Một người dân Quảng Trị phát hiện con trăn đất nặng 30kg, khá hung dữ trườn vào nhà, cuộn tròn trong góc phòng

Xem phim, tôi thấy mình đã thất bại thảm hại trong việc dạy con: "Tại sao mọi việc lại thành ra như thế?"
Tôi như rụng rời khi nghe cuộc gọi từ thầy giáo chủ nhiệm của con.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 6/11, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Vũ Thành Long - Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, địa phương vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng tiến hành thả về tự nhiên một con trăn đất quý hiếm, trọng lượng khoảng 30kg sau khi bắt giữ an toàn.
Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú thôn Bàu 3, xã Tuyên Hóa, phát hiện một con trăn lớn nằm cuộn tròn trong góc nhà. Quá hoảng sợ, ông lập tức báo cáo chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp bắt giữ con trăn bằng biện pháp an toàn.
Do con trăn có kích thước lớn, khỏe và khá dữ, quá trình khống chế gặp nhiều khó khăn.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, con trăn được đưa đến khu vực phù hợp và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Được biết, trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, cơn bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn, Gia Lai 450km, chiều tối nay sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.