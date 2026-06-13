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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 18:07 GMT+7

Một tỷ phú USD Việt Nam "bị văng" khỏi bảng xếp hạng Forbes trong tuần VN-Index "chia tay" mốc 1.800 điểm

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Phương Thảo Thứ bảy, ngày 13/06/2026 18:07 GMT+7
VN-Index giảm gần 50 điểm trong tuần qua và chính thức đánh mất mốc 1.800 điểm. Đà lao dốc của thị trường chứng khoán cũng khiến tài sản của nhiều tỷ phú USD Việt Nam suy giảm đáng kể.
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Thị trường lao dốc, khối tài sản các tỷ phú USD Việt Nam "bốc hơi" hàng tỷ USD

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi VN-Index đánh mất ngưỡng tâm lý 1.800 điểm sau áp lực bán mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Kết thúc tuần, VN-Index chính thức đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.800 điểm, lùi sâu về mức 1.791,65 điểm. Mức sụt giảm gần 50 điểm (tương đương 2,57%) trong vòng một tuần đã xác nhận đây là tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp.

Đà điều chỉnh không chỉ khiến hàng triệu nhà đầu tư chứng khoán chịu tổn thất mà còn làm khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam "bốc hơi" hàng tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn.

Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 8/6 - 12/6. Ảnh: Vietstock

Theo cập nhật trên Forbes, người chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Trong các phiên thị trường rung lắc mạnh, cổ phiếu VIC cùng nhiều mã trong hệ sinh thái Vingroup chịu áp lực điều chỉnh đáng kể, kéo giá trị tài sản của ông Vượng giảm hàng tỷ USD so với giai đoạn đỉnh cao trước đó.

Tính đến ngày 13/6, tài sản vị tỷ phú này ghi nhận giảm 6 triệu USD trong vòng 24 giờ và ở mức 30,6 tỷ USD, xếp hạng 76 thế giới. Khối tài sản này đã giảm khoảng 5 tỷ USD so với thời kỳ đỉnh cao vào hồi cuối tháng 4 vừa qua (khoảng 35,9 tỷ USD).

Dù vậy, với khối tài sản vẫn dao động quanh ngưỡng hơn 30 tỷ USD, ông Vượng tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm những tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á.

Không chỉ ông Vượng, hai nữ tỷ phú thuộc gia đình Vingroup là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng cũng chứng kiến tài sản sụt giảm đáng kể khi cổ phiếu "họ Vin" suy yếu. Theo thống kê, bà Hương hiện đang sở hữu khối tài sản khoảng 3,4 tỷ USD và bà Hằng đang sở hữu khoảng 2,4 tỷ USD.

Ở nhóm doanh nhân ngoài hệ sinh thái Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air cũng không tránh khỏi tác động từ đà giảm của thị trường. Giá trị tài sản của nữ tỷ phú này đạt khoảng 4,2 tỷ USD và xếp hạng 1.018 người giàu nhất hành tinh.

Trong khi đó, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức sụt giảm 11,2 triệu USD khi cổ phiếu HPG chịu áp lực bán mạnh. Với tài sản còn khoảng 2,6 tỷ USD, ông Long vẫn nằm trong nhóm doanh nhân giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhóm tỷ phú ngân hàng cũng không nằm ngoài vòng xoáy điều chỉnh. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank hiện sở hữu khối tài sản giá trị khoảng 2,1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group cũng đang ở mức 1,1 tỷ USD sau tuần thị trường chứng khoán gặp "sóng lớn".

Đáng chú ý nhất là ông Ngô Trí Dũng, Chủ tịch VPBank khi bất ngờ Forbes không ghi nhận ông nằm trong danh sách tỷ phú USD tại thời điểm 15 giờ ngày 13/6.

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