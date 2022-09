Mưa lũ gây cô lập xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nước dâng cao làm ngập úng ruộng đồng, đường giao thông tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Mưa lớn làm ngập úng khu dân cư xã Xuân Đài.

Lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người và tài sản tại các khu vực ngập huyện miền núi Tân Sơn đến nơi an toàn. Do mưa lớn, khiến hơn 40 hộ dân ở khu Soi Trại, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị ngập nặng.

Lực lượng công an xã đã tiến hành phối hợp hỗ trợ di dời người, tài sản, vật nuôi... lên vị trí cao để hạn chế thiệt hại cho bà con... Nước lũ chảy xiết tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Thọ, từ chiều ngày 8/9, khu vực phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ gồm các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập mưa rào lớn, kèm dông đã gây ngập úng cục bộ ở nhiều xã của các huyện. Hiện công tác phòng chống lụt bão đang được ngành chức năng, địa phương khẩn trương triển khai. Với phương châm "4 tại chỗ", lãnh đạo các huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương, kịp thời tham gia phòng chống lũ lụt. Ngoài ra, lực lượng chức năng tổ chức canh gác tại các ngầm tràn; tổ chức sơ tán người và tài sản tại các khu vực ngập đến nơi an toàn. Đến nay, các huyện đang thống kê, làm báo cáo cụ thể về thiệt hại do mưa lớn gây ra.