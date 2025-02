Một trong 10 xã tiêu biểu của tỉnh Hải Dương, dân thu nhập tới 90,67 triệu đồng/người

Về xã Thống Nhất (Gia Lộc, Hải Dương), ấn tượng đầu tiên là đường lãng, ngõ xóm rộng rãi, sạch sẽ, nhà cửa khang trang. Có được điều đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền còn có sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong xã.

Dù là hộ đơn thân, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp, ngôi nhà cũ vẫn sử dụng được nhưng khi thôn Khay mở rộng đường từ 4 m lên 6 m, bà Vũ Thị Cẩn (57 tuổi) sẵn sàng phá nhà, đồng thời hiến 1 m chiều rộng và trên 15 m chiều dài để con đường thẳng tắp, to đẹp.

"Nhà mới của tôi rộng 25 m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, phần lớn do người thân trong gia đình giúp đỡ. Tôi nghĩ, việc hiến đất làm đường là trách nhiệm chung của mỗi người nên khi được vận động tôi đồng ý ngay", bà Cẩn nói.

Ngôi nhà mới của bà Vũ Thị Cẩn ở thôn Khay, xã Thống Nhất (Gia Lộc, Hải Dương) được xây dựng lại sau khi bà hiến đất làm đường.

Cùng với hiến đất làm đường, phong trào giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng được nhân dân đồng thuận thực hiện. Hiện nay, xã xây dựng được 3 mô hình điểm về an ninh trật tự gồm: “Tổ bảo vệ an ninh trật tự khu di tích lịch sử cấp quốc gia đền Đươi”, “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, mô hình lắp đặt camera an ninh tại các vị trí trọng điểm trên các tuyến đường xã, đường thôn. Trong đó, năm 2024, mô hình “Tổ bảo vệ an ninh trật tự khu di tích lịch sử cấp quốc gia đền Đươi” được UBND tỉnh công nhận là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự tiêu biểu của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Soái, Tổ trưởng “Tổ bảo vệ an ninh trật tự khu di tích lịch sử cấp quốc gia đền Đươi” cho biết: "Bất kể ngày đêm, chúng tôi đều bố trí lực lượng tuần tra, canh gác xung quanh khu vực đền cũng như trong làng trên tinh thần tự nguyện. Kết hợp với tin báo của nhân dân, chúng tôi đã phát hiện được một số vụ sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, trộm cắp của du khách khi đi lễ… góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương".

Đạt được kết quả trên, UBND xã Thống Nhất có những cách làm riêng. Điều quan trọng và tiên quyết là sự sâu sát cơ sở của cán bộ, đảng viên với việc thực hiện các phong trào.

Xã Thống Nhất lắp nhiều camera trên các tuyến giao thông, nơi công cộng để bảo đảm an toàn, anh ninh trật tự.

Anh Vũ Văn Chấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất chia sẻ: "Khi triển khai công việc tại địa phương, chúng tôi đều giao rõ người, rõ việc và thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình để giải quyết vướng mắc kịp thời. Nhờ đó, các phong trào thực hiện đều đạt hiệu quả cao, bảo đảm tiến độ đề ra".

UBND xã Thống Nhất cũng đưa kết quả thực hiện mỗi phong trào là tiêu chí bình xét, đánh giá kết quả thi đua cuối năm. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã đều có những cách làm riêng để thực hiện tốt nhiệm vụ, phần việc của đơn vị, cá nhân.

Ông Vũ Xuân Hưng, Bí thư Chi bộ thôn Khay cho biết, khi thôn Khay mở rộng đường trục chính, thôn đã họp, xin ý kiến đóng góp của nhân dân. Ai cũng được nói lên mong muốn, suy nghĩ của bản thân nên việc làm đường diễn ra thuận lợi. Với gia đình phải xây dựng lại tường bao, cổng… nếu cần thiết thôn sẽ huy động lực lượng hỗ trợ ngày công lao động.

Trong quá trình làm đường, lãnh đạo xã, cán bộ thôn cũng thường xuyên nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn kịp thời. "Nhờ sự sâu sát của chính quyền, sự đồng lòng của người dân, các tuyến đường của thôn Khay đều to đẹp. Không chỉ hiến đất, có gia đình còn ủng hộ 40 - 50 triệu đồng làm đường, lắp camera và điện chiếu sáng. Đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng sạch sẽ, bảo đảm an toàn", ông Hưng khẳng định.

Nhiều tuyến đường trong làng của xã Thống Nhất to đẹp, sạch sẽ.

Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, nhân dân trong xã đã tham gia đóng góp hơn 31 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công và hiến trên 1.800m2 đất thổ cư để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, xây kè bờ ao...

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 90,67 triệu đồng/người, cao hơn 10,67 triệu đồng so với mức thu nhập bình quân của huyện; hộ nghèo còn 0,77%, thấp hơn 0,07% so với mức bình quân của huyện...

Từ về kết quả đạt được, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí để đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn nữa, xứng đáng là xã tiêu biểu trong tỉnh.