Môi trường đầu tư tại TP.HCM thuận lợi, doanh nghiệp FDI tăng 41%

Dự thảo Nghị quyết về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang trình Chính phủ có điểm gì khác so với Nghị định 38
Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.