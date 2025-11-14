Một người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng ở TP.HCM, nghi bị sát hại, cướp của

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Sự việc được phát hiện vào khoảng 9h sáng ngày 14/11 tại một căn nhà thuộc ấp 32, xã Vĩnh Lộc. Nạn nhân là một người phụ nữ hơn 60 tuổi.
Theo nguồn tin ban đầu, thời điểm phát hiện vụ việc, không có người nào khác ở bên trong căn nhà.
Nhận tin báo, Công an cùng Viện kiểm sát nhân dân và các lực lượng liên quan đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.
Đến hơn 22h30 cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.
Cảnh sát đang khẩn trương lấy lời khai những người có liên quan.
Nguyên nhân tử vong và danh tính cụ thể của người phụ nữ chưa được công bố chính thức.
Một căn hộ tại tầng 12 chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông) bất ngờ bốc cháy vào chiều 15/11, khiến hàng trăm cư dân hoảng hốt di tản xuống đất theo thang bộ.