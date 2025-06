Những mầm bệnh có thể mắc phải khi ăn phải lợn bệnh

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh lợn bệnh bị tố bán ra thị trường ở Sóc Trăng gây xôn xao dư luận. Hiện vụ việc chưa được sáng tỏ. Sau vụ việc trên, nhiều người đặt ra câu hỏi: Ăn phải thịt lợn bệnh nguy hiểm thế nào?; Liệu nấu chín có loại bỏ được hết nguy cơ?

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thịt lợn bị bệnh không chỉ dừng ở vi khuẩn mà còn liên quan đến độc tố, nhiệt độ cao cũng không thể phá hủy hoàn toàn.

Nội dung phản ánh về thịt lợn bệnh đưa ra thị trường trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo bác sĩ Thiệu, lợn mắc bệnh thường nhiễm nhiều loại vi khuẩn, ký sinh trùng và virus. Khi con người tiêu thụ thịt từ những con vật mắc bệnh hoặc chết vì bệnh, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và mắc các bệnh truyền nhiễm là rất lớn.

"Những vi khuẩn như Salmonella, E.coli hay Listeria có thể tồn tại trong thịt lợn bệnh, gây nên các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy cấp, nôn mửa và sốt cao. Ở những nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ em, người già và phụ nữ mang thai, nguy cơ biến chứng nặng càng cao.

Ngoài ra, ký sinh trùng như giun xoắn và sán dây lợn có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua việc ăn thịt lợn nhiễm bệnh chưa được nấu chín kỹ. Ấu trùng của chúng khi vào cơ thể có thể di chuyển đến cơ, mắt, thần kinh trung ương, gây ra những tổn thương nguy hiểm", bác sĩ Thiệu cảnh báo.

Đặc biệt, bác sĩ Thiệu cũng thông tin, một số virus như virus cúm lợn hay dịch tả lợn châu Phi, liên cầu lợn dù không truyền trực tiếp qua đường tiêu hóa, nhưng nguy cơ lây lan gián tiếp qua tiếp xúc khi chế biến cũng rất đáng lo ngại nếu người chế biến không tuân thủ các biện pháp an toàn.

Nguy hại độc tố sinh ra từ cơ thể lợn bệnh trong quá trình phân huỷ

Bác sĩ Thiệu cũng cho hay, điều đáng lo ngại nhất đó là độc tố sinh ra từ quá trình phân hủy của cơ thể lợn bệnh.

Các loại độc tố như histamine, endotoxin (độc tố nội bào của vi khuẩn) và mycotoxin (độc tố do nấm sinh ra) có khả năng tồn tại bền vững ngay cả dưới nhiệt độ cao. Điều này đồng nghĩa với việc nấu chín thịt lợn ở 100 độ C vẫn không thể phá hủy hoàn toàn các chất độc này.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang chăm sóc cho một bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm

"Việc ăn phải thịt chứa độc tố có thể gây ngộ độc cấp tính, với các biểu hiện như nôn mửa dữ dội, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao và tụt huyết áp. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc nhiễm độc, đe dọa trực tiếp tính mạng", bác sĩ Thiệu khuyến cáo.

Không chỉ dừng lại ở những biểu hiện cấp tính, việc tiếp xúc lâu dài với lượng nhỏ độc tố tích tụ trong cơ thể còn có thể dẫn đến các tổn thương mạn tính ở gan, thận, hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra mối liên hệ giữa độc tố thực phẩm với nguy cơ gây ung thư.

Đặc biệt, thịt chứa độc tố hoặc đã bắt đầu phân hủy có thể không biểu hiện rõ ràng qua màu sắc hay mùi vị. Điều này dễ khiến người tiêu dùng chủ quan khi lựa chọn thực phẩm, vô tình đưa những mối nguy tiềm ẩn vào bữa ăn gia đình.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn từ thịt lợn bệnh, bác sĩ Thiệu khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi chọn mua và chế biến thực phẩm.

Những dấu hiệu như thịt có màu tái nhợt, bầm tím, chảy nước, có mùi hôi tanh bất thường hoặc da lợn xuất hiện nhiều nốt xuất huyết li ti là lời cảnh báo rõ ràng.

Ngoài việc chọn mua thịt ở các cơ sở uy tín có chứng nhận kiểm dịch, người tiêu dùng cần chế biến thực phẩm đúng cách.

Thịt lợn cần được nấu chín hoàn toàn, không ăn tái hay làm các món chưa nấu kỹ như nem chua, tiết canh. Quá trình chế biến cũng cần tuân thủ nguyên tắc vệ sinh: rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thịt sống, sử dụng thớt và dao riêng cho thực phẩm sống và chín để tránh lây nhiễm chéo.

"Tuyệt đối không nên vì ham rẻ mà mua thịt có dấu hiệu bất thường. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Việc tiếp cận thông tin một cách bình tĩnh, chọn lọc, kết hợp với kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm sẽ giúp mỗi người tự bảo vệ mình", bác sĩ Thiệu khuyên.



Trước đó, chiều 30/5, Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục làm việc với ông L.Q.N. (40 tuổi; trú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) liên quan những nội dung mà ông đã "tố" trên mạng xã hội đối với cửa hàng C.P. Freshop ở Sóc Trăng của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam.



Đối với cửa hàng C.P. Freshop, sau khi đoàn liên ngành vào kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo kết quả.



Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, việc chấp hành quy định pháp luật tại cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật tại địa điểm kinh doanh số 12 của Công ty C.P. Việt Nam, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở xuất trình danh mục sản phẩm động vật đang kinh doanh tại cơ sở là 43 sản phẩm.



Trong đó, sản phẩm thịt heo gần 51 kg, 780 trứng gà tươi các loại; sản phẩm thịt gà, xúc xích, chả lụa nhập từ tỉnh Bình Phước, có số lượng 262 gói (hộp), cơ sở có xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh kèm theo. Các sản phẩm động vật chế biến khác, cơ sở xuất trình giấy tờ đầy đủ.



Đoàn kiểm tra xác nhận chưa phát hiện kinh doanh các sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối hoặc các sản phẩm hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của địa điểm kinh doanh nêu trên đã hết hiệu lực; đồng thời chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.



Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở ngay thời điểm kiểm tra, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản, số lượng, chủng loại các mặt hàng theo biên bản tạm giữ.