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Thứ sáu, ngày 31/07/2026 14:35 GMT+7

MSB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ

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PVKT Thứ sáu, ngày 31/07/2026 14:35 GMT+7
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng gần 7,9%; tổng tài sản đạt gần 441.000 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn và chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát, phản ánh mức tăng trưởng ổn định, bền vững và nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
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Theo báo cáo tài chính quý II được công bố, ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trên nền tảng tăng trưởng có kiểm soát, tập trung vào các nguồn thu cốt lõi, đồng thời duy trì kỷ luật quản trị rủi ro và các chỉ số an toàn.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt hơn 440.998 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,17% so với cuối năm 2025. Quy mô bảng cân đối được mở rộng song song với việc ngân hàng duy trì định hướng phân bổ vốn thận trọng, bảo đảm sự cân đối giữa tăng trưởng tài sản, khả năng huy động và các yêu cầu về thanh khoản.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa có báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất. Ảnh: MSB

Tính đến hết quý II/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của riêng ngân hàng đạt hơn 224.196 tỷ đồng (hợp nhất đạt hơn 230.420 tỷ đồng), tăng 12,9% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng tín dụng riêng lẻ tính từ đầu năm đạt trên 10,4%. Trong đó, dư nợ cho vay cá nhân đạt 66.647 tỷ đồng và dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 157.548 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng, đặc biệt mảng doanh nghiệp tập trung mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng ưu tiên theo chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước.

Ở chiều huy động, tổng tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng nhẹ, đạt hơn 204.674 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng 23,2% so với cùng kỳ, tăng 12,6% so với thời điểm cuối năm 2025, góp phần củng cố nền tảng thanh khoản và tạo dư địa để ngân hàng chủ động đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Số dư tiền gửi không kỳ hạn – CASA tăng nhẹ, đạt hơn 47.280 tỷ đồng. Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn tiếp tục gia tăng, việc duy trì quy mô CASA tương đối ổn định cho thấy hiệu quả của các giải pháp về tài khoản như Sinh lời không ngừng, Sinh lời tự động, giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền mà MSB đang triển khai cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Về kết quả hoạt động, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của MSB trong 6 tháng đầu năm đạt trên 7.044 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 6.199 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là động lực chính của tổng thu nhập hoạt động. Kết quả này đến từ việc ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý, chủ động điều phối cơ cấu tài sản sinh lời và nguồn vốn, đồng thời linh hoạt thích ứng với diễn biến lãi suất trên thị trường. Biên lãi thuần (NIM) đạt mức 3,17%, có xu hướng giảm nhẹ trong bối cảnh toàn ngành chịu áp lực thu hẹp. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn được duy trì trong vùng hiệu quả nhờ điều phối cân bằng giữa nguồn vốn huy động và quy mô tín dụng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập – CIR được cải thiện từ mức khoảng 37,4% của cùng kỳ xuống còn 36,6%, tiếp tục phản ánh những kết quả trong việc kiểm soát chi phí, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng suất vận hành. Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng gần 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Song hành việc duy trì tăng trưởng ổn định các chỉ số tài chính, MSB cũng luôn đảm bảo hoạt động quản trị rủi ro được kiểm soát an toàn, đúng định hướng. Tại thời điểm kết thúc tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của MSB ở mức 1,64%; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,83%. Việc duy trì chất lượng tài sản trong vùng kiểm soát thể hiện nỗ lực của ngân hàng trong công tác thẩm định, giám sát sau giải ngân, nhận diện sớm rủi ro và chủ động triển khai các phương án xử lý phù hợp.

Cùng với đó, các chỉ số thanh khoản tiếp tục phản ánh cấu trúc nguồn vốn thận trọng. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi – LDR ở mức 66,76%, trong khi tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung và dài hạn – MTLT được kiểm soát ở mức 26,89%. Việc đảm bảo các chỉ số thanh khoản trong ngưỡng cho phép là nền tảng quan trọng giúp MSB duy trì khả năng ứng phó trước biến động của thị trường, đồng thời chủ động nguồn lực để đồng hành cùng khách hàng và triển khai kế hoạch kinh doanh trong nửa cuối năm.

Đại diện MSB chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều yếu tố khó dự báo, MSB tiếp tục đặt chất lượng và hiệu quả tăng trưởng lên hàng đầu. Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy ngân hàng đang duy trì được sự cân bằng giữa mở rộng quy mô, củng cố nguồn thu cốt lõi và bảo đảm các chỉ số an toàn. Đây là cơ sở để MSB chủ động hơn trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh, đồng thời tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan”.

Trên nền tảng tài chính được củng cố, năng lực quản trị rủi ro và định hướng phát triển có kiểm soát, MSB hướng tới duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2026, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

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