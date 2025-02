Mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người không kịp trở tay

Chiều 23/2, tại một số quận ở TP.HCM có mưa trái mùa. Theo ghi nhận, khoảng 14 giờ, mưa lớn bất ngờ ập xuống tại quận Gò Vấp, quận 12, TP.Thủ Đức và một số khu vực quận Bình Thạnh. Mặc dù mưa lớn, nhưng thời gian mưa ngắn, ngắt quãng thành các đợt khoảng 5-10 phút.

Nhiều người đi đường bị bất ngờ bởi cơn mưa trái mùa chiều nay. Nhiều người tấp vào lề mặc áo mưa và tiếp tục lưu thông.

Mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống tại nhiều quận của TP.HCM. Ảnh: Q.D

Anh Hoàng Nhân (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, anh lưu thông từ cầu Bình Lợi về hướng sân bay, đến đoạn công viên Gia Định thì bất ngờ mưa lớn. Anh dừng xe mặc áo mưa đi một đoạn thì mưa tạnh.

“Hôm nay mưa khá lớn, mưa ập nhanh nên nhiều người đi đường bị ướt trước khi kịp mặc áo mưa. Tuy nhiên thời gian mưa ngắn, sau đó đường ướt khiến tôi chạy xe chậm hơn”, anh Nhân nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh: Tiền Giang (huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy, TP.Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, thị xã Gò Công), Long An (huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa), An Giang (huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu).

Người dân TP.HCM chật vật lưu thông dưới mưa lớn. Ảnh: Q.D

Tại TP.HCM mây dông phát triển tại các huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi.

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 0-15mm, có nơi trên 15mm.

“Trong cơn dông đề phòng sét, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Sáng nay, cơ quan dự báo cho biết thời tiết chung ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to tập trung về chiều và tối; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C (giảm 1-2 độ C so với những ngày trước đó).

Mưa bất ngờ khiến nhiều người không kịp mặc áo mưa. Ảnh: Q.D

Riêng TP.HCM, trong ngày chỉ số tia UV trên các quận, huyện thấp hơn so với những ngày trước nhưng vẫn ở mức cao (mức 6) vào khung giờ gần trưa đến đầu giờ chiều. Ngoài ra, nồng độ bụi mịn ở TP.HCM cũng ở ngưỡng cao hơn mức độ cho phép của WHO rất nhiều lần.