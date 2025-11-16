Một ngành ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu hút hàng nghìn sinh viên Việt Nam và quốc tế

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa diễn ra cuối tuần này.

Khoa Việt Nam học đã trở thành địa chỉ uy tín trong nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá văn hóa, con người Việt Nam, nhiều cựu sinh viên của Khoa Việt Nam học đã trở thành những cán bộ lãnh đạo quản lý của các ngành, địa phương, những giảng viên, giáo viên, doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà khoa học… có năng lực, uy tín, thành đạt, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Khoa Việt Nam học kỷ niệm 20 năm thành lập.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết: "Hành trình 20 năm của khoa Việt Nam học chưa phải là nhiều so với lịch sử 40 năm phát triển của trường nhưng đó là những hành trình của biết bao công sức, mồ hôi, cố gắng, sự đoàn kết, ý chí không ngừng của cán bộ giảng viên, sinh viên của trường".

PGS Hiền đánh giá cao về khoa Việt Nam học và chúc mừng với các thành tích về khoa học, đào tạo, giáo dục và phục vụ cộng đồng của khoa đã đạt được.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, GS.TS Lê Huy Bắc, Trưởng Khoa Việt Nam học, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc khi đứng trước những thế hệ đã cùng vun đắp một ngành khoa học tri thức mang tên Việt Nam học.

Ông chia sẻ, 20 năm trước, Việt Nam học mới chỉ là một khát vọng táo bạo, một nốt nhạc khiêm nhường giữa bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng. Nhưng có những thế hệ giảng viên đã lựa chọn đồng hành với khoa ngay từ buổi đầu còn non trẻ. “Hôm nay, họ đã trở thành trụ cột khoa học, là những nhà nghiên cứu, giảng viên uy tín, mang theo niềm tự hào và trách nhiệm với Việt Nam học”, GS.TS Lê Huy Bắc nói.

Thành lập năm 2005, với chỉ khoảng chục sinh viên khóa đầu, đến nay Khoa Việt Nam học đã đào tạo gần 10.000 cử nhân, khoảng 200 học viên cao học, đồng thời đang đào tạo những nghiên cứu sinh đầu tiên. Khoa đã công bố hơn 500 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, trở thành địa chỉ uy tín thu hút hàng nghìn sinh viên Việt Nam và quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng trường chúc mừng tới GS.TS Lê Huy Bắc, Trưởng Khoa Việt Nam học.

“Tương lai của Việt Nam học nằm ở cách chúng ta kể chuyện Việt Nam ra thế giới. Việt Nam học không chỉ là một ngành học, mà còn là sứ mệnh, là tình yêu với đất nước, là niềm tin vào tri thức và khát vọng nhân văn để đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới”, GS.TS Lê Huy Bắc nhấn mạnh.

Đại diện sinh viên, em Nguyễn Bạch Kim – sinh viên lớp C khóa 73 – bày tỏ lời cảm ơn gửi tới các thầy cô, những người đã dìu dắt hơn 800 sinh viên của khoa trưởng thành. Với nhiều thế hệ sinh viên, đây không chỉ là nơi học tập và rèn luyện, mà còn là mái nhà thân thương, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê tìm hiểu văn hóa, du lịch và bản sắc Việt Nam.

Bạch Kim chia sẻ, bên cạnh những giờ học trên giảng đường, sinh viên còn được tham gia các chuyến đi thực tế, giúp hiểu sâu hơn về kiến thức trong bài giảng và trưởng thành qua mỗi trải nghiệm.

Vinh danh các thế hệ thầy cô giáo của khoa.

Em Park Jimin, đến từ Hàn Quốc, sinh viên khóa 73 ngành Việt Nam học, cho biết lý do chọn Việt Nam để học đại học bắt nguồn từ tình yêu ngôn ngữ và văn hóa Việt. “Em muốn hiểu rõ hơn về đất nước này, không chỉ qua sách vở mà bằng chính trải nghiệm thực tế, vì vậy em đã quyết định sang đây học và chọn Khoa Việt Nam học làm nơi gắn bó”, Jimin nói.

Trong thời gian học tập, Jimin luôn cảm nhận được sự tận tâm của giảng viên và sự thân thiện của môi trường học tập. “Cuộc sống ở Việt Nam rất thoải mái và gần gũi. Con người hiền hòa và chân thành. Em học được cách trân trọng những điều giản dị trong đời sống hằng ngày”, em chia sẻ và bày tỏ mong muốn trở thành cầu nối giúp Việt Nam và Hàn Quốc hiểu nhau hơn.



"Em rất tự hào khi được là một phần của Khoa Việt Nam học", Park Jimin cho hay.