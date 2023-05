Một nông dân bị sét đánh tử vong khi đi kiểm tra ruộng

Chiều 28/5, thông tin với Dân Việt, ông Vàng Văn Thiên – Chủ tịch UBND xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà, Lào Cai) xác nhận, một nông dân ở thôn Sín Chải (xã Tả Củ Tỷ) vừa bị sét đánh tử vong vào sáng nay. Nạn nhân là anh Sùng Seo P. (SN 1988) thường trú tại thôn Sín Chải (xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Anh P. bị sét đánh tử vong trong lúc đi kiểm tra, ngăn không cho nước vào ruộng.

Theo Chủ tịch UBND xã Tả Củ Tỷ, rạng sáng ngày 28/5, trên địa bàn xã xảy ra mưa to, sấm sét. Cơn mưa kéo dài gần 4 giờ đồng hồ.

Trận mưa to kéo dài gần 4 giờ đồng hồ khiến 1 người ở xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà, Lào Cai) bị sét đánh tử vong và làm xói mòn, sạt lở một số tuyến đường. (Ảnh: Báo Lào Cai)



Ngoài thiệt hại về người do sét đánh tử vong, trận mưa to đã khiến nước, đất đá tràn vào gây thiệt hại về nhà và tài sản của 6 hộ dân. Mưa to còn làm sạt lở nhiều diện tích đất chuẩn bị cấy lúa của người dân và khiến một số tuyến đường bị xói mòn, sạt lở nhiều điểm.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Hà, rạng sáng ngày 28/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, huyện Bắc Hà có mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã phối hợp với xã Tả Củ Tỷ chỉ đạo lực lượng khẩn trương cứu hộ tại chỗ, ứng cứu các hộ dân có nhà ở bị thiệt hại; động viên, chia buồn cùng gia đình có nạn nhân bị tử vong do sét đánh.