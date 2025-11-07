Một người dân Quảng Trị phát hiện con trăn đất nặng 30kg, khá hung dữ trườn vào nhà, cuộn tròn trong góc phòng

Ngày 6/11, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Vũ Thành Long - Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, địa phương vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng tiến hành thả về tự nhiên một con trăn đất quý hiếm, trọng lượng khoảng 30kg sau khi bắt giữ an toàn.

Clip: Cận cảnh bắt con trăn đất 30kg chui vào nhà dân ở Quảng Trị

Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú thôn Bàu 3, xã Tuyên Hóa, phát hiện một con trăn lớn nằm cuộn tròn trong góc nhà. Quá hoảng sợ, ông lập tức báo cáo chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Con trăn đất 30kg cuộn tròn trong nhà dân ở Quảng Trị.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp bắt giữ con trăn bằng biện pháp an toàn.

Do con trăn có kích thước lớn, khỏe và khá dữ, quá trình khống chế gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thả con trăn về tự nhiên.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, con trăn được đưa đến khu vực phù hợp và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.



Được biết, trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.