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng, quyền lợi của người dân….và những biện pháp tổ chức của chính quyền đến với người dân được nhanh nhất.

"Trước kia, trong quá trình giải quyết công việc, nếu như có những vụ việc vượt thẩm quyền chúng tôi phải báo cáo, xin ý kiến, đề xuất với huyện. Có những nội dung, lãnh đạo cấp huyện chưa giải quyết được ngay lại phải chờ xin ý kiến lãnh đạo thành phố. Như vậy, thời gian giải quyết các nội dung sẽ bị kéo dài ra, chờ lâu hơn. Còn khi tổ chức chính quyền 3 cấp, việc giải quyết sẽ nhanh hơn, sát thực tế hơn", ông Hà chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Hà, việc thực hiện, sắp xếp cần phải có lộ trình cho thích hợp, phù hợp đối với các đơn vị, đặc biệt là đối với địa bàn là Thủ đô Hà Nội, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước…

Đối với chính quyền xã, theo ông, cần phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, nhất là cấp xã để bắt tay ngay vào công việc, nắm rõ các quy định của pháp luật để tổ chức điều hành các công việc, thủ tục hành chính, đáp ứng được bộ máy chính quyền đô thị mới và việc chuyển đổi số trong thời gian tới.

Thêm nữa, chế độ chính sách khi áp dụng đối với chính quyền 3 cấp, cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã phải có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Đối với cơ sở vật chất cũng cần được đầu tư, nâng cấp đồng bộ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, trong tình hình mới.

Ngoài ra, cần phải tăng thêm các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có năng lực, uy tín đáp ứng được nhu cầu công việc trong tình hình mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Ảnh: Dân Việt

"Trước đây có một số cán bộ trưởng thành từ cơ sở, việc đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn còn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế sau khi sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết 18. Vì vậy, khi sắp xếp, cần phải tăng cường thêm các bộ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, năng lực để đáp ứng được nhu cầu công việc, khối lượng công việc lớn", ông Hà nêu quan điểm.

Giảm chi tiêu ngân sách, hiệu quả vẫn đảm bảo

Ông Đoàn Văn Quyết – Chủ tịch UBND xã Hải Thắng (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) là lãnh đạo xã vừa thực hiện đợt tinh gọn, hợp nhất vừa qua. Đơn vị là một trong những xã triển khai chủ trương hợp nhất của UBND huyện và tỉnh Hưng Yên, theo đó 2 xã là xã Đức Thắng với xã Hải Triều hợp nhất thành lập đơn vị hành chính mới là xã Hải Thắng.

Sau hợp nhất, thời gian đầu một số vị trí công chức vẫn còn thừa cán bộ nên có 2 đến 3 vị trí công chức. Ngoài ra, do địa bàn hành chính mới rộng hơn nên thời gian đầu việc quản lý còn bỡ ngỡ và có nhiều việc phát sinh.

"Đến nay, sau một thời gian cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ đã dần ổn định cả về mặt quản lý và về công tác cán bộ", ông Quyết nói.

Liên quan tới chủ trương nghiên cứu bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, ông Quyết chia sẻ: "Mọi người đều rất ủng hộ chủ trương, chính sách này của Đảng và Nhà nước. Việc bỏ đơn vị hành chính cấp huyện chắc chắn sẽ còn được nghiên cứu kỹ từ các nhà hoạch định chính sách. Sau khi có thông tin này, tâm tư, nguyên vọng của các cán bộ như chúng tôi cũng chưa thấy có ai dao động mà vẫn yên tâm công tác".

Việc nghiên cứu bỏ cấp huyện sẽ giảm tải cho bộ máy của Nhà nước về mặt nhân sự, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn. Ảnh: N.Đ

Về mặt công việc, theo ông Quyết, các công việc tại địa phương có thể sớm được giải quyết, đáp ứng nhu cầu của người dân. Còn về việc đi lại, cũng không quá lo ngại, bởi hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin cũng có thể sẽ có nhiều cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.

Sáng 13/2, phát biểu thảo luận tổ tại kỳ họp Quốc hội, đề cập vấn đề chính quyền quốc gia nên 3 cấp hay 4 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá. Nhưng qua thực tế, 80% các nước có chính quyền 3 cấp. Theo Tổng Bí thư, vừa qua công an nghiên cứu thí điểm trước, bỏ công an cấp huyện. Ông cũng rất hoan nghênh việc này trước thực tế "công an chính quy đã về cấp xã làm việc".

"Việc bỏ đơn vị hành chính cấp huyện cần thời gian để Đảng, Nhà nước và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và chúng tôi tin tưởng chủ trương chính sách này là kịp thời, phù hợp với thời đại và với mô hình quản lý của nước ta.

Qua đó, hiệu quả quản lý Nhà nước vẫn đạt được kết quả tốt nhưng lại giảm được sự cồng kềnh của bộ máy quản lý, giảm chi tiêu công từ ngân sách Nhà nước đề dành nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở, hạ tầng", ông Quyết chia sẻ.

Công an đi đầu với phương châm: "Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở"

Hiện nay, lực lượng Công an đang đi đầu trong công tác sắp xếp mô hình Công an từ 4 cấp thành 3 cấp, tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành.

Theo Bộ trưởng, quá trình tổng kết Nghị quyết số 18 cho thấy, việc tổ chức bộ máy theo 4 cấp Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Theo đó, việc sắp xếp theo mô hình Công an 4 cấp thành 3 cấp.

Đối với Công an địa phương điều chỉnh phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” sang “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”; Công an cấp tỉnh giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; Công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Khi không tổ chức Công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 Công an cấp huyện và khoảng 5.916 Đội thuộc Công an cấp huyện.

Do đó, sẽ tiến hành bố trí, sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ theo hướng điều động, bố trí, tăng cường cán bộ phù hợp tại Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, trong đó ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ tại Công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ với Dân Việt, Thượng tá Trần Mạnh Hùng, Phó Công an huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) cho rằng, tới thời điểm này, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, sắp xếp lại lực lượng, xây dựng công an 3 cấp (bộ, tỉnh, xã), không tổ chức công an cấp huyện đã là thời điểm chín muồi, đây là bước đột phá trong công tác tổ chức bộ máy.

"Chúng tôi tin rằng, việc tinh gọn bộ máy nhằm xây dựng bộ máy kiểu mẫu, tinh gọn sẽ hoạt động hiệu năng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước", Thượng tá Trần Mạnh Hùng chia sẻ.

Thượng tá Hùng là cán bộ nhiều năm gắn bó với vùng sâu vùng xa, bám bản, bám địa bàn. Theo ông, những năm qua, công tác chuyển đổi số với việc tích hợp công nghệ số vào mọi khía cạnh của đời sống xã hội đã được triển khai rất hiệu quả. Do đó cơ sở hạ tầng cấp xã đã cơ bản đáp ứng cho việc tinh gọn bộ máy.

Bên cạnh đó, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin cá nhân của công dân với mục tiêu là đảm bảo tính xác thực, duy nhất và toàn diện của thông tin, phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo vệ quyền lợi công dân đã đạt hiệu quả cao.

"Đây là tiền đề để công an cấp xã nói riêng và chính quyền cấp xã hoạt động thuận lợi và hiệu quả", Thượng tá Hùng nhận xét.

Với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ được đào tạo chính quy, tinh nhuệ, hội tụ đủ phẩm chất chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng giảm cấp trung gian ở địa phương, tăng cường cơ sở sẽ trở thành nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

