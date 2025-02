Một cây cổ thụ la liệt rễ xoắn xuýt như ngàn con rắn to bự ôm lấy một di tích tâm linh ở Nghệ An Một cây cổ thụ la liệt rễ xoắn xuýt như ngàn con rắn to bự ôm lấy một di tích tâm linh ở Nghệ An

Ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An nơi hợp lưu 2 dòng Nậm Mộ và Nậm Nơn đổ về xuôi tạo thành sông Lam có một cây cổ thụ nổi tiếng. Cây đa cổ thụ với la liệt rễ xoắn xuýt như ngàn con rắn to bự ôm lấy di tích cổng phủ Tương.