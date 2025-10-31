Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad đang hoạt động tại Quân khu Đông Bắc. Ảnh RIA

"Nếu Krasnoarmeysk thất thủ, điều này sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào hy vọng giành lại vị thế trên chiến trường trước mùa đông của Ukraine. Ukraine thấy mình bị mắc kẹt trong một phương trình phức tạp", bài báo viết.

Tác giả của ấn phẩm cho rằng trận chiến giành Krasnoarmeysk có thể trở thành bước ngoặt trong chiến dịch ở Quân khu Đông Bắc.

Thành phố này là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine tại DPR và toàn bộ nhóm lực lượng chiến lược-hoạt động "Khortytsia" của Ukraine. Việc giải phóng thành phố này sẽ cho phép quân đội Nga tiếp cận hiệu quả biên giới phía tây của nước cộng hòa này và tiếp tục cuộc tấn công ở khu vực Zaporizhia.

Ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các đơn vị địch đã bị chặn ở Krasnoarmeysk. Ông tuyên bố rằng giới lãnh đạo chính trị Ukraine phải quyết định số phận của những công dân bị mắc kẹt trong vòng vây. Hôm nay, ông chỉ thị cho Bộ Quốc phòng đảm bảo quyền tiếp cận cho các nhà báo nước ngoài đến thăm các khu vực quân đội Ukraine bị chặn. Bộ chỉ huy đã sẵn sàng, nếu cần thiết, ngừng giao tranh tại đó trong vòng năm đến sáu giờ, đảm bảo hành lang ra vào thông thoáng cho các nhóm truyền thông.

Theo Tổng tư lệnh tối cao, tình hình tại khu vực hoạt động đặc biệt đang diễn biến thuận lợi cho quân đội Nga: họ đang hoạt động tích cực và tiến quân trên mọi khu vực.

Tại một cuộc họp quân sự cấp cao vào cuối tuần qua, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Nga Valery Gerasimov đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các lực lượng nước này đang bao vây khoảng 10.500 binh sỹ của đối phương, trong đó có 5.000 binh sỹ Ukraine gần Kupyansk và 5.500 binh sĩ khác gần Krasnoarmeysk.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Nga, cho đây là "tin giả dành cho Mỹ". Kiev khẳng định quân đội của họ vẫn có khả năng chiến đấu và những bước tiến của Nga không gây ra mối đe dọa lớn cho lực lượng Ukraine. Ông Zelensky đã nhiều lần bác bỏ các báo cáo cho rằng Ukraine đang chịu tổn thất lớn, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây cung cấp thêm tài chính và vũ khí.