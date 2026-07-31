Môi trường đầu tư tại TP.HCM thuận lợi, doanh nghiệp FDI tăng 41%

Thống kê này là một trong những kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 địa bàn TP.HCM được nêu tại hội nghị tổng kết ngày 30/7.

Tổng điều tra kinh tế cho thấy tính đến cuối 2025, TP.HCM có 296.759 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 17,1% so với năm 2020, bình quân tăng 3,2%/năm.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 282.416 doanh nghiệp, chiếm 95,2% tổng số doanh nghiệp. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp FDI ghi nhận tốc độ tăng cao nhất với 14.032 doanh nghiệp, tăng 41% so với năm 2020, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Khối doanh nghiệp FDI đã chọn môi trường đầu tư hấp dẫn tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Tường Thụy

Cũng theo kết quả điều tra, khối doanh nghiệp FDI tại TP.HCM dù chiếm chưa tới ầy 5% tổng số doanh nghiệp nhưng tạo ra hơn 3.869 ngàn tỷ đồng (quy đổi) doanh thu thuần trong năm 2025, tương đương trên 31% toàn TP.HCM. Nguồn vốn nắm giữ của khối FDI đạt gần 5,5 triệu tỷ đồng (quy đổi), tăng 65,5% so với năm 2020.

Với kết quả này, khối doanh nghiệp FDI tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế TP.HCM, theo thông tin được công bố.

Trong 6 tháng đầu năm nay, đầu tàu kinh tế của cả nước thu hút 6,8 tỷ USD vốn đầu tư FDI, tăng hơn 114% so với cùng kỳ. TP.HCM đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm nay, và đã đạt 61,8% kế hoạch cả năm chỉ sau 6 tháng.

TP.HCM cũng là nơi Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) đặt trụ sở chính trong giai đoạn mới, là giai đoạn bắt đầu từ tháng 7 này, trong đó AmCham triển khai mô hình hoạt động thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Giai đoạn mới của AmCham chính là sự chấm dứt mô hình hoạt động riêng biệt của AmCham TP.HCM và AmCham Hà Nội, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam. Với hơn 650 doanh nghiệp và 3.000 hội viên cá nhân, AmCham với trụ sở chính tại TP.HCM là một trong những hiệp hội doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam.