Một nông dân đánh rơi số tiền vay mượn để làm nhà, bất ngờ nhận được niềm vui từ công an

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, người bị mất tiền là chị Katơr Thị Hính (SN 1993, trú tại thôn Ma Ty, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Đại uý Lê Văn Biên (Công an xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) trao trả tài sản bị mất cho chị Katơr Thị Hính. Ảnh: CA Ninh Thuận



Trước đó, khoảng 18h ngày 17/3, Công an xã Phước Tân nhận tin báo của chị Katơr Thị Hính, sau khi đi mua đồ tại quán tạp hoá L.H (ở thôn Ma Ty, xã Phước Tân), trên đường về nhà, chị Hính đánh rơi 1 ví đựng tiền, trong đó có 17 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Phước Tân đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành tìm tài sản giúp người dân.

Đến 18h30 cùng ngày, trong lúc đang tìm theo hướng đi về lòng hồ Trà Co, lực lượng Công an xã gặp anh Chamaléa Quân (Ma Ty, Phước Tân) đã nhặt được chiếc ví, bên trong có 17 triệu đồng. Anh Quân đã giao nộp lại cho Công an xã Phước Tân để trả lại cho người bị đánh rơi.

Chị Katơr Thị Hính viết thư bày tỏ sự cảm kích tinh thần hết lòng phục vụ vì nhân dân của lực lượng Công an xã Phước Tân. Ảnh: CA Ninh Thuận



Công an xã đã làm việc với chị Hính và tiến hành các thủ tục giao lại tài sản bị mất. Sau khi nhận được lại tài sản của mình, chị Hính xúc động cho biết, số tiền trên là chị vừa đi vay mượn để làm nhà và trên đường về thì không may bị đánh rơi.

Chị Hính bày tỏ sự cảm kích tinh thần hết lòng phục vụ vì nhân dân của lực lượng Công an xã Phước Tân.