MSN vượt đỉnh 1 năm, mảng bán lẻ giữ nhịp tăng trưởng



Trên đồ thị tuần, cổ phiếu MSN vừa có tuần giao dịch bứt phá khi đóng nến vượt vùng đỉnh cao nhất trong 12 tháng, thoát khỏi kháng cự mạnh 76.000–80.000 đồng sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Đà tăng này đi kèm khối lượng giao dịch vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh sự quan tâm lớn từ thị trường.

Các tín hiệu kỹ thuật ủng hộ xu hướng tăng: dải Bollinger Bands mở rộng với giá bám sát dải trên, phản ánh động lượng tăng mạnh; MA20 tuần dốc lên, đóng vai trò hỗ trợ động; vùng giá 76.000–80.000 đồng chuyển thành hỗ trợ quan trọng theo VPVR. Đáng chú ý, chỉ báo MACD đã cắt lên trên đường tín hiệu và duy trì trên ngưỡng 0, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố. Nếu duy trì đà này, MSN có thể hướng tới các mốc mục tiêu xa hơn, quanh vùng giá 90.000 – 92.000.

Mảng bán lẻ tăng tốc

Các chuyên gia nhận định, khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam tiến gần mốc 5.000 USD, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc tiêu dùng, với nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ hiện đại tăng mạnh. Tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo sẽ ưu tiên những trải nghiệm mua sắm tiện lợi, đảm bảo chất lượng và an toàn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch từ kênh bán lẻ truyền thống sang mô hình hiện đại. Đây sẽ là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phân phối rộng và mô hình vận hành tối ưu như WinCommerce (WCM) mở rộng thị phần, đón đầu xu hướng và củng cố vị thế dẫn đầu ngành.

Người tiêu dùng chọn mua thịt ủ mát MEATDeli tại hệ thống siêu thị WinMart, WinMart+

Trong bối cảnh đó, WCM đã liên tục chứng minh năng lực vận hành vượt trội thông qua kết quả tích cực. Theo báo cáo mới nhất, doanh thu thuần tháng 7/2025 đạt 3.486 tỷ đồng, tăng 23,0% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu tăng trưởng cơ sở 8–12%. Trong đó, các cửa hàng WinMart+ tại nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nổi bật 46,2% so với cùng kỳ, đạt khoảng 1.024 tỷ đồng. WinMart+ Thành thị tăng 16,4% và hệ thống cửa hàng WiN tăng 13,3%. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, với tăng trưởng LFL của các cửa hàng hoạt động ổn định đạt 7,6%, phản ánh sự cải thiện bền vững về hiệu quả kinh doanh.

Song song với đó, WCM tiếp tục mở rộng nhanh trên toàn quốc, đặc biệt ở khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 63% dân số và vẫn phụ thuộc lớn vào kênh bán lẻ truyền thống. Riêng tháng 7, công ty khai trương 36 cửa hàng mới, nâng tổng số từ đầu năm lên 354, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm (400–700 cửa hàng). Gần 75% trong số này là WinMart+ tại nông thôn.

Khu vực miền Trung tiếp tục nổi bật với 175 cửa hàng mới, chiếm gần 50% tổng số mở mới, phản ánh khả năng lựa chọn địa điểm chiến lược và linh hoạt trong triển khai. Khác với mô hình “mở rộng bằng mọi giá” trên thị trường, doanh nghiệp này kiên định gắn tăng trưởng quy mô với hiệu quả tài chính, khi toàn bộ cửa hàng mới từ đầu năm đều ghi nhận lợi nhuận dương, minh chứng cho tính đúng đắn của mô hình WinMart+ tại khu vực nông thôn, vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu vừa cung cấp thêm dịch vụ tiện ích cho cộng đồng.

Cơ hội song hành cùng thách thức

Chiến lược mở rộng nhanh của WCM mang lại cơ hội gia tăng doanh thu và thị phần, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Việc khai trương hàng trăm cửa hàng mỗi năm đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn, bao gồm thuê mặt bằng, cải tạo, nhân sự và logistics. Trong bối cảnh giá thuê và chi phí vận hành ở nhiều khu vực có xu hướng tăng, áp lực duy trì biên lợi nhuận sẽ cao hơn, đặc biệt đối với những cửa hàng mới chưa đạt sản lượng tối ưu.

Bên cạnh yếu tố chi phí, việc quản lý đồng bộ chất lượng dịch vụ và chuỗi cung ứng trên mạng lưới rộng khắp cũng là bài toán quan trọng. Để duy trì hiệu quả, WCM cần cân đối giữa tốc độ mở rộng và năng lực vận hành, đảm bảo mỗi cửa hàng mới đóng góp tích cực vào lợi nhuận tổng thể.

Dây chuyền sản xuất thịt ủ mát chuẩn Âu tại tổ hợp chế biến thịt MEATDeli tại Hà Nam

Trong nửa cuối năm, WCM sẽ tiếp tục duy trì tốc độ mở rộng mạng lưới, kết hợp chiến lược phân loại tối ưu, hợp tác sâu hơn với các thương hiệu Masan để ra mắt sản phẩm riêng, triển khai khuyến mãi và tiếp thị cá nhân hóa cho hội viên WiN. Đồng thời, công ty tiếp tục cải tạo mô hình siêu thị WinMart Thành thị, WinMart Nông thôn, tối ưu chi phí và nâng cao biên lợi nhuận, hướng tới mục tiêu EBIT cả năm đạt 1%. Với chiến lược “tăng trưởng có lợi nhuận” và hệ sinh thái tích hợp từ sản xuất đến phân phối, WCM đang ở vị thế thuận lợi để vượt kế hoạch và củng cố vị thế dẫn đầu trong hiện đại hóa ngành bán lẻ Việt Nam.