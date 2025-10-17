Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ sáu, ngày 17/10/2025 13:00 GMT+7

Món ăn siêu lạ nhưng ngon chỉ Ninh Bình mới có, du khách không nên bỏ qua

Thảo Nguyên (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 17/10/2025 13:00 GMT+7
Nam Định (cũ) nay thuộc tỉnh Ninh Bình mới, không chỉ nổi tiếng với phở bò truyền thống đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn được biết đến với món ăn nổi tiếng mang tên phở xíu.
Món ăn đặc biệt ở chỗ có thể thưởng thức dưới dạng phở nước hoặc phở chấm, nhưng nổi bật hơn cả là phiên bản phở chấm mà điểm nhấn chính là thịt xá xíu.

Phở xíu Nam Định (cũ) nay thuộc tỉnh Ninh Bình mới. (Ảnh: dacsannamdinh)

Món ăn siêu lạ, độc đáo và giao thoa văn hóa

Quán phở xíu ẩm thực Nam Định (cũ): Thịt xá xíu được chế biến từ phần nạc có xen lẫn lớp mỡ mỏng của thịt lợn và trải qua quá trình ướp tạo nên một hương vị đặc trưng. Thịt sau khi làm sạch được ướp với các gia vị như húng lìu, ngũ vị hương và nhiều loại gia vị bí truyền khác trong thời gian vài tiếng, sau đó được rán vàng. Việc kiểm soát nhiệt độ và thời gian rán cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo mỗi miếng thịt xá xíu đạt đến độ hoàn hảo giữ được sự mềm mại bên trong và lớp vỏ ngoài hơi giòn nhẹ.

Những miếng thịt xá xíu vừa giòn vừa mềm trông thật hấp dẫn. 

Miếng xá xíu thành phẩm có màu nâu cánh gián đẹp mắt, phần mỡ trong suốt vàng óng, và khi thái ra, thớ thịt bên trong vẫn giữ được màu hồng nhạt, mang đến cảm giác mềm mọng và ngậy thơm. Sự kết hợp giữa thịt xá xíu đậm đà và bánh phở tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vô cùng đặc biệt.

Nếu như với phở truyền thống, nước dùng được coi là linh hồn Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia thì ở phở xíu, nước chấm cũng được coi là trái tim.

Phở xíu cô Ngọc. (Ảnh: Check in Vietnam)

Nước chấm được pha chế theo công thức riêng, mang vị chua ngọt hài hòa điểm xuyết những lát hành tây giòn sần sật và đặc biệt có thêm một chút mỡ rán thịt xá xíu, tạo nên độ ngậy béo.

Khi thưởng thức thường bao gồm một đĩa thịt xá xíu thơm lừng, một đĩa phở khô bản nhỏ và một bát nước chấm đặc biệt.

Rất nhiều bạn trẻ khi đến Nam Định (cũ) đã bất ngờ với món phở xíu và càng bất ngờ hơn khi thưởng thức.

Phở xíu, món ăn nổi tiếng được sáng tạo từ món phở truyền thống.

Chia sẻ với Dân Việt, bạn Văn Thanh, trú tại Hà Nội cho biết, lần đầu tiên bạn đến Nam Định (cũ) và được thức món phở siêu lạ nhưng rất ngon.

“Khi ngồi ăn, tôi thắc mắc với cô chủ quán, vì sao lại gọi là phở xíu và nguồn gốc từ đâu. Cô chủ quán đã cho tôi biết, tên phở xíu vốn dĩ được ghép từ phở truyền thống và chữ xíu được ghép từ thịt xá xíu. Thưởng thức món ăn này, nhóm bạn chúng tôi bị ấn tượng và muốn lần sau quay lại đây sẽ tiếp tục thưởng thức”, Văn Thanh nói.

Phở xíu không chỉ là món ăn thông thường mà còn thể hiện sự giao thoa và sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Nam Định (cũ).

Bạn Hoàng Hiên đến từ Hưng Yên thì cho hay, cô ăn lần này là lần thứ hai và thực sự bị nghiện.

“Phở xíu chấm là một món phở độc đáo bao gồm bánh phở khô, thịt xá xíu (thịt heo tẩm ướp và rán). Khi ăn, cắn miếng thịt xá xíu, tôi cảm nhận được hương vị vừa thơm, vừa có độ ngọt của thịt tươi và miếng thịt ấy được chấm vào bát nước chấm chua ngọt, tất cả như được hòa quyện tan trong miệng. Thật sự rất ngon mà không bị ngấy”, Hoàng Hiên cho biết.

Phở xíu lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tối se lạnh ngày đông.

Phở xíu được biến tấu từ món phở truyền thống và thể hiện sự giao thoa và sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Nam Định (cũ), đồng thời nó cũng thể hiện sự giao thoa văn hóa ẩm thực của người hoa nhưng cũng được biến tấu và phát triển để trở thành một phiên bản độc đáo, mang đậm dấu ấn địa phương của người Việt. Sự xuất hiện của phở xíu cho thấy khả năng biến hóa của ẩm thực Việt, nơi các món ăn ngoại lai được bản địa hóa một cách tinh tế.

Phở xíu cho thấy khả năng biến hóa của ẩm thực Việt.
Phở xíu, món ăn với hương vị khó cưỡng cho thực khách.

Phở xíu, không chỉ là món ăn sáng hay ăn trưa mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tối se lạnh, mang lại cảm giác ấm áp và hương vị khó cưỡng cho thực khách.

Được biết, các bạn trẻ khi đến Nam Định (cũ) đã truyền tai Top 6 quán phở xíu mà nhất định phải thử khi đến đây như quán phở xíu cô Ngọc; Tâm bò quán; phở Ly; phở xíu; Thường xoăn quán; quán Bé.

Vietnam Airlines được vinh danh “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á 2025”
Kinh tế

Vietnam Airlines được vinh danh “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á 2025”

Kinh tế

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á 2025 diễn ra tại Hong Kong, Vietnam Airlines được vinh danh trong ba hạng mục giải thưởng quan trọng của World Travel Awards châu Á 2025.

Bị Nepal kiện lên FIFA, Quyền chủ tịch FAM phản ứng thế nào?
Thể thao

Bị Nepal kiện lên FIFA, Quyền chủ tịch FAM phản ứng thế nào?

Thể thao

Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) - ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết FAM đã tiếp nhận thông tin Nepal kiện lên FIFA.

Chân dung Bí thư Bùi Thị Minh Hoài và 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới
Tin tức

Chân dung Bí thư Bùi Thị Minh Hoài và 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới

Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vừa bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030; và 4 Phó Bí thư Thành ủy là các ông: Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Trọng Đông và bà Phùng Thị Hồng Hà.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương kiện toàn khuyến nông cấp xã trước 30/10
Nhà nông

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương kiện toàn khuyến nông cấp xã trước 30/10

Nhà nông

“Đề nghị các Trung tâm Khuyến nông địa phương, Sở NN&MT tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố đẩy nhanh hoàn thiện bộ máy khuyến nông cấp xã trước 30/10. Cái gì chưa rõ đề nghị trao đổi, giải quyết ngay để thực hiện tốt kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về thực hiện nhiệm vụ khuyến nông địa phương khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp”.

Một ông quan to quê Tiền Giang, 2 lần được vua nhà Nguyễn cử làm Tổng trấn Gia Định (nay là vùng Đông Nam bộ)
Nhà nông

Một ông quan to quê Tiền Giang, 2 lần được vua nhà Nguyễn cử làm Tổng trấn Gia Định (nay là vùng Đông Nam bộ)

Nhà nông

Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1763 tại thôn Long Hưng, huyện Kiến Hưng, đạo Trường Đồn (sau này là xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ông là một trong “Ngũ hổ tướng” thành Gia Định...

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định Ban chấp hành, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

3 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, đang điều tra, thanh tra có thể quy hoạch chức vụ cao hơn?
Tin tức

3 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, đang điều tra, thanh tra có thể quy hoạch chức vụ cao hơn?

Tin tức

Quy định 377 của Bộ Chính trị quy định rõ, cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xem xét trách nhiệm có thể được xem xét quy hoạch chức vụ cao hơn nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định với 3 trường hợp.

Loại cá dùng làm thuốc, tốt cho người già trẻ em, đem nấu món bánh canh theo cách này đảm bảo không tanh
Gia đình

Loại cá dùng làm thuốc, tốt cho người già trẻ em, đem nấu món bánh canh theo cách này đảm bảo không tanh

Gia đình

Loại cá này có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều protein dễ hấp thụ, chất béo thấp, giàu vitamin B, vitamin A, sắt, photpho, canxi, magie ...

Chồng lừa vợ bị liệt bán nhà rồi bỏ trốn, lĩnh án 10 tháng tù
Xã hội

Chồng lừa vợ bị liệt bán nhà rồi bỏ trốn, lĩnh án 10 tháng tù

Xã hội

Người chồng Trung Quốc thuyết phục người vợ bị liệt bán căn nhà chung, sau đó ôm trọn số tiền rồi biến mất.

Ông Nguyễn Văn Phương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành ủy Huế được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Quyết định của Bộ Chính trị được công bố vào ngày 17/10.

Bị cáo Thái Khắc Thành được tuyên miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng
Pháp luật

Bị cáo Thái Khắc Thành được tuyên miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng

Pháp luật

Sáng 17/10, sau nửa ngày xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên án vụ “gà lôi trắng”.

Kết hợp văn hóa và chuyển đổi số “đánh thức” kinh tế nông thôn Hà Nội (Bài 6)
Tin tức

Kết hợp văn hóa và chuyển đổi số “đánh thức” kinh tế nông thôn Hà Nội (Bài 6)

Tin tức

Sự giao thoa giữa công nghệ và văn hóa đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Hà Nội – nơi du lịch xanh, sản phẩm OCOP và chuyển đổi số hòa nhịp, mang lại sinh kế bền vững và niềm tự hào, hạnh phúc cho người nông dân Thủ đô.

Đỗ Hoàng Hên “song kiếm hợp bích” với Nguyễn Xuân Son, ĐT Việt Nam sẽ thoát cảnh “công cùn”?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên “song kiếm hợp bích” với Nguyễn Xuân Son, ĐT Việt Nam sẽ thoát cảnh “công cùn”?

Thể thao

Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam, sắp đủ điều kiện để khoác áo ĐT Việt Nam và nếu cầu thủ này được trao cơ hội để tái hợp với Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sở hữu những lựa chọn đầy chất lượng cho hàng công “Những chiến binh sao vàng”.

Tiết lộ 'danh sách các lời hứa' của ông Zelensky với ông Trump
Điểm nóng

Tiết lộ "danh sách các lời hứa" của ông Zelensky với ông Trump

Điểm nóng

Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị một "danh sách các lời hứa" có thể giúp thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi quyết định về việc cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, tờ Bloomberg đưa tin.

BSR tìm kiếm cơ hội kinh doanh xăng dầu tại Campuchia
Doanh nghiệp

BSR tìm kiếm cơ hội kinh doanh xăng dầu tại Campuchia

Doanh nghiệp

Vừa qua, Đoàn công tác Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đến Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia nhằm khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và đánh giá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sản phẩm dầu mỏ tại quốc gia láng giềng.

Ông Nguyễn Đình Trung cam kết gì khi nhậm chức Bí thư Thành ủy Huế?
Tin tức

Ông Nguyễn Đình Trung cam kết gì khi nhậm chức Bí thư Thành ủy Huế?
7

Tin tức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cam kết tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì sự phát triển của TP.Huế.

Thành viên nhóm T-ara kết hôn với đạo diễn tài danh
Văn hóa - Giải trí

Thành viên nhóm T-ara kết hôn với đạo diễn tài danh

Văn hóa - Giải trí

Ham Eun Jung, nữ diễn viên và thành viên nhóm nhạc T-ara, sẽ kết hôn với đạo diễn Kim Byung Woo trong một buổi lễ riêng tư tổ chức tại Seoul vào ngày 30/11.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình-Đặng Xuân Phong thăm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, làm việc tại phường Nam Định
Nhà nông

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình-Đặng Xuân Phong thăm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, làm việc tại phường Nam Định

Nhà nông

Chiều 11/10 vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và đi kiểm tra, thị sát thực tế một số điểm chung cư cũ trên địa bàn phường Nam Định.

Bé gái 11 tuổi mệt lả sau khi chạy thể dục, bất ngờ phát hiện bệnh lý chỉ có ở khoảng 0,1% dân số
Chuyển động Sài Gòn

Bé gái 11 tuổi mệt lả sau khi chạy thể dục, bất ngờ phát hiện bệnh lý chỉ có ở khoảng 0,1% dân số

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi chạy thể dục, bé gái 11 tuổi mệt lả, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc tim. Cuộc giải cứu kéo dài gần 2 tuần đã thành công sau khi các bác sĩ phát hiện bé mắc dị tật mạch vành hiếm gặp, có nguy cơ gây đột tử.

Tuyên Quang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào cuộc sống
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào cuộc sống

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ngày 16/10, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển ngành quỹ
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển ngành quỹ

Kinh tế

So với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia…tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP. Kinh tế trong nước ổn định, tăng trưởng, ngành quỹ đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, đổi mới và hội nhập.

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân
Pháp luật

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân

Pháp luật

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Hà Thương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.

