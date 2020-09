Motorola bất ngờ ra mắt điện thoại 5G giá rẻ

Đúng như những gì mà Motorola đã hứa hẹn về một smartphone 5G giá bán dưới 500 USD (11,59 triệu đồng), công ty vừa ra mắt chiếc One 5G - một phiên bản đổi thương hiệu của Moto G 5G Plus được giới thiệu hồi tháng 7.

Motorola One 5G là một trong những chiếc smartphone giá phải chăng nhất có thể hỗ trợ mạng di động thế hệ tiếp theo.

Giống như Moto G 5G Plus, sản phẩm lần này của Motorola đi kèm các thông số kỹ thuật hấp dẫn cùng thân máy màu xanh bắt mắt, bao gồm chip Snapdragon 765, pin 5.000 mAh lớn với sạc nhanh và màn hình 6,7 inch hiển thị với tốc độ làm mới 90 Hz siêu mượt - tất cả đều khá ấn tượng đối với phân khúc tầm trung.

Về khả năng chụp ảnh, One 5G không hề kém cạnh với thiết lập 4 camera có cảm biến chính 48 MP hỗ trợ kết hợp 4 điểm ảnh thành 1 giúp chụp ảnh sắc nét và bắt sáng tốt hơn. Nó cũng có một ống kính góc rộng, một ống kính macro và cảm biến độ sâu để chụp chân dung.

Ở mặt trước, One 5G là một trong số ít thiết bị cung cấp camera selfie tiêu chuẩn và siêu rộng đặt trong phần đục lỗ kép trên màn hình.

Ống kính macro là nơi One 5G thể hiện sự khác biệt phần cứng duy nhất so với Moto G 5G Plus ở dạng đèn flash vòng tích hợp nhằm cung cấp thêm ánh sáng cho các bức ảnh chụp cận cảnh của ống kính macro, điều này hứa hẹn sẽ thực sự tạo ra sự khác biệt đáng kể cho những người đam mê chụp ảnh macro.

Motorola One 5G nhìn chung là một sản phẩm cân bằng giữa thông số kỹ thuật tốt và giá bán hấp dẫn - vốn rất phổ biến trong năm nay. Đây là điện thoại giúp thúc đẩy phân khúc tầm trung trở nên trưởng thành hơn sau những cái tên như Pixel 4A, iPhone SE, OnePlus Nord hay LG Velvet.