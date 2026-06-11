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Thứ năm, ngày 11/06/2026 12:18 GMT+7

Mở rộng đường An Bình (TP.HCM): Cử tri Dĩ An lo ảnh hưởng nhà đất, chờ phương án bồi thường

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Gia Linh Thứ năm, ngày 11/06/2026 12:18 GMT+7
Nhiều cử tri tại phường Dĩ An (TP.HCM) bày tỏ băn khoăn về giá bồi thường, phạm vi giải tỏa và phương án tổ chức giao thông của dự án mở rộng đường An Bình. Trong khi người dân mong sớm có thông tin rõ ràng để ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương khẳng định đây là dự án hạ tầng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và định hướng phát triển logistics trong tương lai.
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Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM diễn ra ngày 11/6, dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình trở thành nội dung được nhiều người dân quan tâm và kiến nghị.

Theo phản ánh của cử tri, điều khiến người dân lo lắng nhất hiện nay là chính sách bồi thường và phạm vi ảnh hưởng của dự án. Nhiều ý kiến cho rằng đơn giá bồi thường dự kiến đối với đường An Bình đang có sự chênh lệch khá lớn so với một số tuyến đường lân cận có quy mô và chức năng tương tự.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch với mặt cắt tuyến đường ngày càng mở rộng cũng khiến nhiều hộ dân nằm trong diện giải tỏa chịu tác động lớn hơn so với dự kiến ban đầu. Một số cử tri cho biết phạm vi thu hồi đất đã tăng đáng kể sau các lần điều chỉnh quy hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và sinh kế của người dân.

Không chỉ quan tâm đến vấn đề đền bù, nhiều người dân cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hơn phương án xây dựng hầm chui trên tuyến. Theo các ý kiến phản ánh, người dân mong muốn được cung cấp đầy đủ thông tin và được tham gia đóng góp ý kiến đối với các phương án tổ chức giao thông có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực sinh sống.

Một đoạn đường An Bình khi trời mưa xuống. Ảnh: Gia Linh

Ngoài dự án đường An Bình, cử tri cũng kiến nghị giải quyết một số vấn đề dân sinh khác. Trong đó, hơn 120 hộ dân tại khu phố Thắng Lợi 1 mong muốn sớm được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau nhiều năm sinh sống ổn định nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Một số cử tri khác phản ánh những bất cập trong phân tuyến trường học khiến học sinh phải di chuyển xa dù gần khu vực có nhiều cơ sở giáo dục.

Giải đáp các kiến nghị, ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết đường An Bình hiện là một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực, kết nối với Đại lộ Phạm Văn Đồng và các khu công nghiệp lớn. Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra do lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

UBND phường Dĩ An cho biết đang phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh việc xác định giá đất cụ thể. Ảnh: Gia Linh

Theo lãnh đạo địa phương, việc mở rộng tuyến đường không chỉ nhằm giải quyết áp lực giao thông hiện tại mà còn phục vụ định hướng phát triển lâu dài của khu vực ga Dĩ An. Trong tương lai, nơi đây được quy hoạch trở thành ga liên vận quốc tế và trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn, kéo theo nhu cầu vận tải và lưu thông hàng hóa gia tăng mạnh.

Liên quan đến việc điều chỉnh mặt cắt đường, ông Hồng cho biết việc mở rộng từ 34m lên 42m xuất phát từ yêu cầu bổ sung quy hoạch kho liên vận quốc tế, đòi hỏi hệ thống hạ tầng giao thông phải được thiết kế đồng bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Nhiều cử tri tại phường Dĩ An (TP.HCM) bày tỏ băn khoăn về giá bồi thường, phạm vi giải tỏa và phương án tổ chức giao thông của dự án mở rộng đường An Bình. Ảnh: Gia Linh

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND phường Dĩ An đang phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh việc xác định giá đất cụ thể. Dự kiến trong tháng 6/2026, mức giá bồi thường sẽ được hoàn thiện và công khai để người dân theo dõi.

Địa phương cũng cho biết sẽ xây dựng phương án tái định cư theo quy định đối với các trường hợp bị giải tỏa toàn bộ nhà ở, nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

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