Mua mô tô nào tốt nhất trong phân khúc dưới 175cc?

Xe mô tô, bao gồm tất cả các dòng như sportbike, naked-bike, cafe racer, retro...luôn là niềm khao khát của nhiều người, đặc biệt là nam giới. Với thiết kế khác biệt, các mẫu mô tô giúp khẳng định phong cách cá nhân người điều khiển, nó cũng đồng thời được trang bị động cơ được cải thiện giúp đạt được tốc độ cao và sự bứt tốc vượt trội.

Đối với những người mới chơi mô tô, đặc biệt là những người chỉ có bằng lái xe A1 thì những chiếc mô tô trong phân khúc dưới 175cc là lựa chọn phù hợp nhất. Và may mắn là các nhà sản xuất cũng đã mang tới thị trường khá đa dạng các dòng sản phẩm khác nhau đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Nếu như bạn đang cân nhắc không biết nên mua xe nào trong phân khúc dưới 175cc thì dưới đây sẽ là một số gợi ý dành cho bạn.

1. Sportbike dưới 175cc

Sportbike tốt nhất: Honda CBR 150.

Trong phân khúc dưới 175cc, thì Honda CBR 150 2020 hiện đang lựa chọn được nhiều biker chuyên nghiệp ưa chuộng bởi thiết kế đậm chất thể thao cùng dáng ngồi xe thoải mái bởi lẽ hầu hết ngươi chọn mẫu xe này đều là để đi lại trong đường phố.

Xe được trang bị động cơ 149.16cc sản sinh công suất tối đa 16.9 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 13.7 Nm đi kèm với hộp số 6 cấp và xích dẫn động. CBR 150 có 2 lựa chọn với phiên bản tiêu chuẩn có giá 76 triệu đồng, trong khi bản có phanh ABS có giá là 84 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện CBR 150 2020 vẫn chưa được Honda Việt Nam phân phối chính hãng, người mua có nhu cầu cần phải chọn mua tại các đại lý nhập khẩu tư nhân.

Sportbike đáng tiền nhất: Yamaha R15 V3 2020

Thế hệ thứ 3 của R15 hiện đang là mẫu sportbike toàn diện nhất, không chỉ sở hữu thiết kế hầm hố mà xe cũng được trang bị động cơ SOHC 155cc sản sinh công suất tối đa 19 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14.7 Nm, ngoài ra xe cũng được hỗ trợ van biến thiên VVA giúp tăng sức mạnh cho xe trên từng dải vòng tua.

Không chỉ thế, phanh ABS cũng là trang bị tiêu chuẩn trên dòng xe này, đi kèm với đó là phuộc trước dạng up side down cực chất. Và so với Honda CBR150 thì mức giá của Yamaha R15 V3 2020 cũng rẻ hơn nhiều: 70 triệu đồng với phiên bản thường, và 72 triệu đồng với phiên bản màu Monster Enerdy.

2. Naked bike dưới 175cc

Với thiết kế dọn bớt dàn áo, và tư thế ngồi lái thẳng naked-bike mang tới cho người sử dụng dòng cơ động phù hợp với việc di chuyển trong thành phố.

Naked-bike toàn diện nhất: Yamaha MT-15

Mẫu mô tô từ nhà Yamaha được trang bị khối động cơ 155 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 19.3 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 14.7 Nm. Xe còn được trang bị van biến thiên VVA giúp tăng sức mạnh trên mỗi dải vòng tua, do đó khá phù hợp để di chuyển trong đường phố. Xe được truyền động bởi hộp số 6 cấp hỗ trợ sang số nhanh slipper clutch.

Yamaha MT-15 cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và sau. Phuộc trước dạng up side down giúp hấp thụ xung động tốt đi kèm với hệ thống cánh tay đòn 108mm phía sau.

Giá bán của sản phẩm là 69 triệu đồng.

3. Các mẫu mô tô cổ điển dưới 175cc

Có thể là Classic, Scrambler hoặc Café Racer, các mẫu xe này mang tới cho người đi một phong thái kiểu lãng tử, nhưng không kém phần cơ động và hiện đại. Ở phân khúc dưới 175cc, bạn có thể lựa chọn những mẫu xe từ Brixton, vì đây là những lựa chọn hiếm hoi tại phân khúc cổ điển cỡ nhỏ.

Brixton BX Cafe Racer.

Brixton BX Scrambler.

Brixton BX Classic.

Các mẫu xe từ Brixton đều có tùy chọn động cơ 125 hoặc 150cc, đi kèm phun xăng điện tử nên đáp ứng vừa đủ nhu cầu di chuyển từ phía người sử dụng. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa trước sau kèm công nghệ kết hợp CBS. Giá các dòng xe Brixton chỉ dao động từ 45-55 triệu đồng, do đó khá phù hợp với túi tiền người dùng.

SYM Husky 125 cũng là lựa chọn khá tốt dành cho nhu cầu về một chiếc classic trong phân khúc dưới 175cc.