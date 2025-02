Một khu dân cư ở Long An đang có la liệt con bò đi thang thang, xử lý thế nào mà bò vẫn đi?

Trong những tháng gần đây, tại khu dân cư IDICO, khu Đồng Tâm Long An thuộc phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An), nhiều đàn bò không biết từ đâu xuất hiện thả rông không có chủ quản lý. Đây là vấn đề hết sức phức tạp ở nơi đông người, có nhiều tuyến giao thông, trẻ em vui chơi vào buổi chiều...

Đàn bò thả rông khu dân cư trung tâm TP Tân An (tỉnh Long An) nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi di chuyển, một số con bò có thể nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Thiên Long

Sáng 21/2, phóng viên Dân Việt có mặt tại khu dân cư Đồng Tâm phường 6, TP.Tân An, chứng kiến đàn bò 3-5 con đi "lang thang" dạo trên tuyến đường tránh và cuối đoạn đường Hùng Vương nối dài. Dòng phương tiện qua lại rất nhiều, các bác tài đều chọn giải pháp né sang một bên, nhường đường cho bò đi qua.

"Không ai quản lý đàn bò ăn cỏ dọc lộ, sau đó phóng uế đầy đường, mùi hôi thối chịu không nổi. Cha chung chẳng ai khóc, ngày này sang ngày khác không ai quét dọn, nhiều đoạn đường thành điểm phơi phân bò. Trung tâm TP Tân An mà như vậy thì hết chịu được", anh Nguyễn Tấn Duy (48 tuổi, ngụ đường D3, TP Tân An) trao đổi.

Theo anh, tình trạng bò thả rông cả năm nay đã nhiều lần được phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đàn bò không thấy giảm số con, ngược lại tăng thêm số lượng. Nhà nào trồng cây cỏ, rau màu vài ngày là bị đàn bò này phá nát.

Thậm chí, đàn bò còn kéo đến ở trước cổng nhà hoặc nằm giữa đường vào đêm tối, rất nguy hiểm cho người điều khiển xe máy chạy tốc độ nhanh.

Hộ chăn nuôi thả các con bò ra khu dân cư ở TP Tân An (tỉnh Long An) mà không hề quản lý, dễ gây ra tai nạn giao thông. Ảnh: Thiên Long

Phó Chủ tịch UBND TP Tân An Trịnh Đăng Khoa cho biết, năm 2024, UBND TP Tân An đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân phường 6 về trường hợp đàn bò thả rông trong khu dân cư. Sau đó, UBND phường 6 đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 5 hộ chăn nuôi với số tiền 2 triệu đồng về hành vi thả rông động vật nơi công cộng.

Cũng theo ông Khoa, đầu năm 2025, UBND TP Tân An đã chỉ đạo UBND phường 6 phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, rà soát số lượng bò của từng hộ chăn nuôi.

"Hiện có 5 hộ chăn nuôi với khoảng 70 con bò, chính quyền cho các hộ này làm cam kết. Qua đó buộc họ giảm dần số lượng đàn bò, kiên quyết không thể thả rông ngoài lộ, khu dân cư, nếu vi phạm sẽ bị xử lý", ông Khoa nói.

Việc phản ánh này không phải là mới, tuy nhiên cách giải quyết chưa triệt để đã làm đàn bò tăng thêm số con, chiều tối là nhiều đàn bò cứ kéo nhau ra lộ nằm như ở trong chuồng.

Nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho người tham gia giao thông, chính vì vậy, biện pháp ngăn chặn lúc này là phải làm thật nghiêm đối với hộ chăn nuôi.