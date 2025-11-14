Một người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng ở TP.HCM, nghi bị sát hại, cướp của

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan. Clip: CH

Sự việc được phát hiện vào khoảng 9h sáng ngày 14/11 tại một căn nhà thuộc ấp 32, xã Vĩnh Lộc. Nạn nhân là một người phụ nữ hơn 60 tuổi.

Hiện trường vụ người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp của. Ảnh: CH

Theo nguồn tin ban đầu, thời điểm phát hiện vụ việc, không có người nào khác ở bên trong căn nhà.

Nhận tin báo, Công an cùng Viện kiểm sát nhân dân và các lực lượng liên quan đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Đến hơn 22h30 cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát đang khẩn trương lấy lời khai những người có liên quan.

Nguyên nhân tử vong và danh tính cụ thể của người phụ nữ chưa được công bố chính thức.