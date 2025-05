Thành phố biển nhỏ nhất, nhưng dẫn đầu sức hút

Thực tế, ngay trước khi kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu, Sầm Sơn đã sớm “dậy sóng” với Lễ hội du lịch biển 2025, một trong những sự kiện khởi động mùa hè hoành tráng bậc nhất xứ Thanh. Không chỉ đầu tư sân khấu hiện đại, chương trình khai mạc diễn ra vào tối 26/4 còn gây ấn tượng với chuỗi tiết mục nghệ thuật công phu, show trình diễn nhạc nước rực rỡ cùng màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn. Quảng trường biển Sầm Sơn – công trình biểu tượng có sức chứa hơn 10.000 người – đã “kín chỗ” từ rất sớm bởi sự háo hức của hàng chục nghìn người dân và du khách.

Sức nóng của Sầm Sơn lan tỏa trên toàn mặt trận du lịch. Trong khi bãi biển luôn tấp nập người tắm nắng, check-in, dạo biển thì các tổ hợp vui chơi – giải trí cũng sôi động không kém. Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộng hơn 33,5ha quy tụ 14 tổ hợp trò chơi nước, phục vụ hơn 19.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày nghỉ.

Công viên nước Sầm Sơn thu hút phục vụ hơn 19.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Công viên được ví như "thỏi nam châm giải nhiệt", kết nối hoàn hảo giữa trải nghiệm biển và xu hướng nghỉ dưỡng hiện đại. Nhiều du khách chia sẻ, họ chọn quay lại Sầm Sơn không chỉ vì biển đẹp hơn, dịch vụ tốt hơn, mà còn bởi có thêm nhiều hoạt động mới mẻ khiến kỳ nghỉ trọn vẹn hơn.

“Chúng tôi đã từng đến Sầm Sơn nhiều lần trước đây, nhưng lần này thật sự bất ngờ vì mọi thứ thay đổi rất nhiều và đặc biệt là có thêm công viên nước để các con vui chơi. Cả gia đình đều hài lòng.”, chị Thu Hằng (Hà Nội) chia sẻ khi vừa rời khỏi công viên nước Sun World cùng hai con nhỏ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 khép lại, Thanh Hóa, với con số ấn tượng 1,6 triệu lượt khách và hơn 4.170 tỷ đồng doanh thu du lịch, đứng thứ hai toàn quốc, chỉ sau TP.HCM. Điều đáng chú ý là mặc dù là thành phố biển nhỏ nhất Việt Nam, Sầm Sơn vẫn khẳng định vai trò là trụ cột du lịch của địa phương. Theo số liệu thống kê, Sầm Sơn đã đón gần 916.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ. Trong đó, có đến 582.000 lượt khách lưu trú qua đêm – con số đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh thị trường du lịch nghỉ dưỡng đang phục hồi.

Bãi biển Sầm Sơn luôn là nơi “hút” lượng lớn du khách vào dịp hè

Đòn bẩy cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Tính chung toàn quốc, báo cáo từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy kỳ nghỉ lễ năm nay đón 6,5 triệu lượt khách có lưu trú, và công suất phòng trung bình tại các cơ sở du lịch đạt 70%; riêng các điểm đến nổi bật như TP.HCM và các đô thị biển lớn ghi nhận tỷ lệ từ 90–95%.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa – Thông tin TP Sầm Sơn, thành phố hiện có tới 1.015 cơ sở lưu trú, từ khách sạn, resort cao cấp đến homestay và nhà nghỉ cộng đồng. Trong dịp 30/4 – 1/5, công suất sử dụng phòng tại đây đạt gần 70%, đặc biệt là các cơ sở ven biển gần như “full phòng” từ sớm, cho thấy sức bật mạnh mẽ cả về lượng khách và mức chi tiêu.

Sầm Sơn luôn là điểm “dẫn sóng” du lịch tại miền Bắc

Liên tiếp đón nhận những kết quả tích cực, ít ai nhớ rằng, chỉ vài năm trước, nơi đây từng loay hoay với những “gót chân Achilles” của ngành du lịch: hạ tầng thiếu đồng bộ, dịch vụ manh mún, kinh doanh tự phát... Những vấn đề từng là điểm yếu cố hữu đã và đang được khắc phục bài bản. Đặc biệt, với sự xuất hiện của các nhà đầu tư chiến lược cùng các dự án quy mô lớn, hiện đại, điển hình như quảng trường biển Sầm Sơn với show nhạc nước công nghệ Đức, quần thể Sun Grand Boulevard, tổ hợp Sun World Sầm Sơn… giúp Sầm Sơn tiến đến diện mạo hoàn toàn mới.

Phát triển các tòa tháp căn hộ cao cấp ven biển

Giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng, Sầm Sơn cũng đã bổ sung mảnh ghép quan trọng là các tòa tháp hiện đại. Trong đó, The Pathway nổi lên như một biểu tượng mới của Sầm Sơn, là tổ hợp căn hộ cao tầng sát biển đầu tiên tại thành phố này. Nằm trên trục đại lộ Đông Sơn rộng 120m – tuyến giao thông huyết mạch dài 2,6km liên thông quốc lộ 47 và đại lộ Nam Sông Mã (dự kiến hoàn thiện mở rộng 8 làn xe vào cuối năm 2025), The Pathway được xem là “cửa ngõ” đón luồng khách khổng lồ từ các tỉnh phía Bắc, đặc biệt vào mỗi mùa cao điểm.

Hai tòa căn hộ P2, P3 cao 20 tầng tại tổ hợp The Pathway vừa được Sun Property tung ra thị trường, nằm trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của Sun Group tại Sầm Sơn.

The Pathway nổi bật với thiết kế linh hoạt – tối ưu công năng, nhân đôi giá trị

Mỗi tòa tháp P2, P3 mang đến đa dạng loại hình căn hộ, gồm: studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu từ ở thực, nghỉ dưỡng đến khai thác cho thuê. Trong đó, tòa P2 có tới 80% căn hộ tầm nhìn hướng biển. Tòa P3 lợi thế kết nối khi gần trục đại lộ và quảng trường. Đây chính là lợi thế hiếm có giúp The Pathway chinh phục khách hàng và nhà đầu tư ngay từ thời điểm ra mắt. Chỉ vài bước chân từ sảnh, cư dân và du khách đã có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của quảng trường biển rộng 2ha, chiêm ngưỡng nhà hát có kiến trúc biểu tượng… Từ đô thị phức hợp đang thành hình Sun Grand Boulevard đến công viên giải trí quy mô Sun World Sam Son hay các tiện ích đang không ngừng được nâng cấp và mở rộng, The Pathway nằm ngay tâm điểm những “tọa độ vàng” đón khách du lịch Sầm Sơn hiện tại và tương lai.

Đặc biệt, sự xuất hiện của The Pathway không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn cung phòng nghỉ chất lượng cao, vốn còn thiếu tại các thành phố biển đang tăng trưởng nhanh như Sầm Sơn mà còn góp phần quan trọng kéo dài thời gian lưu trú và nâng tầm trải nghiệm của du khách. Khi nhu cầu nghỉ dưỡng theo mô hình second home, căn hộ du lịch tăng mạnh, The Pathway mở ra lựa chọn lưu trú linh hoạt, vừa có thể cho thuê, vừa phù hợp với nhóm khách đi theo hộ gia đình hay lưu trú dài ngày.

The Pathway sở hữu “tọa độ vàng” cùng vị trí “đắc địa”

Những năm gần đây, Sầm Sơn đang dần trở lại đường đua và định hình là “trung tâm lễ hội biển”, nơi khách không ngừng đổ về. Năm 2025, “thủ phủ du lịch phía Bắc” đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, phấn đấu thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia. Nhu cầu du lịch – nghỉ dưỡng nội địa tăng trưởng ổn định, cộng hưởng với sự cải thiện rõ rệt về hạ tầng và dịch vụ, đang đưa bất động sản du lịch quay lại “radar” của giới đầu tư.