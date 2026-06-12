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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 16:14 GMT+7

Mức quà tặng cho người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ cao nhất là bao nhiêu?

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Thùy Anh Thứ sáu, ngày 12/06/2026 16:14 GMT+7
Chủ tịch nước vừa có quyết định tặng quà cho hơn 1,6 triệu người có công nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai mức quà trị giá là 600.000 đồng và 300.000 đồng.
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2 mức quà tặng cho thương binh - liệt sĩ

Theo quyết định của Chủ tịch nước, nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), người có công được tặng quà với 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cá nhân có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước 28/7/2026 song chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng được tặng mức quà 600.000 đồng.

Chủ tịch sẽ tặng quà cho 1,56 triệu người có công nhân dịp 79 Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: CP

Trong khi đó, mức quà 300.000 đồng tặng cho người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được tặng mức quà 300.000 đồng.

Dự kiến cả nước có trên 1,56 triệu người có công được tặng quà theo 2 mức trên. Tổng kinh phí gần 476 tỉ đồng.

Theo Bộ Nội vụ, những năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021.

Đề xuất tăng trợ cấp cho người có công

Chia sẻ với PV Dân Việt, lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) cho biết, mới đây, Bộ Nội vụ đã đề xuất tăng trợ cấp người có công. Tại Dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng kể từ ngày 1//2026. So với mức chuẩn hiện nay là 2.789.000 đồng, mức đề xuất này tăng 223.000 đồng.

Mức chuẩn này là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Vì thế, nếu được thông qua, trợ cấp đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và thân nhân... sẽ tăng từ 1/7/2026.

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