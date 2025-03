Mối thù ngoài đời giữa “Bạch Tuyết và Hoàng hậu”

Bạch Tuyết gây hấn

Trong bom tấn sắp ra mắt của Disney (dự kiến ngày 21/3), Rachel Zegler đảm nhận vai nữ chính Công chúa Snow White (Bạch Tuyết), còn Gal Gadot vào vai phản diện chính Evil Queen (Hoàng hậu độc ác).

Ai quen thuộc với câu chuyện cổ tích hay từng xem phim hoạt hình Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết và 7 chú lùn, năm 1937) đều rõ hai nhân vật này có mối thù sinh tử. Evil Queen ghen tỵ với con riêng của chồng vì được gương thần công nhận đẹp nhất thế gian. Bà không chỉ đuổi Snow White ra khỏi lâu đài, còn truy cùng giết tận cô.

Rachel Zegler và Gal Gadot được cho là bất hòa từ trong phim lẫn ngoài đời. Ảnh: Screenrant.

Theo Daily Mail , mối bất hòa giữa Zegler và đàn chị hơn 16 tuổi không chỉ trên màn ảnh, mà dường như lan ra ngoài đời thực do lập trường chính trị đối lập. Cụ thể là quan điểm khác biệt về cuộc xung đột Israel - Palestine. Zegler công khai ủng hộ Palestine, trong khi Gadot chọn phe ngược lại. Tuy nhiên, khác với trong phim, ngoài đời thực, Bạch Tuyết mới là người gây hấn trước.

Vào mùa hè 2024, trailer Snow White được phát hành, gây ra tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng.

Một bộ phận phản đối quyết định lựa chọn nữ diễn viên người Latin vào vai nhân vật công chúa nổi tiếng với mô tả có “làn da trắng như tuyết”. Đối với họ, đây là một sự xúc phạm nguyên tác.