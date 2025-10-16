Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 khiến cho nhiều đoạn đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập, một số phương tiện xe máy đi lại gặp khó khăn.

Theo ghi nhận của PV, cơn mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập như: Nguyễn Khuyến, đường 2 tháng 4, đường 23 tháng 10, Phan Bội Châu, Hòn Chồng, Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Ngô Đến,...

Tại các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang bị ngập cục bộ, nước dâng khoảng 20 - 50cm, thậm chí có những nơi trên 60cm. Trước tình hình trên, một số xe máy đi lại bị chết máy.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 4 - 7h ngày 16/10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to.

Các lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ cho các phương tiện bị ngập ngay tại Nha Trang.

Cảnh báo mưa trong thời gian 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt, nguy cơ tại các xã/phường: Nam Ninh Hòa, Anh Dũng, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Nam Nha Trang, Ninh Hòa, Tây Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.