Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng

Chốt hơn 500 đơn hàng toàn đặc sản Tây Đô sau 3 giờ

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây, một phiên livestream “Tự hào hàng Việt – Hương vị Tây Đô” đã được Ban Công tác xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức.

Tại đây, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đức Duy (Daily With Zii) và MCN House of Deera đã giới thiệu rất nhiều đặc sản của Cần Thơ như: Gạo ST25, bánh pía, mắm tép hay tôm khô...

Trong 3 tiếng, chương trình ghi nhận 896.000 lượt tiếp cận, 65.000 lượt xem trực tiếp, với thời điểm cao nhất có 2.000 người cùng lúc vừa xem vừa đặt hàng. Hơn 500 đơn hàng gạo ST25, bánh pía, mắm tép, tôm khô và các đặc sản khác của Cần Thơ đã được “chốt” ngay trên sóng.

Phiên livestream ở TP.Cần Thơ là minh chứng cho sức mạnh của nền tảng số trong quảng bá và tiêu thụ nông sản. Với vài cú click chuột, đặc sản vùng Tây Đô đã đến tay người tiêu dùng ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay bất kỳ đâu. Đó chính là hình ảnh sinh động nhất về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng tạo ra tác động lớn, bền vững.

Trong thời gian tới, chương trình dự kiến tiếp tục được mở rộng để các chủ thể OCOP, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp có cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng và tự tin làm chủ “cuộc chơi” thương mại điện tử.

Phiên livestream giới thiệu đặc sản Cần Thơ đã chốt được 500 đơn hàng trong 3 giờ đồng hồ. Ảnh: D.T

Tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Được biết, phiên livestream đặc biệt này nằm trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, với hơn 580 đại biểu tham dự. Đây là hoạt động cụ thể hóa các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị tập huấn xoay quanh ba chuyên đề. Tổng quan về giảm nghèo bền vững: Cập nhật khung chính sách, chỉ số nghèo đa chiều, định hướng đến 2030, chia sẻ mô hình thành công.

Kỹ năng truyền thông mới: Xây dựng thông điệp, kể chuyện bằng dữ liệu, chiến dịch đa kênh qua báo chí, mạng xã hội, loa truyền thanh; ứng dụng AI và công nghệ số để đo lường hiệu quả.

Huy động nguồn lực xã hội và quản lý Quỹ “Vì người nghèo” bằng chuyển đổi số: vận động tài trợ, xây dựng đề xuất chuyên nghiệp, sử dụng QR code, bảng công khai thu-chi trực tuyến...

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, hội nghị nhấn mạnh mục tiêu xây dựng “Mặt trận số”, tức là chính Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng phải tiên phong áp dụng công nghệ, từ quản lý, tuyên truyền đến giám sát xã hội. Song song đó là thúc đẩy người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dạn ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, thanh toán không tiền mặt.

Điểm mới của hội nghị năm nay là gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Bên cạnh báo cáo chuyên đề, các đại biểu còn được tham quan các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ số tại địa phương, đồng thời trực tiếp theo dõi phiên livestream bán nông sản trên TikTok Shop. Cách làm này giúp cán bộ cơ sở không chỉ “nghe và học” mà còn “thấy và làm”, từ đó hình dung rõ hơn những công cụ chuyển đổi số có thể áp dụng ngay tại cộng đồng mình.

Hội nghị được thiết kế theo hướng tương tác, với sự tham gia của chuyên gia các bộ, ngành, đại diện địa phương, cùng các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận nhóm, tọa đàm trực tuyến và trải nghiệm mô hình thực tế, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Hội nghị không chỉ truyền tải chính sách, mà còn tạo diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp mới, góp phần chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển bền vững đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Công tác truyền thông, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số, có vai trò then chốt trong việc lan tỏa chính sách và huy động sự tham gia của toàn xã hội”.

Đến tháng 6/2025, cả nước có 6.058/7.696 xã (78,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó hơn 2.400 xã đạt chuẩn nâng cao, 655 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 318 huyện và 13 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,03%/năm; 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo cùng ba huyện nghèo đã thoát nghèo.

Bà Nga cho biết, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, được xác định là một trong ba trụ cột chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 57-NQ/TW (22/12/2024) và Nghị quyết 03/NQ-CP (9/1/2025) đã tạo hành lang chính sách cho chuyển đổi số quốc gia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, với nền tảng “Mặt trận số”, các phần mềm quản lý dữ liệu và kênh tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dân.

“Thông qua các nền tảng số, Mặt trận mở rộng kết nối với người dân, tăng tính minh bạch, đồng thời huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực xã hội. Đây là công cụ quan trọng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2021-2025, Việt Nam đặt mục tiêu giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%; ít nhất 30% huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo; hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 4-5%/năm.