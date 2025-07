Mỗi ngày 2 cửa hàng mới được mở, Wincommerce chiếm lĩnh thị trường nông thôn với thương hiệu Winmart, Winmart+

Mỗi ngày 2 cửa hàng mới được mở, Wincommerce chiếm lĩnh thị trường nông thôn

Theo báo cáo tài chính vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) công bố, trong quý 2/2025, Wincommerce (WCM) đạt doanh thu 9.130 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI (lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số) đạt 10 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đây là quý thứ tư liên tiếp WCM có lợi nhuận, nhờ vào vận hành vượt trội và chiến lược mở rộng mạng lưới các cửa hàng tiện ích hiệu quả.

WinCommerce (WCM) - thành viên thuộc hệ sinh thái tiêu dùng của Tập đoàn Masan đang trở thành một trong những đầu tàu dẫn dắt xu hướng hiện đại hóa thị trường bán lẻ nông thôn, với việc mở trung bình khoảng 2 cửa hàng tiện ích mỗi ngày.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của WCM đạt 17.915 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI (lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số) đạt 68 tỷ đồng, tăng 292 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL (tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng) và mở rộng mạng lưới tại khu vực nông thôn.

Tính đến cuối quý 2/2025, với 318 cửa hàng mới được mở ròng, WCM đã hoàn thành 80% mục tiêu cơ sở về mở mới trong năm và đang trên đà vượt mục tiêu kịch bản cao vào cuối năm, giúp củng cố vững chắc vị thế là nhà bán lẻ hiện đại số một tại Việt Nam theo quy mô điểm bán, với 4.146 cửa hàng trên toàn quốc.

Khu vực nông thôn, nơi sinh sống của hơn 60% dân số Việt Nam, đang nổi lên như một động lực tăng trưởng chiến lược, khi doanh thu trung bình hàng ngày (ADS) của siêu thị mini tại nông thôn đã đạt gần 90% so với siêu thị mini tại khu vực đô thị, tăng từ mức ~80% trong quý 2/2024.

Mỗi cửa hàng WinMart+ Nông thôn vừa điểm bán, vừa là trung tâm phục vụ tiêu dùng đa tiện ích từ mua sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày đến thanh toán, chuyển tiền, thậm chí tiếp cận các sản phẩm tài chính tiêu dùng.

Gần 75% số cửa hàng được mở mới (NSO) trong 6 tháng đầu năm 2025 thuộc mô hình WinMart+ tại nông thôn nhằm tận dụng tiềm năng chưa được khai thác của khu vực này. Đáng chú ý, các siêu thị mini nông thôn ghi nhận tăng trưởng LFL 12,4% so với cùng kỳ, phản ánh sự đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng tại thị trường này.

Khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng trưởng LFL cao nhất với mô hình siêu thị mini, nhờ vào danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế tiên phong trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, hơn 50% số cửa hàng mới mở tập trung tại miền Trung, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu khu vực của WCM. Ngoài ra, tổng thể các cửa hàng mới mở trong nửa đầu năm 2025 đã mang về lợi nhuận.

Từ đầu năm đến nay, Wincommerce đã mở mới 161 cửa hàng tại khu vực miền Trung, chiếm hơn 50% tổng số mở mới trong nửa đầu năm. Đáng chú ý, toàn bộ các cửa hàng mở mới đều ghi nhận lợi nhuận.

Nhờ vào tăng trưởng LFL mạnh mẽ trên tất cả các mô hình và hiệu quả vận hành được cải thiện, biên lợi nhuận EBIT của WCM đạt 0,9% trong quý 2/2025, tăng 200 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận sau thuế đạt 0,1%, với mức cải thiện đạt 200bps trong quý 2/2025 so với cùng kỳ, cao hơn so với mức 160bps trong quý 1/2025. Sự cải thiện nhất quán này cho thấy WCM đang tiến gần hơn đến mục tiêu biên lợi nhuận cả năm là 1%.

Giá heo hơi tăng, Masan MEATLife thu 2.340 tỷ đồng

Cũng theo báo cáo tài chính của Masan, ở mảng chăn nuôi và kinh doanh thịt, Masan MEATLife (MML) ghi nhận doanh thu 2.340 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng hai chữ số mạnh mẽ ở cả hai mảng: chăn nuôi (tăng 66,4% so với cùng kỳ) và thịt (bao gồm thịt tươi gà và heo; thịt heo chế biến), tăng 20,5% so với cùng kỳ.

NPAT Pre-MI (lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số) đạt 249 tỷ đồng trong quý 2/2025, cải thiện 281 tỷ đồng so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận. Biên EBIT đạt 4,5%, tăng 420 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ nhờ quy mô hoạt động ngày càng hiệu quả.

Lí giải về sự tăng trưởng mạnh mẽ này, Masan cho biết đó là nhờ sự cộng hưởng bởi hàng loạt yếu tố thuận lợi như giá heo hơi tăng nên doanh thu mảng thịt tăng theo; mạng lưới WinCommerce mở rộng, mảng thịt chế biến tăng trưởng nhanh, cùng với các kênh mới nổi như HORECA cho mảng gà thịt, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Giá heo hơi tăng, cùng với mảng thịt chế biến tăng trưởng nhanh đã giúp Masan MEATLife đạt 2.340 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng.

Trong đó, mảng thịt chế biến tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ trong quý 2/2025, phản ánh định hướng của MML vào các sản phẩm gia tăng giá trị. Hai sản phẩm mũi nhọn của Masan là Heo Cao Bồi và xúc xích Ponnie ghi nhận doanh thu trung bình hàng tháng đạt 211 tỷ đồng trong quý 2/2025, tăng 18,5% so với cùng kỳ, tiến gần đến ngưỡng “Thương hiệu mạnh” (“Power Brand”).

Một yếu tố quan trọng, theo Masan, động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp là tiếp tục đổi mới sản phẩm. Minh chứng là các sản phẩm mới đóng góp 29% doanh thu toàn danh mục thịt chế biến, tăng từ 14% trong quý 2/2024 - tăng gấp 2,5x so với cùng kỳ. Điều này cho thấy vai trò chiến lược của đổi mới trong việc mở rộng cơ hội tiêu dùng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

MML tiếp tục tăng cường tích hợp với WinCommerce, với doanh số trung bình mỗi cửa hàng tăng 10,9% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2025. Tính đến cuối quý, MML giữ 62% thị phần trong ngành hàng đạm động vật tại WCM, tiếp tục dẫn đầu ở cả thịt tươi và thịt chế biến, với thị phần lần lượt là 91% và 29%.

Khách hàng chọn mua thực phẩm tại siêu thị Winmart.

Doanh thu mảng trang trại ghi nhận tăng trưởng mạnh, dẫn đầu bởi mảng chăn nuôi heo với mức tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giá heo thịt tăng cao. Mảng chăn nuôi gà cũng tăng trưởng 22,8% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ gà một ngày tuổi tăng. Động lực tích cực này đến từ việc ký kết một hợp đồng bao tiêu dài hạn mới, đảm bảo nhu cầu ổn định với mức giá thuận lợi – tạo nền tảng vững chắc cho khả năng sinh lời bền vững.

Cùng với các khoản doanh thu đến từ cổ phần Phuc Long Heritage; Masan High-Tech Materials và Techcombank, tính chung trong quý 2/2025, Tập đoàn Masan đạt 18.315 tỷ đồng doanh thu; EBITDA đạt 3.748 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế Pre-MI trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn Masan lần lượt đạt 1.619 tỷ đồng và 2.602 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ, vượt mốc 50% kế hoạch cả năm. Đóng góp chính cho sự tăng trưởng này chính là hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WCM và MML, được hỗ trợ bởi đóng góp lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

"Khi WinCommerce tiếp tục mở rộng nhanh chóng, hiệu quả cộng hưởng trong hệ sinh thái Masan ngày càng thể hiện rõ, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên, tầm nhìn dài hạn của Masan không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi hướng đến việc hiện đại hóa hạ tầng tiêu dùng tại Việt Nam, thông qua hợp tác với các nhà bán lẻ truyền thống, nhằm phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng vận hành và công nghệ chính là động lực cốt lõi để kết nối chặt chẽ giữa thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng" - Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ.