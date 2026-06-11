MTTQ Việt Nam triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 12 về triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Kế hoạch đặt mục tiêu tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; cụ thể hóa nhiệm vụ, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung chương trình hành động.

Đoàn Chủ tịch tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Theo kế hoạch, MTTQ Việt Nam tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam sẽ nghiên cứu xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045; chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của người dân 24/7; triển khai đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường thông qua việc xây dựng đề án đổi mới hoạt động giám sát giai đoạn 2026-2031, nghiên cứu các mô hình "tự quản - tự chủ - tự giám sát" tại cộng đồng dân cư, hoàn thiện cơ chế để người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Đáng chú ý, MTTQ Việt Nam sẽ triển khai nền tảng "Mặt trận số", tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân 24/7; tổ chức "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về thành viên, hội viên, đoàn viên trong toàn hệ thống.

Về các phong trào thi đua, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phát động phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" và nghiên cứu xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững.

Kế hoạch cũng xác định nhiệm vụ xây dựng mô hình "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc", đổi mới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên nền tảng số.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao các cấp Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2026-2031.