Hợp đồng viết tay không vô hiệu tuyệt đối nhưng tiềm ẩn rủi ro pháp lý

Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Theo khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai 2024, việc chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này (Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;

hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên).

Mua bán đất bằng giấy viết tay còn được công nhận sau năm 2025 không. Ảnh: PL.

Như vậy, sau ngày 1/8/2024, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực sẽ không đủ điều kiện để đăng ký sang tên “sổ đỏ”. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa hợp đồng viết tay bị vô hiệu tuyệt đối, mà có thể được xem xét công nhận trong một số trường hợp đặc biệt.

Cụ thể, theo Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức có thể được công nhận hiệu lực nếu một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch. Khi đó theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, tòa án có thể ra phán quyết công nhận hiệu lực của hợp đồng.

Tuy nhiên, việc chứng minh việc giao tiền, giao đất, sử dụng ổn định, không tranh chấp… là điều không hề đơn giản. Do vậy, người mua đất bằng giấy viết tay luôn phải đối mặt với rủi ro pháp lý cao, đặc biệt khi bên bán không hợp tác hoặc đất có nguồn gốc, mục đích sử dụng chưa rõ ràng.

Ba trường hợp “giấy viết tay” vẫn có thể được cấp sổ đỏ sau năm 2025

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 2 cấp, Phân quyền, Phân cấp trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) đã mở rộng thêm 3 trường hợp được cấp “sổ đỏ” đối với đất mua bán bằng giấy viết tay:

Cụ thể, tại Mục XI Phần C của Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định như sau:

XI. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định:

Các trường hợp sử dụng đất sau đây do nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Mục 2 Phần XI này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;

Hợp đồng viết tay không vô hiệu tuyệt đối nhưng tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Ảnh minh hoạ: PL

cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d Mục 1 Phần I của “Phần B. Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất”.

Theo đó có 3 trường hợp gồm:

Trường hợp 1: Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai;

Trường hợp 2: Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai;

Trường hợp 3: Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất của người nhận thừa kế quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Đất đai.

Như vậy, sau ngày 1/7/2025, nếu thuộc một trong ba nhóm nêu trên, người dân vẫn có thể được xem xét cấp sổ đỏ hợp pháp mà không cần ký lại hợp đồng công chứng.

Tuy nhiên, với các trường hợp mua bán giấy tay sau ngày 1/8/2024, Luật Đất đai 2024 không còn công nhận các hợp đồng không công chứng/chứng thực sẽ không đủ điều kiện đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai, đồng nghĩa không thể sang tên hoặc hợp thức hóa quyền sử dụng đất.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cũng đưa ra khuyến nghị, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, người dân cần: Thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã;

Xác minh nguồn gốc đất, tình trạng quy hoạch, tranh chấp trước khi giao dịch;

Với hợp đồng viết tay đã có từ trước, cần lưu giữ chứng cứ chứng minh việc giao tiền, sử dụng đất ổn định để làm căn cứ khi xin cấp Giấy chứng nhận.

Từ 1/8/2024, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải công chứng hoặc chứng thực (khoản 3 Điều 27). Từ 1/7/2025, theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, vẫn có 3 trường hợp đất mua bán bằng giấy tay trước 1/7/2014 được xem xét cấp “sổ đỏ”. Giao dịch viết tay không công chứng sau 2024 không được công nhận để sang tên, nhưng nếu đã thực hiện hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng, vẫn có thể được Tòa án xem xét công nhận hiệu lực theo Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.