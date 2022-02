Một sân vận động thử nghiệm hệ thống AI phát hiện vũ khí cực tân tiến

Thực tế, an ninh sân vận động và nhà thi đấu đã trở thành một vấn đề nóng trong vài thập kỷ qua vì các mối đe dọa khủng bố gia tăng trên khắp thế giới. Thông thường, việc kiểm tra an ninh có thể gây ra tình trạng người hâm mộ xếp hàng dài ùn tắc và mất thời gian khi cố gắng đi vào một địa điểm. Tuy nhiên, nó đã trở thành một thủ tục cần thiết ở các sân vận động và đấu trường trên khắp thế giới.

Để khắc phục bài toán nan giải này, khu liên hợp thể thao Camden Yards, quê hương của câu lạc bộ Baltimore Raven và Orioles sẽ tiến hành thử nghiệm phiên bản beta một hệ thống phát hiện vũ khí giấu kín cực kỳ tân tiến bắt đầu từ quý I năm 2022, sau khi Liberty Defense thông báo rằng họ đã ký Biên bản hợp tác với Cơ quan Quản lý Sân vận động Maryland (MSA) để thử nghiệm phiên bản beta sản phẩm chủ lực của Liberty là HEXWAVE ™ tại Khu liên hợp thể thao Camden Yards ở Thành phố Baltimore.

Các cảm biến của HEXWAVE sử dụng hình ảnh radar và trí thông minh nhân tạo để xác định vũ khí được cất giấu khi khách đi qua hệ thống của nó được đặt tại các điểm kiểm tra an ninh và lối vào sân vận động. Ảnh: @AFP.

Được biết, HEXWAVE đang được thương mại hóa bởi Liberty Defense Holdings, một công ty có trụ sở tại Frankfurt, Đức, với quá trình phát triển ban đầu diễn ra tại phòng thí nghiệm của công ty ở Atlanta. Cơ quan Quản lý Sân vận động Maryland sẽ trang bị hệ thống HEXWAVE này. Đây là một hệ thống bảo mật thị giác máy tính dùng để phát hiện những vũ khí được cố tình đưa vào sân vận động.

Phòng thủ nhiều lớp để phát hiện sớm các mối đe dọa

Hệ thống này phát hiện mối đe dọa thông qua việc sử dụng hình ảnh radar công suất cao và trí thông minh nhân tạo (AI) để phát hiện tất cả các loại vũ khí được che giấu từ các cá nhân trong dòng khán giả trữ lượng 120.000 người bước chân vào sân vận động khi khách đi qua hệ thống của nó được đặt tại các điểm kiểm tra an ninh và lối vào sân vận động.

Đây là cách người phát ngôn của công ty Liberty Defense mô tả cách hoạt động của hệ thống trong một email gửi tới Technical.ly :

"HEXWAVE sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến siêu đỉnh để nắm bắt thông tin về những gì mọi người đang mang trên người. Các tín hiệu phản xạ được sử dụng để tạo hình ảnh 3D về những gì người đó đang mang trong thời gian thực. Những hình ảnh này sau đó được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, công nghệ học sâu, mạng thần kinh để phát hiện và xác định vũ khí, hoặc các mặt hàng bị cấm khác chứa trong quần áo và hành lý cầm tay như ba lô, túi xách. Nó có thể phát hiện cả vũ khí kim loại và phi kim loại trong thời gian thực. Hệ thống cũng có thể được sử dụng cả trong nhà và ngoài trời".

Công nghệ này không sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt, cũng như không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân đồng loạt. Nếu một mối đe dọa được phát hiện, hình ảnh của đối tượng mới bị đánh dấu nhận dạng sau đó sẽ được hiển thị cho nhân viên bảo vệ, với giao diện hiển thị loại vật phẩm và vị trí trên cơ thể của người đó. Điều này có thể dẫn đến một cuộc kiểm tra nhanh chóng bởi đội bảo vệ sau đó. Hệ thống cũng được thiết kế để gửi hình ảnh đến các thiết bị bảo mật khác hoặc trung tâm chỉ huy khác liên kết tại sân vận động.

Nó có thể được sử dụng trong nhà và ngoài trời như một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp để có thể phát hiện sớm các mối đe dọa, ở chu vi khu nhà hoặc tại các trạm kiểm soát và không ảnh hưởng hay làm cản trở đến sự thích thú, và tâm lý của người hâm mộ.

Thử nghiệm tại các địa điểm bên trong Khu liên hợp thể thao Camden Yards dự kiến bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2022.

"Baltimore từ lâu đã là một thành phố thiên về thể thao và một trong những ngành dọc thị trường quan trọng của chúng tôi là các địa điểm thể thao và giải trí, và chúng tôi rất vui mừng thêm Baltimore, quê hương của hai đội thể thao hàng đầu tại Khu liên hợp thể thao Camden Yards vào chương trình thử nghiệm beta của chúng tôi", Bill Frain, giám đốc điều hành của Liberty Defense cho biết: "Thử nghiệm hệ thống trong các cơ sở hoạt động giúp đảm bảo rằng hệ thống phù hợp với nhu cầu thị trường bảo mật hiện nay".

Hệ thống được thiết kế để lắp đặt ở xung quanh một tòa nhà hay sân vận động để phát hiện các mối đe dọa trước khi một người bước vào. Ảnh: @AFP.

Vernon J. Conaway, phó chủ tịch phụ trách an toàn và an ninh tại MSA cho biết: "Sự an toàn của người hâm mộ vào sân của chúng tôi là điều tối quan trọng, cũng như đảm bảo họ có được trải nghiệm tuyệt vời".

"Chúng tôi tin rằng, loại công nghệ phát hiện mối đe dọa này là tương lai của việc giữ an toàn cho người hâm mộ tại các sự kiện. Chúng tôi cực kỳ tin tưởng vào các hệ thống phát hiện mối đe dọa hiện tại Hexwave nhằm mục đích thử nghiệm một công nghệ mối đe dọa mới nổi để nâng cao hệ thống bảo mật hiện có của chúng tôi", Vernon J. Conaway cho biết thêm.

Còn Giám đốc điều hành Liberty Defense, Bill Riker cho biết công nghệ này đặc biệt có thể áp dụng cho cả môi trường an ninh đô thị. Theo công ty, công nghệ này cũng cũng sẽ sớm được thử nghiệm tại Allianz Arena của FC Bayern Munich ở Đức, Rogers Arena ở Vancouver Canada, ở một số trung tâm mua sắm ở Florida và trong một ngôi đền Hindu.

Huỳnh Dũng -Theo Securitymagazine/Sporttechie/Baltimoresun