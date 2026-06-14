Một xã của tỉnh Ninh Bình phải tiêu hủy hơn 1.100 con vịt nhiễm vi rút cúm gia cầm

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ngày 10/6/2026, qua công tác giám sát dịch bệnh, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lai Thành (Ninh Bình) phát hiện đàn vịt của hộ ông Nguyễn Văn Nam (xóm 1, xã Lai Thành) có biểu hiện ốm, chết bất thường với các triệu chứng như: Bỏ ăn, đi ngoài phân xanh, phân trắng, xuất hiện các triệu chứng thần kinh và chết rải rác.

Đàn vịt hộ ông Nguyễn Văn Nam (xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện ốm, chết bất thường. Ảnh: TC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình, các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I để xét nghiệm. Kết quả xác định, đàn vịt của hộ ông Nguyễn Văn Nam dương tính với vi rút Cúm gia cầm.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND xã Lai Thành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng gia đình thực hiện tiêu hủy toàn bộ 1.162 con vịt với tổng trọng lượng 1.744 kg theo đúng quy trình phòng, chống dịch.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã triển khai vệ sinh tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực xung quanh nơi có gia cầm bệnh và khu vực tiêu hủy để đảm bảo an toàn thú y.

Lực lượng chuyên môn tiến hành tiêu hủy hơn 1.100 con vịt nhiễm vi rút cúm gia cầm. Ảnh: TC

Để chủ động kiểm soát tình hình, tránh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, Chủ tịch UBND xã Lai Thành cho biết địa phương đang triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách.

Cụ thể, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp cho đàn gia cầm xung quanh khu vực có dịch để tạo "lá chắn" không cho dịch lây lan sang các vùng lân cận; Hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng định kỳ và chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm.

Bên cạnh đó, yêu cầu các hộ chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát gia cầm. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện nghi bệnh, cần báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Chính quyền xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế, dập dịch theo đúng quy định chuyên môn, đảm bảo an toàn cho khu vực chăn nuôi của người dân.