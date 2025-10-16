Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tin tức
Thứ năm, ngày 16/10/2025 11:15 GMT+7

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang chìm trong biển nước

+ aA -
Công Tâm Thứ năm, ngày 16/10/2025 11:15 GMT+7
Do mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường nằm ở trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập, việc tham gia giao thông của người dân gặp khó khăn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 khiến cho nhiều đoạn đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập, một số phương tiện xe máy đi lại gặp khó khăn.

Theo ghi nhận của PV, cơn mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập như: Nguyễn Khuyến, đường 2 tháng 4, đường 23 tháng 10, Phan Bội Châu, Hòn Chồng, Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Ngô Đến,...

Mưa lớn kéo dài khuyến nhiều tuyến đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập.

Tại các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang bị ngập cục bộ, nước dâng khoảng 20 - 50cm, thậm chí có những nơi trên 60cm. Trước tình hình trên, một số xe máy đi lại bị chết máy.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 4 - 7h ngày 16/10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to.

Các lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ cho các phương tiện bị ngập ngay tại Nha Trang.

Cảnh báo mưa trong thời gian 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt, nguy cơ tại các xã/phường: Nam Ninh Hòa, Anh Dũng, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Nam Nha Trang, Ninh Hòa, Tây Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh.

Đường Nguyễn Khuyến, đường 2 tháng 4, đường 23 tháng 10, Phan Bội Châu, Hòn Chồng, Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Ngô Đến,...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 khiến cho nhiều đoạn đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tham khảo thêm

Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh đi học lại sau mưa ngập, có trường quyết cho học online ngày thứ ba liên tiếp

Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh đi học lại sau mưa ngập, có trường quyết cho học online ngày thứ ba liên tiếp

Tin mới nhất về mưa ngập ở Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao

Tin mới nhất về mưa ngập ở Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Shark Bình và sự hoan hỉ tàn nhẫn
29

Tháng 3/2023, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của H – một người em thân thiết: “Tới gặp em đi, em không chịu đựng được nữa!”.

Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Tin tức
Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Tin tức
Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé
6

Tin tức
Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra sáu định hướng phát triển đưa TP.HCM vươn tầm khu vực

Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra sáu định hướng phát triển đưa TP.HCM vươn tầm khu vực

Đọc thêm

Tiến Linh đã cải thiện được điều gì ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tiến Linh đã cải thiện được điều gì ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Sau 7 năm chơi cho ĐT Việt Nam, Tiến Linh đang đạt độ chín. Mọi động tác hiện tại của cậu ấy đều gọn gàng, thể hiện rõ là mẫu trung phong có đẳng cấp của bóng đá nước nhà.

'Gọi tên' những đối tượng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền
Kinh tế

"Gọi tên" những đối tượng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền

Kinh tế

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, trung gian thanh toán, công ty kiều hối.

Cây trám đen – Hướng giảm nghèo bền vững ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên
Media

Cây trám đen – Hướng giảm nghèo bền vững ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

Media

Từ loại quả từng chỉ dùng trong bữa cơm thường ngày, giờ đây trám đen được ví như một loại “vàng đen’”, mở ra con đường thoát nghèo, làm giàu bền vững cho hàng chục hộ dân ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ
Chuyển động Sài Gòn

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ

Chuyển động Sài Gòn

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM đã tổng kết 5 năm hoạt động, chăm lo, hỗ trợ tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh nặng với tổng kinh phí đạt hơn 55 tỷ đồng.

Loại nước tốt như nhân sâm, lợi gan bổ thận nếu uống buổi sáng
Gia đình

Loại nước tốt như nhân sâm, lợi gan bổ thận nếu uống buổi sáng

Gia đình

Những loại đồ uống này không chỉ cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể mà còn giúp bổ thận, mát gan nên uống thường xuyên.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ

Tin tức

Sáng 16/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) đã được đưa ra xem xét, cho ý kiến với nhiều điểm mới quan trọng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: Gỡ khó, vượt thách thức bằng cách nào? (Bài cuối)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: Gỡ khó, vượt thách thức bằng cách nào? (Bài cuối)

Tin tức

Từ các tỉnh miền núi như Lai Châu, Phú Thọ, đến nơi đô thị lớn như TP.HCM, ghi nhận của PV cho thấy vẫn còn không ít khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dịch vụ công. Tuy vậy, các cấp chính quyền nơi đây đang từng ngày nỗ lực tìm tòi giải pháp, khắc phục những khó khăn, thách thức ấy bằng mọi cách.

Cặp vợ chồng giống nhau đến khó tin, dân mạng đùa: 'Thử ADN, biết đâu là anh em thất lạc'
Xã hội

Cặp vợ chồng giống nhau đến khó tin, dân mạng đùa: "Thử ADN, biết đâu là anh em thất lạc"

Xã hội

Một cặp đôi điều hành tiệm thuốc Đông y ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa kinh ngạc khi những video lan truyền cho thấy họ có ngoại hình giống hệt nhau, đến mức nhiều người đồn đoán họ có thể là anh em sinh đôi thất lạc.

Tin sáng (16/10): Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?
Thể thao

Tin sáng (16/10): Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?

Thể thao

Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?; M.U muốn chiêu mộ Mateo Retegui; PSG tìm cách giữ chân Bradley Barcola; Tottenham muốn tái hợp Harry Kane; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo đang mang bầu?

4 trường hợp đất giao sai thẩm quyền được xem xét cấp sổ đỏ: Cụ thể là trường hợp nào?
Bạn đọc

4 trường hợp đất giao sai thẩm quyền được xem xét cấp sổ đỏ: Cụ thể là trường hợp nào?

Bạn đọc

Hộ gia đình được cấp đất nhưng không phải do UBND cấp huyện (cũ) giao đất là trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Vậy trường hợp trên có được cấp sổ đỏ hay không? Luật Đất đai 2024 quy định rõ bốn trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Nhà tối giản hiện đại với thiết kế “riêng tư nhưng mở thoáng”
Nhà đất

Nhà tối giản hiện đại với thiết kế “riêng tư nhưng mở thoáng”

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng là sự kết hợp tinh tế giữa riêng tư và mở thoáng, lấy triết lý “từ kín đáo đến mở rộng” làm định hướng. Kiến trúc tối giản, kết nối thiên nhiên, mang lại không gian sống cân bằng và hiện đại.

Nghệ sĩ Nhân dân từng nổi đình nổi đám với vai em bé, gây bất ngờ khi lần đầu tiên làm điều này ở tuổi U70
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từng nổi đình nổi đám với vai em bé, gây bất ngờ khi lần đầu tiên làm điều này ở tuổi U70

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương nổi đình nổi đám với phim "Em bé Hà Nội" gây bất ngờ khi trở lại sau thời gian dài im ắng với vai trò tác giả kịch bản.

Những phát biểu ấn tượng của lãnh đạo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Chuyển động Sài Gòn

Những phát biểu ấn tượng của lãnh đạo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khép lại sau 3 ngày làm việc (13 - 15/10). Báo Dân Việt xin ghi lại một số ý kiến ấn tượng của một số lãnh đạo của TP.HCM. Tất cả chung một ý nguyện quyết tâm xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập...

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án khu du lịch 'đắp chiếu' 18 năm
Nhà đất

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án khu du lịch "đắp chiếu" 18 năm
6

Nhà đất

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án Khu du lịch nằm ở vị trí đắc địa "đắp chiếu" 18 năm nay, thông tin vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cung cấp.

Một ngân hàng số giảm 25% lượng chi nhánh sau chuyển giao bắt buộc
Ngân hàng

Một ngân hàng số giảm 25% lượng chi nhánh sau chuyển giao bắt buộc

Ngân hàng

Theo giới tài chính, việc thu hẹp mạng lưới chi nhánh được xem là bước đi phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Vietcombank, khi phần lớn giao dịch khách hàng đã dịch chuyển lên nền tảng trực tuyến.

Bí thư Hà Nội: Mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần để cụ thể hóa các quyết sách trước kỳ vọng của Trung ương và nhân dân
Tin tức

Bí thư Hà Nội: Mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần để cụ thể hóa các quyết sách trước kỳ vọng của Trung ương và nhân dân

Tin tức

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đóng góp thiết thực vào các quyết sách quan trọng, cụ thể hóa kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như niềm tin của nhân dân cả nước đối với Đảng bộ Hà Nội.

Sau cơn mưa, nắng vàng sẽ đến, 3 con giáp có thêm cơ hội, bật chế độ làm giàu cuối tuần này
Gia đình

Sau cơn mưa, nắng vàng sẽ đến, 3 con giáp có thêm cơ hội, bật chế độ làm giàu cuối tuần này

Gia đình

Sau cơn mưa, nắng sẽ lên và với 3 con giáp may mắn cuối tuần này, cơ hội tài lộc như mở ra trước mắt, giúp họ kiếm được nhiều tiền.

Hàn Quốc triển khai đội phản ứng đặc biệt, đến gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet để bảo vệ công dân tại Campuchia
Điểm nóng

Hàn Quốc triển khai đội phản ứng đặc biệt, đến gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet để bảo vệ công dân tại Campuchia

Điểm nóng

Nhóm phản ứng của chính phủ sẽ gặp Thủ tướng Campuchia về các vụ lừa đảo việc làm nhắm vào người Hàn Quốc

Thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm dành cho trẻ em, gel chăm sóc răng miệng của Công ty dược phẩm Phương Đông
Xã hội

Thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm dành cho trẻ em, gel chăm sóc răng miệng của Công ty dược phẩm Phương Đông

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ 3 lô mỹ phẩm của Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông ngay sau khi bị phát hiện ghi nhãn sai công dụng, trong đó có sản phẩm nhãn ghi sai lệch bản chất, tính năng...

Hé lộ những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải
Ảnh

Hé lộ những hình ảnh tại lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Ảnh

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.

Lý Tiểu Long từng bái cao thủ võ thuật người Mỹ nào làm sư phụ?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long từng bái cao thủ võ thuật người Mỹ nào làm sư phụ?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài Diệp Vấn, Lý Tiểu Long từng bái sư một cao thủ võ thuật người Mỹ.

Vùng Đồng Tháp Mười ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh, bảo tồn động vật hoang dã, cá lóc bông to bự, cá tra 'khổng lồ'
Nhà nông

Vùng Đồng Tháp Mười ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh, bảo tồn động vật hoang dã, cá lóc bông to bự, cá tra "khổng lồ"

Nhà nông

Riêng vùng lõi khu bảo tồn Láng Sen (địa phận huyện Tân Hưng, tỉnh Long An trước thời điểm sáp nhập) có 12 tiểu khu được bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Tây và tách biệt với khu dân cư. Dưới lòng kinh 79 của khu bảo tồn này là nơi sinh sống của hơn 78 loài thủy sản nước ngọt, trong đó có 27 loài đặc hữu sông Mekong: cá tra dầu, cá lóc bông, cá thát lát, cá linh…

Hà Tĩnh: Nhà máy xử lý rác 15 tỷ xuống cấp, rác chất đống sau 2 năm vận hành
Media

Hà Tĩnh: Nhà máy xử lý rác 15 tỷ xuống cấp, rác chất đống sau 2 năm vận hành

Media

Sau 2 năm vận hành, nhà máy xử lý rác Vũ Quang (xã Thượng Đức, Hà Tĩnh) đầu tư 15 tỷ đồng, công suất 10 tấn/ngày đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại nhà máy đang ngưng hoạt động, hàng tấn rác chất đống, gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đời sống dân sinh.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục nghỉ thi đấu
Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục nghỉ thi đấu

Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bỏ lỡ trận tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal trên sân Thống Nhất vì dính chấn thương lưng. Ở vòng 7 V.League 2025/2026, khi Thể Công Viettel gặp SHB Đà Nẵng, anh sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Bên bờ sông này ở Hà Tĩnh, dân như “ngồi trên đống lửa”, ngày đêm lo nhà sụt xuống sông vì sạt lở
Nhà nông

Bên bờ sông này ở Hà Tĩnh, dân như “ngồi trên đống lửa”, ngày đêm lo nhà sụt xuống sông vì sạt lở
6

Nhà nông

Sau khi hứng chịu liên tiếp các cơn bão lớn, bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng với hàng loạt điểm dài hàng trăm mét, khiến hàng chục hộ dân ven sông như "ngồi trên lửa", thấp thỏm lo nhà cửa bị dòng nước hung dữ "nuốt chửng".

Thời tiết hôm nay 16/10: Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa to
Video

Thời tiết hôm nay 16/10: Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa to

Video

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ sáng mưa rào rải rác. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào, giông rải rác, có nơi mưa to.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 16/10: SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ đồng một công ty
Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 16/10: SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ đồng một công ty

Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 16/10: Công ty CP Chứng khoán SSI vừa thông qua nghị quyết đầu tư thêm vốn vào Công ty CP Công nghệ số SSI, thể hiện bước đi chiến lược trong việc mở rộng mảng công nghệ tài chính và hạ tầng số.

“Thủ phủ” dầu khí tại TP.HCM lần đầu đón đoàn doanh nghiệp từ trung tâm năng lượng hàng đầu thế giới
Chuyển động Sài Gòn

“Thủ phủ” dầu khí tại TP.HCM lần đầu đón đoàn doanh nghiệp từ trung tâm năng lượng hàng đầu thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm Máy móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025, sự kiện thường niên quan trọng của ngành dầu khí Việt Nam, đang diễn ra tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, nơi được xem là “thủ phủ dầu khí” của Việt Nam.

Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào khu chợ ở Đà Nẵng, tông người đi đường và cột điện mới dừng lại
Tin tức

Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào khu chợ ở Đà Nẵng, tông người đi đường và cột điện mới dừng lại

Tin tức

Sáng 16/10, một ô tô mất lái lao vào khu vực chợ Tam Giác (TP Đà Nẵng), tông người đi đường và chỉ dừng lại khi đâm gãy cột điện. Theo thông tin ban đầu có 2 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/10): Động thái mới trên thị trường tự do bất chấp thế giới suy yếu
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/10): Động thái mới trên thị trường tự do bất chấp thế giới suy yếu

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/10) trên thị trường quốc tế mất hơn 0,1%, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong những tháng tới.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

4

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

5

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng