Một tuần đầy sôi động cho Apple với một loạt kiện tụng lớn nhỏ

Trong tuần này đã có một tin đồn cho biết iPhone 12 chỉ 4G có thể ra mắt, nhưng phải đợi đến năm sau với tốc độ xử lý khá nhanh. Đáng chú ý, chiếc iPhone này thậm chí còn đắt tiền hơn so với iPhone 12 5G tiêu chuẩn.

Quan trọng hơn, tuần qua chứng kiến một loạt các vướng víu mà Apple gặp phải liên quan đến nhiều vụ kiện khác nhau, bao gồm công ty bị kiện và chiều ngược lại. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến sản lượng iPhone cao ngất ngưởng và tin tức về dịch vụ thuê bao Apple One được đồn đại.

Sau đây hãy cùng điểm qua những điểm đáng chú ý nhất của Apple trong tuần qua:

- Một chiếc iPhone 12 chỉ hỗ trợ 4G có thể sẽ ra mắt: Theo một báo cáo từ Business Insider, có thể sẽ có một mẫu iPhone 12 không hỗ trợ 5G ra mắt, với lịch trình dự kiến vào năm 2021. Các tin đồn cho rằng sản phẩm sẽ có giá khoảng 800 USD, tức đắt hơn iPhone 12 tiêu chuẩn và rẻ hơn iPhone 12 Pro.

- Bằng cách nào đó, Apple đã lập kỷ lục về doanh số iPhone mới: Bất chấp tình hình đại dịch COVID-19 vẫn lan rộng trên khắp thế giới và Mỹ chưa thể kiểm soát, doanh số iPhone vẫn tăng trưởng mạnh và đạt kỷ lục thay vì thấp như những gì giới phân tích dự đoán. Theo đó, Apple đã xuất xưởng 15 triệu chiếc tại thị trường Mỹ trong quý 2/2020 - một con số nhiều hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, một số người cho rằng điều đó bắt nguồn từ sự xuất hiện của iPhone SE 2020.

- Fortnite bị xóa khỏi App Store: Trong hai ngày qua, Fortnite đã xuất hiện trên khắp các tin tức khi người sáng tạo Epic Games đã “lật mặt” với Apple (và cả Google) khi cố tình phá vỡ các quy tắc App Store và Play Store. Kết quả là, Fortnite đã bị xóa khỏi các chợ ứng dụng này chỉ trong vòng vài giờ. Epic sau đó đã kiện cả hai công ty, chứng minh rằng tất cả chỉ là một chiêu để chứng minh cho sự độc quyền của các chợ ứng dụng này.

- Google Maps đã trở lại trên Apple Watch: Sau ba năm vắng bóng, người dùng Apple Watch cuối cùng đã có thể sử dụng lại Google Maps. Trong những tuần tới, ứng dụng sẽ xuất hiện trên Apple Watch giúp việc chỉ đường lái xe, đi bộ, đi xe đạp và giao thông công cộng thuận tiện hơn nhiều.

- Apple đang nghiên cứu dịch vụ thuê bao “tất cả trong một”: Theo một số tin đồn, Apple có thể đang lên kế hoạch để ra mắt một dịch vụ gọi là Apple One. Dịch vụ này sẽ đóng gói nhiều dịch vụ của Apple dưới một giá đăng ký. Điều này có thể sẽ bao gồm Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus và gói dung lượng iCloud nâng cao. Nó cũng có thể bao gồm một gói đăng ký tập thể dục mới mà Apple chưa tung ra.

- Apple kiện Koss về tranh chấp tai nghe: Gần đây, nhà sáng tạo tai nghe Koss đã kiện Apple với cáo buộc nhà sản xuất iPhone đã sử dụng một số công nghệ được cấp bằng sáng chế của họ trong tai nghe Beats và AirPods. Tuy nhiên, Apple hiện đang chống lại Koss khi nói rằng họ thực sự đã gặp Koss để sử dụng các bằng sáng chế được đề cập nhưng sau đó đã quyết định dừng lại. Hơn nữa, Apple đang cáo buộc rằng Koss đã vi phạm NDA mà bản thân Koss đã yêu cầu. Dường như vụ việc sẽ sớm dừng lại.

- Công ty có logo quả lê bị Apple kiện: Không phải mỗi Apple phải hứng chịu đơn kiện từ nhiều công ty khác nhau, Apple cũng tiến hành kiện một công ty khác. Cụ thể, Apple đã khởi kiện công ty Prepear có trụ sở tại Canada vì sử dụng những điểm tương đồng trong thiết kế logo của họ. Prepear là công ty cung cấp hướng dẫn nấu ăn và lập kế hoạch bữa ăn nhằm chống lại Apple.

- Martin Scorcese hợp tác với Apple để tạo nội dung độc quyền: Nhà làm phim huyền thoại Martin Scorcese đã đạt được thỏa thuận với Apple để sản xuất phim cho dịch vụ Apple TV Plus. Bộ phim đầu tiên sẽ có tên là “Killers of the Flower Moon” và các ngôi sao đóng vai chính gồm có Leonardo DiCaprio và Robert DeNiro.