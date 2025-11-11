Mua rồng Nam Mỹ về nhân nuôi rồi vô tư buôn bán trên mạng, một người An Giang bị thu giữ 191 con rồng Nam Mỹ

Theo thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã chỉ đạo triển khai công tác trinh sát, kiểm tra thực tế tại một số địa bàn trọng điểm.

Từ ngày 21/10/2025 đến ngày 30/10/2025, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm – Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng III tiến hành trinh sát, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về động vật hoang dã và phát hiện một cơ sở gây nuôi động vật hoang dã có dấu hiệu vi phạm.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra cơ sở nuôi tại Lô 14, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Trên cơ sở báo cáo kết quả trinh sát, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã giao Đội Kiểm lâm đặc nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Chi cục Kiểm lâm vùng III, Công an xã Thoại Sơn, cơ quan Thú y và Chi cục Kiểm lâm địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở nuôi tại Lô 14, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại cơ sở có 191 cá thể động vật hoang dã, bước đầu xác định là loài rồng Nam Mỹ (tên khoa học: Iguana, thuộc Phụ lục II CITES). Qua kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá thể động vật đang nuôi. Đồng thời cơ sở cũng không có giấy phép đăng ký hay được cấp phép từ cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động gây nuôi động vật hoang dã.

Trong quá trình làm việc, chủ cơ sở khai nhận đã mua các cá thể nghi vấn là rồng Nam Mỹ từ một người tên Tâm (không rõ nhân thân) vào năm 2023 và tiến hành nuôi, nhân giống, sinh sản, buôn bán cho đến khi bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện. Ngoài ra, chủ cơ sở cũng đã đăng tải trái phép các hình ảnh, video về rồng Nam Mỹ lên các nền tảng mạng xã hội Facebook và TikTok nhằm mục đích quảng bá cho các hoạt động kinh doanh.

Đoàn công tác đã bàn giao vụ việc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 191 cá thể động vật là tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ, hiện đã được tạm gửi tại Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me để chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe trong quá trình các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã làm việc, buộc cá nhân vi phạm gỡ bỏ ngay toàn bộ hình ảnh, video đăng tải trái phép về động vật hoang dã trên các nền tảng mạng xã hội.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực, tuyến đường, cơ sở nuôi động vật hoang dã nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã.

Đồng thời tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cá nhân, cộng đồng dân cư trong đấu tranh, tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã. Tăng cường quản lý công tác gây nuôi động vật hoang dã, hồ sơ, nguồn gốc hợp pháp, phòng chống các loài động vật ngoại lai xâm hại.

Rồng Nam Mỹ (GUANA) là loại thằn lằn sống ở vùng nhiệt đới của Trung Mỹ và Nam Mỹ. Iguana là loài động vật hiền lành và rất thân thiện với con người, tuy nhiên chúng ta cần phải thuần và chơi với chúng thường xuyên.



Rồng Nam Mỹ nằm trong Phụ lục II của CITES, là những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có thể sẽ bị tuyệt chủng, nếu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật những loài này khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại không được kiểm soát.