Một loạt tin vui giúp người dùng sắp có cơ hội xài điện thoại Huawei chất trở lại?

Việc thiếu chip Kirin khiến Huawei không thể bán smartphone ngay tại thị trường Trugn Quốc. Do đó, việc thiếu nhà cung cấp chip sẽ là vấn đề lớn đối với Huawei. Các công ty như Qualcomm và MediaTek đã cố gắng hết sức để bán chip của họ cho Huawei, nhưng mọi thứ chưa được chấp nhận.

Giờ đây, một nhà sản xuất chip tiết lộ rằng trong các cuộc đàm phán mới đây, các công ty sản xuất chip sẽ bị từ chối nếu không chứng minh được rằng công nghệ của họ không hỗ trợ 5G. Điều này có nghĩa có cơ hội để Huawei đối phó với các nhà sản xuất chip nếu không liên quan đến việc chip đó giúp phát triển 5G.

Hiện tại Huawei vẫn là nhà sản xuất di động lớn thứ 3 trên thế giới. Điều này có nghĩa việc cấm Huawei sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như thế nào đến hoạt động đầu tư của họ đối với kinh tế. Samsung hiểu điều đó, vì vậy họ đã được trao cơ hội làm ăn với Huawei bằng cách cung cấp tấm nền OLED. Giờ đây, công ty giải quyết được tiếp vấn đề chip xử lý, dù có một số quy tắc hạn chế nhưng vẫn là một tương lai tươi sáng cho họ.

Nhiều công ty sắp được cấp phép giao dịch trở lại?

Chưa dừng lại ở đó, các nhà cung cấp cảm biến máy ảnh hàng đầu thế giới là Sony và Omnivision đã xin phép chính phủ Mỹ để nối lại một phần cung cấp cho Huawei. Sony và Howe Technology là những nhà cung cấp cảm biến hình ảnh máy ảnh hàng đầu thế giới. Hiện tại, Huawei là một trong những khách hàng lớn nhất của Sony về cảm biến hình ảnh trên điện thoại thông minh. Nếu không thể tiếp tục cung cấp cho Huawei, lợi nhuận của Sony sẽ gặp rủi ro.

Được biết, do ảnh hưởng bởi lệnh cấm, một số nhà sản xuất chất bán dẫn như MediaTek, Samsung Electronics, Samsung Display, LG Display, SK Hynix, Sony, Kioxia, Toshiba, Mitsubishi Electric và Renesas đã ngừng cung cấp cho Huawei vào tháng trước. Ngoài ra, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới là TSMC cũng đã ngừng sản xuất chip Kirin. Đây là lý do tại sao Huawei có thể không có chip kế nhiệm cho Kirin 9000. Mọi thứ đã tốt hơn cho công ty khi họ đã bắt đầu được làm ăn với các công ty chip như đã đề cập, do đó chúng ta hoàn toàn có thể nuôi hy vọng về một ngày nào đó điện thoại Huawei sẽ trở lại như xưa.