Một quốc gia NATO cáo buộc Trung Quốc tài trợ 'khủng' cho Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen. Ảnh Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Antti Hakkanen đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với AFP sau khi chủ trì cuộc họp với các đối tác Bắc Âu tại Helsinki, nơi hợp tác quân sự và nỗ lực tái vũ trang đứng đầu chương trình nghị sự.

Ông Hakkanen tuyên bố rằng Trung Quốc đang "tài trợ ồ ạt cho ngân quỹ chiến tranh của Nga", cáo buộc rằng nước này cung cấp các thành phần quân sự và tham gia vào các cuộc tập trận quân sự chung cũng như các hoạt động quy mô lớn khác ở Bắc Cực, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhiều nơi khác.

Bộ trưởng Phần Lan cho biết thêm rằng Nga sẽ không thể tự duy trì lâu dài nếu không có sự hỗ trợ như vậy, đồng thời nói rằng "Tất nhiên, Ấn Độ cung cấp tài trợ theo những cách khác, nhưng Trung Quốc đang làm như vậy một cách khá thận trọng".

Nền kinh tế Nga vẫn tăng trưởng ổn định bất chấp áp lực trừng phạt của phương Tây. Moscow cho rằng các biện pháp hạn chế này phản tác dụng và gây phản tác dụng đối với các quốc gia áp dụng chúng.

Ông Hakkanen mô tả mối quan hệ đối tác đang mở rộng giữa Moscow và Bắc Kinh là một thách thức đối với khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Ông cũng cho biết các quốc gia Bắc Âu đã thảo luận về kế hoạch tăng gấp ba sản lượng đạn dược.

Bắc Kinh đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine và cáo buộc phương Tây sử dụng "tiêu chuẩn kép". Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định họ chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào và kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu hàng hóa có mục đích sử dụng kép.

Trung Quốc đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow, thay vào đó, mở rộng thương mại song phương, vốn đã tăng gần gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2024, vượt qua 240 tỷ đô la vào năm ngoái. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết trong tháng này, hai nước về cơ bản đã từ bỏ các loại tiền tệ phương Tây trong thương mại song phương, với hầu hết các khoản thanh toán hiện được thực hiện bằng rúp và nhân dân tệ. Họ cũng cam kết cùng nhau ứng phó với các thách thức bên ngoài.

Trong những tháng gần đây, phương Tây đã tăng cường nỗ lực nhắm vào các đối tác thương mại của Nga nhằm cô lập nước này và hạn chế doanh thu xuất khẩu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các nước phương Tây không nên áp dụng giọng điệu "thực dân" đối với Trung Quốc và Ấn Độ hoặc tìm cách "trừng phạt" họ vì giao thương với Moscow.