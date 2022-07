Mua đất của Becamex IDC hơn 10 năm chưa có sổ, người dân “cầu cứu” khắp nơi

"Cầu cứu" khắp nơi vì mua đất của Becamex IDC hơn 10 năm chưa có sổ

Vừa qua, nhiều hộ dân mua đất nền tại dự án khu định cư Việt Sing (nằm trên địa bàn 3 phường An Phú, Thuận Giao và Bình Hoà của TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã gửi đơn kiến nghị Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương và các Sở, ban ngành có liên quan về việc mua đất của Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP Becamex IDC (gọi tắt là Becamex IDC) hơn 10 năm vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ông Phạm Huy Hiệp (SN 1953, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), đại diện cho các hộ dân cho biết, cuối năm 2011, nhiều hộ dân mua đất nền tại dự án khu định cư Việt Sing do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Theo nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau khi người dân thanh toán đầy đủ 100% giá trị hợp đồng, chủ đầu tư sẽ hoàn tất cấp sổ đỏ.

Mặc dù đến nay người dân đã thanh toán đầy đủ 100% giá trị hợp đồng chuyển nhượng đất và thực hiện việc xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, họ vẫn chưa nhận được sổ đỏ như điều khoản trong hợp đồng đã ký.

Nhiều hộ dân phải gửi đơn cầu cứu khắp nơi vì mua đất của Becamex IDC hơn 10 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: V.D

Nhiều lần các hộ dân kiến nghị chủ đầu tư là Becamex IDC thực hiện các thủ tục để cấp sổ đỏ cho khách hàng, tuy nhiên, người dân chỉ nhận lại được lời "hứa hẹn".

Quá bức xúc, các hộ dân đã nhiều lần làm đơn "cầu cứu" gửi Thanh tra Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ban ngành và UBND thành phố Thuận An.

Ngày 4/7/2022, trả lời Dân Việt, đại diện truyền thông của Becamex IDC cho biết, Tổng công ty đã hoàn thiện các thủ tục trình cơ quan nhà nước của tỉnh Bình Dương cấp sổ đỏ cho các hộ dân còn lại. Trong thời gian chờ được cấp sổ, chủ đầu tư cũng đã chủ động liên hệ, đàm phán, hỗ trợ người dân.

Lý do chậm cấp sổ được chủ đầu tư giải thích bằng văn bản cho từng hộ dân, do quá trình triển khai thực hiện dự án, ranh giới, diện tích của dự án khác thực tế.

Vì vậy chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh ranh giới, diện tích theo đúng hiện trạng thực tế, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

"Phía Becamex IDC có mong muốn duy nhất là người dân sớm được cấp sổ, chúng tôi cũng đã cố gắng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc cấp giấy quyền sử dụng đất cho các khách hàng của mình", đại diện Becamex khẳng định.

Chậm trễ do Becamex IDC thực hiện dự án khác ranh giới, diện tích được phê duyệt

Liên quan đến vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân mua đất tại khu định cư Việt Sing do Becamex IDC làm chủ đầu tư.

Theo Sở TNMT Bình Dương, dự án khu định cư Việt Sing được Chủ tịch UBND thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 11/8/2015.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, phát hiện ranh giới, diện tích thực tế của dự án có khác so với ranh giới, diện tích quy hoạch đã được phê duyệt. Vì vậy, Becamex IDC phải thực hiện thủ tục để điều chỉnh ranh giới, diện tích theo đúng hiện trạng thực tế đã được phê duyệt.

Cơ quan chức năng xác định, Becamex IDC đã thực hiện sai ranh giới, diện tích của dự án Khu định cư Việt Sing đã được phê duyệt. Ảnh: V.D

Trên cơ sở đó, ngày 7/5/2021, Chủ tịch UBND TP.Thuận An ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch 1/500 đối với khu định cư Việt Sing và Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 phê duyệt quy hoạch đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu định cư Việt Sing.

Đến ngày 2/7/2021, sau khi hoàn tất quá trình điều chỉnh, Becamex IDC Corp đã cấp tốc nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương thực hiện lồng ghép bản đồ quy hoạch.

Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đang thực hiện việc lồng ghép bản đồ quy hoạch theo đề nghị của Becamex IDC. Và nếu việc lồng ghép hoàn thành, dự kiến thời gian hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân vào tháng 8/2022.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản chỉ đạo Becamex IDC phối hợp với UBND TP.Thuận An xem xét, giải quyết các kiến nghị của người dân mua đất tại Khu định cư Việt Sing và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.