Trưa 6/5, thông tin từ Sở Y tế Long An cho biết, Thanh tra sở này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Cọt, bác sĩ hiện ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa.

Thanh tra sở y tế tỉnh Long An phạt bác sĩ Cọt vi phạm trong hành nghề tư nhân. Ảnh: T.L





Lý do xử phạt là vì bác sĩ Bùi Văn Cọt đã có các hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Căn cứ theo mức vi phạm, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt bác sĩ Bùi Văn Cọt 45 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám - chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám - chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Được biết, bác sĩ Bùi Văn Cọt thời gian qua có mở phòng khám tư tại ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa.