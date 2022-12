Một công nhân ngành than ở Hạ Long tử vong do bị đá rơi trúng Một công nhân ngành than ở Hạ Long tử vong do bị đá rơi trúng

Một công nhân ngành than ở Hạ Long đang làm việc thì bất ngờ bị một viên đá cỡ lớn từ nóc hầm lò rơi trúng gây tử vong.

