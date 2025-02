Một xã ở TP HCM có dân số 150.000 người, ngõ, xóm lắp đặt camera, nông thôn mới bình yên

Năm 2024, Công an xã nông thôn mới Vĩnh Lộc B đã đề xuất Công an huyện Bình Chánh danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" với việc không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật...

1. Công an xã nông thôn mới Vĩnh Lộc B trao tặng giấy khen cho cá nhân có nhiều đóng góp cho an ninh, trật tự ở địa phương tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: T.Đ

Triển khai đại trà mô hình camera phòng, xây dựng nông thôn mới bình yên

UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết, những năm qua công tác bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững ổn định trước, trong và sau các dịp lễ tết hàng năm.

Trong năm 2023-2024 đã thực hiện tốt theo chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".

Năm 2023, xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; không xảy ra tập trung đông người khiếu nại, tố cáo; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng); số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 0,5% so với năm trước, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng).

Hiện nay, trên địa bàn xã nông thôn mới Vĩnh Lộc B có 286 mắt camera, 22 đầu thu, 23 màn hình được gắn tại Công an xã và Văn phòng 62 ấp. Ảnh: T.Đ

Xã có một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội - bảo đảm trật tự an toàn giao thông - phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và có mô hình có dụng camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả; xã không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (trừ các xã có đường biên giới quốc gia, đất liền, xã đảo); tập thể Công an xã đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.



Cụ thể, về mô hình phong trào "Camera giám sát ANTT" được đưa vào hoạt động đã mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm.



Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B có 286 mắt camera, 22 đầu thu, 23 màn hình được gắn tại Công an xã và Văn phòng 62 ấp.Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng số mắt camera còn hoạt động tốt là 120 mắt, 10 đầu thu, 10 màn hình.

Người dân xã nông thôn mới Vĩnh Lộc B ra quân xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: T.Đ

Trong năm 2024, Công an xã đã vận động lắp mới 38 mắt camera tại các tuyến và địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, kinh phí từ nguồn xã hội hóa, với số tiền 90 triệu đồng. Qua trích xuất camera, trong năm 2024 giúp Công an xã ghi nhận 10 vụ, triệt phá 10 vụ, bắt 12 đối tượng.

Từ kết quả trên cho thấy, hệ thống camera đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng Công an xã trong việc theo dõi, quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện vụ việc phức tạp về ANTT để giải quyết, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết thêm, trong năm 2024, ghi nhận 48 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), khám phá 40 vụ, bắt 82 đối tượng. Trong đó có 13 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đã khám phá 13 vụ, bắt 16 đối tượng. Các vụ việc hình sự xảy ra do nguyên nhân khách quan,như bộc phát, đối tượng từ địa phương khác đến gây án…



Nông dân xã nông thôn mới Vĩnh Lộc B chăn nuôi bò. Ảnh: T.Đ

Ông Nguyễn Văn An (tổ 1, xã Vĩnh Lộc B) thổ lộ, trước đây do mật độ dân số rất cao nên vấn đề an ninh, trật tự ở xã khá bất ổn. Tuy nhiên, từ ngày xã Vĩnh Lộc B bắt tay làm nông thôn mới, tình hình an ninh, trật tự ngày càng đi vào ổn định.

"Nhất là từ khi chính quyền xã cho lắp đặt hệ thống camera an ninh, tình hình trật tự, tội phạm ngày càng đi vào ổn định, giảm đáng kể", ông An chia sẻ.

Nâng cao chất lượng an ninh, trật tự gắn xây dựng nông thôn mới

Hiện, xã Vĩnh Lộc B đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn đô thị hóa. Mới đây, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP.HCM đã tổ chức đoàn thẩm định, đánh giá về chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở xã Vĩnh Lộc B.

3. Nông dân ấp 5, xã nông thôn mới Vĩnh Lộc B trồng hoa cho thị trường Tết. Ảnh: T.Đ

Về tiêu chí Quốc phòng, an ninh, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết, tiếp tục đảm bảo xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội, như ma túy, trộm cắp; cờ bạc, nghiện hút được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. Đồng thời, xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh.