Món ăn siêu lạ nhưng ngon chỉ Ninh Bình mới có, du khách không nên bỏ qua

Món ăn đặc biệt ở chỗ có thể thưởng thức dưới dạng phở nước hoặc phở chấm, nhưng nổi bật hơn cả là phiên bản phở chấm mà điểm nhấn chính là thịt xá xíu.

Phở xíu Nam Định (cũ) nay thuộc tỉnh Ninh Bình mới. (Ảnh: dacsannamdinh)

Món ăn siêu lạ, độc đáo và giao thoa văn hóa

Quán phở xíu ẩm thực Nam Định (cũ): Thịt xá xíu được chế biến từ phần nạc có xen lẫn lớp mỡ mỏng của thịt lợn và trải qua quá trình ướp tạo nên một hương vị đặc trưng. Thịt sau khi làm sạch được ướp với các gia vị như húng lìu, ngũ vị hương và nhiều loại gia vị bí truyền khác trong thời gian vài tiếng, sau đó được rán vàng. Việc kiểm soát nhiệt độ và thời gian rán cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo mỗi miếng thịt xá xíu đạt đến độ hoàn hảo giữ được sự mềm mại bên trong và lớp vỏ ngoài hơi giòn nhẹ.

Những miếng thịt xá xíu vừa giòn vừa mềm trông thật hấp dẫn.

Miếng xá xíu thành phẩm có màu nâu cánh gián đẹp mắt, phần mỡ trong suốt vàng óng, và khi thái ra, thớ thịt bên trong vẫn giữ được màu hồng nhạt, mang đến cảm giác mềm mọng và ngậy thơm. Sự kết hợp giữa thịt xá xíu đậm đà và bánh phở tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vô cùng đặc biệt.

Nếu như với phở truyền thống, nước dùng được coi là linh hồn Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia thì ở phở xíu, nước chấm cũng được coi là trái tim.

Phở xíu cô Ngọc. (Ảnh: Check in Vietnam)

Nước chấm được pha chế theo công thức riêng, mang vị chua ngọt hài hòa điểm xuyết những lát hành tây giòn sần sật và đặc biệt có thêm một chút mỡ rán thịt xá xíu, tạo nên độ ngậy béo.

Khi thưởng thức thường bao gồm một đĩa thịt xá xíu thơm lừng, một đĩa phở khô bản nhỏ và một bát nước chấm đặc biệt.

Rất nhiều bạn trẻ khi đến Nam Định (cũ) đã bất ngờ với món phở xíu và càng bất ngờ hơn khi thưởng thức.

Phở xíu, món ăn nổi tiếng được sáng tạo từ món phở truyền thống.

Chia sẻ với Dân Việt, bạn Văn Thanh, trú tại Hà Nội cho biết, lần đầu tiên bạn đến Nam Định (cũ) và được thức món phở siêu lạ nhưng rất ngon.

“Khi ngồi ăn, tôi thắc mắc với cô chủ quán, vì sao lại gọi là phở xíu và nguồn gốc từ đâu. Cô chủ quán đã cho tôi biết, tên phở xíu vốn dĩ được ghép từ phở truyền thống và chữ xíu được ghép từ thịt xá xíu. Thưởng thức món ăn này, nhóm bạn chúng tôi bị ấn tượng và muốn lần sau quay lại đây sẽ tiếp tục thưởng thức”, Văn Thanh nói.

Phở xíu không chỉ là món ăn thông thường mà còn thể hiện sự giao thoa và sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Nam Định (cũ).

Bạn Hoàng Hiên đến từ Hưng Yên thì cho hay, cô ăn lần này là lần thứ hai và thực sự bị nghiện.

“Phở xíu chấm là một món phở độc đáo bao gồm bánh phở khô, thịt xá xíu (thịt heo tẩm ướp và rán). Khi ăn, cắn miếng thịt xá xíu, tôi cảm nhận được hương vị vừa thơm, vừa có độ ngọt của thịt tươi và miếng thịt ấy được chấm vào bát nước chấm chua ngọt, tất cả như được hòa quyện tan trong miệng. Thật sự rất ngon mà không bị ngấy”, Hoàng Hiên cho biết.

Phở xíu lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tối se lạnh ngày đông.

Phở xíu được biến tấu từ món phở truyền thống và thể hiện sự giao thoa và sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Nam Định (cũ), đồng thời nó cũng thể hiện sự giao thoa văn hóa ẩm thực của người hoa nhưng cũng được biến tấu và phát triển để trở thành một phiên bản độc đáo, mang đậm dấu ấn địa phương của người Việt. Sự xuất hiện của phở xíu cho thấy khả năng biến hóa của ẩm thực Việt, nơi các món ăn ngoại lai được bản địa hóa một cách tinh tế.

Phở xíu cho thấy khả năng biến hóa của ẩm thực Việt.

Phở xíu, món ăn với hương vị khó cưỡng cho thực khách.

Phở xíu, không chỉ là món ăn sáng hay ăn trưa mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tối se lạnh, mang lại cảm giác ấm áp và hương vị khó cưỡng cho thực khách.

Được biết, các bạn trẻ khi đến Nam Định (cũ) đã truyền tai Top 6 quán phở xíu mà nhất định phải thử khi đến đây như quán phở xíu cô Ngọc; Tâm bò quán; phở Ly; phở xíu; Thường xoăn quán; quán Bé.