Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều tổ chức, công ty tài chính được thành lập và hoạt động công khai ở Việt Nam. Những công ty này có ưu điểm là thủ tục xét duyệt, giải ngân nhanh chóng nên được nhiều người lựa chọn.

Chưa dừng lại ở đó, các công ty này còn biến tướng hình thức vay tiền online qua App với khả năng xét duyệt nhanh khiến nhiều người vay dễ, trả khó và vướng vòng nợ nần dẫn đến tín dụng nợ xấu.

Mối nguy hiểm tín dụng đen, nợ xấu khi vay tiền online qua App. Video KP.

"Nhan nhản" ứng dụng vay tiền online

Chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối mạng, sau đó lên Apple Store hay Google Play và gõ cụm từ "Vay tiền online nhanh" vào ô tìm kiếm. Ngay lập tức, hàng loạt ứng dụng có tên như "Vay - vay tiền online", Mcredit - Vay tiền online", "vay tiền online", "Vay tiền online nhanh"... hiện ra.

Ứng dụng vay tiền online qua App "nhan nhản" hiện nay. Ảnh KP.

Phóng viên Dân Việt đã thử tải một trong những ứng dụng đầu tiên hiện ra là "Vay - vay tiền oniline". Truy cập vào ứng dụng này, giao diện hiện ra rất đơn giản và người dùng chỉ cần điền đẩy đủ thông tin như họ tên, email, số điện thoại, chứng minh/CCCD và nhận các đề xuất mà ứng dụng đưa ra.

Sau đó, bước cuối cùng là nhận tiền với mức vay cao nhất qua ứng dụng online này là 20 triệu đồng. Hình thức nhận tiền là thông qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt một cách nhanh chóng.

Ứng dụng tạo độ uy tín bằng số liệu tự cung cấp. Ảnh KP

Kéo xuống phía dưới, nhằm gia tăng sự uy tín, tin cậy với người vay, ứng dụng "Vay - vay tiền oniline" còn cho hiển thị lượt vay được cấp, lượt vay được xử lý hôm nay hay thời gian cấp tiền trung bình, khách hàng quay lại, nhận xét của khách hàng...

Theo đó, có thể thấy thời gian cấp tiền trung bình sau khi người dùng điền đầy đủ thông tin chỉ là 14 phút. Rõ ràng, thời gian giải ngân nhanh "chóng mặt" là ưu điểm của hình thức quay tiền online sau với hình thức vay tiền qua ngân hàng hoặc các công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, cũng có nhiều hệ lụy nguy hiểm khi người dân vay tiền qua những ứng dụng này mà không phải ai cũng biết.

Những mối nguy hiểm khi vay tiền online qua App

Nợ xấu khi vay tiền qua online qua App

Các chuyên gia cảnh báo, dưới vỏ bọc là các ứng dụng cho vay tiền online nhanh chóng, các công ty đứng sau sẽ có nhiều hình thức, thủ đoạn mà không phải ai khi vay cũng có thể lường trước.

Đáng chú ý, khi khách hàng không thanh toán đúng hạn, những ứng dụng này sẽ bị liệt kê vào danh sách khách hàng nợ xấu được lưu trên hệ thống của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC.

Theo đó, tại khoản 8 Điều 3 Thông tư 11/2021, nợ xấu là nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5 sẽ được quy định như sau:

Nhóm nợ Quy định Nợ nhóm 3 Nợ quá hạn từ 91 - 180 ngày, nợ được miễn/giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi, nợ gia hạn lần đầu Nợ nhóm 4 Nợ quá hạn từ 181 - 360 ngày, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần hai, nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đến 60 ngày vẫn chưa thu hồi được… Nợ nhóm 5 Nợ quá hạn trên 360 ngày, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên...

Khi khách hàng vay tiền online tại các app không chính thống, các app lừa đảo vay tiền, các app núp bóng tín dụng đen… mà không trả đúng hạn sẽ bị tính là nợ xấu và có thể tra ra trên hệ thống CIC. Điều đó đồng nghĩa là khách hàng sẽ không thể vay được tiền lần sau nếu chưa đến thời hạn xóa bỏ. Trường hợn nợ nhóm 5 sẽ có thời hạn nợ xấu trên CIC đến 5 năm.

Lãi suất như vay nặng lãi

Các khoản vay do App đề xuất khi người vay điền đầy đủ thông tin. Ảnh KP.

Bộ Trưởng Bộ Công An Tô Lâm từng cho biết, "Tín dụng đen" là vấn nạn gây nhức nhối trong dân. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân của tình trạng tín dụng đen là do nhu cầu vay tiền trong nhân dân vẫn còn rất lớn và việc xử lý tội phạm liên quan tín dụng đen có nhiều khó khăn do nhiều đối tượng có thủ đoạn, lách luật nên rất khó xác định ranh giới giữa dân sự với hoạt động tội phạm hình sự trong hoạt động cho vay. Nếu không thận trọng có thể hình sự hóa hoạt động dân sự, nhưng nếu không làm tốt, kỹ sẽ bỏ lọt tội phạm.

Hiện nay, "Tín dụng đen" được núp bóng qua những ứng dụng cho vay tiền online đã trở thành chiêu trò lừa đảo phổ biến và khiến nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Để gia tăng khách hàng, các đối tượng mời gọi đăng ký vay với những lời quảng cáo đầy thu hút như "vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần giấy tờ", "vay tiền giải ngân trong nhanh"… Cùng với đó, thủ tục đơn giản chính là yếu tố khiến người dân lựa chọn vay tiền online qua App.

Đối với hình thức vay tiền này, người vay phải thanh toán số tiền gốc ban đầu trong khoảng thời gian ngắn. Trong khi đó, tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân.

Ví dụ, khách hàng vay 20 triệu đồng, nhưng sẽ chỉ nhận lại 18 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền lãi đã được các đối tượng cắt lại. Hình thức này khá phổ biến tương tự việc các đối tượng tín dụng đen cho vay qua hình thức "bốc bát họ" hay vay tín chấp.

Trong thời gian quy định như cam kết, nếu "con nợ" không thanh toán đầy đủ thì số tiền còn lại sẽ được nhân lãi lên gấp nhiều lần.