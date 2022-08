Uống nhiều trà sữa gây thừa cân béo phì

Chia sẻ với Dân Việt ngày 18/8, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, trà sữa là đồ uống có nhiều năng lượng nên uống quá nhiều trà sữa sẽ làm gia tăng nguy cơ thừa cân béo phì.



Hơn nữa, trà sữa nhiều đường nên có nguy cơ gây đường máu cao, dễ gây tiền đái tháo đường và đái tháo đường.

Trà sữa là đồ uống được giới trẻ đặc biệt ưa thích thời gian gần đây. Ảnh minh họa Istockphoto

"Một 100ml trà sữa có 7-8g đường, nếu uống 1 cốc trà sữa sẽ hấp thu khoảng 30-40g đường. Trong khi đó, theo khuyến cáo về dinh dưỡng, người trưởng thành không nên dùng quá 50g đường/ngày.

Theo báo cáo của Momentum Works và qlub, chỉ tính riêng trong năm 2021, người dùng Việt Nam đã chi hơn 8.400 tỷ đô la cho trà sữa.



Ngoài ra, trong trà sữa còn có các sản phẩm từ bột bếp, bột sắn, củ năng... Nhìn chung 1 cốc trà sữa 500ml có khoảng 300-500 calo. Năng lượng này tương đương với năng lượng có trong 1 bán bún mọc hay phở bò...

Nếu 1 ngày mà bạn trẻ dùng vài cốc trà sữa hoặc ngày nào cũng dùng và lười hoạt động thì cơ thể sẽ tích cóp quá nhiều đường và năng lượng... dẫn đến béo phì, đường máu cao", bác sĩ Lâm phân tích.

Theo bác sĩ Lâm, trà sữa có các chất oxy hóa tốt cho cơ thể, cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên trong trà sữa có chất tanin ức chế hấp thu canxi, sắt, kém nên nếu lạm dụng sử dụng trà sữa có thể dẫn đến cơ thể bị thiếu nhiều vi chất...

Bên cạnh đó, trà đặc kết hợp với sữa có thể có chất tannin gây ức chế hấp thu canxi, sắt, kẽm - những khoáng chất quan trọng cần cho cơ thể.

Một cốc trà sữa có 30-40g đường. Ảnh minh họa Istockphoto

Lựa chọn trà sữa có nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm

"Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có nhiều nguyên liệu pha trà sữa trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không lường được các hương liệu, chất bảo quản... có đảm bảo an toàn, có được cấp phép hay không.

Nếu người sử dụng uống phải các loại trà sữa không đảm bảo an toàn thực phẩm này thì còn có thể gặp nhiều nguy hại về sức khỏe hơn nữa", bác sĩ Lâm cho biết.

Do đó, bác sĩ Lâm khuyến cáo, để đảm bảo sức khỏe, mọi người nên hạn chế uống quá nhiều trà sữa và các sản phẩm có đường nói chung. Nếu có sử dụng cũng nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những sản phẩm trà sữa được pha bằng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc tiềm tàng nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa Istockphoto

Đầu tháng 8 vừa qua, Đội Quản lý Thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đại lý chuyên phân phối các nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa trên địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý thị trường đã lấy mẫu một số sản phẩm thạch dừa, trân châu tươi, trân châu 3Q… để giám sát chất lượng khi lưu thông trên thị trường.

Các sản phẩm này đều do công ty TNHH Minh Hạnh Food có địa chỉ tại thôn Bình Phú, xã Phú Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phân phối, có hóa đơn chứng từ và bản tự công bố về chất lượng sản phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã lấy 7 mẫu hàng hóa có tại kho hàng và gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Kết quả, tất cả những sản phẩm lấy mẫu đều có chỉ tiêu về chất bảo quản không đúng so với quy định và với bản tự công bố về chất lượng của doanh nghiệp. Cá biệt, riêng mẫu thạch dừa 3Q có 2 chỉ số chất bảo quản Natri Benzoat và Kali Sorbat đều vượt ngưỡng hơn 2 lần so với hàm lượng mà cơ sở sản xuất tự công bố.

Theo chuyên gia an toàn thực phẩm, hàm lượng chất bảo quản vượt quá giới hạn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Có thể gây buồn nôn, viêm hệ tiêu hóa. Nguy hiểm hơn nếu kết hợp với một số benzen có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư.

Hình ảnh nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ. (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Ngoài ra, thời gian qua, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, thu giữ hàng chục tấn nguyên liệu chế biến trà sữa như trân châu, sirô hương vị đường đen và đường nâu, bột pha trà sữa... không rõ nguồn gốc trên thị trường. Những nguyên liệu trôi nổi này có nguy cơ rất lớn về an toàn thực phẩm...