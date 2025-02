Muôn kiểu đón Tết của sao Việt: Người sum vầy bên gia đình, người tất bật vì lịch diễn xuyên Tết

Diễn viên Lan Thy: Kỷ niệm Tết tại quê hương Vũng Tàu

Diễn viên Lan Thy. Ảnh: FBNV

Năm 2024 là năm Lan Thy trở lại với công việc diễn viên từ sau sự xuất hiện đầu tiên trong phim Em và Trịnh. Điều khiến Lan Thy hạnh phúc nhất chính là được bận rộn với những dự án phim. Trên hành trình của mình, Lan Thy cũng từng bối rối, loay hoay trước những trở ngại và khó khăn. Nhưng nhờ vậy, Lan Thy nhận ra sự quan trọng của đồng đội đã luôn đồng hành trong công việc, tin tưởng và yêu thương mình. Sau cùng nhìn lại, Lan Thy thấy năm qua mình được nhiều hơn mất. Lan Thy hy vọng năm 2025 sẽ mang đến những trải nghiệm đa dạng, bất ngờ mới nhiều màu sắc.

Năm nay một phần do lịch trình làm việc nên sát Tết, Lan Thy mới có thời gian để về đón Tết cùng gia đình. Từ bé đến lớn, Lan Thy đều đón Tết bên cạnh ông bà ở vùng biển Vũng Tàu. Gia đình Lan Thy vẫn giữ những thói quen truyền thống như bày biện mâm cúng tổ tiên, cúng tất niên, tảo mộ…

Lan Thy cũng thuộc tuýp người gia đình nên cảm thấy việc dành thời gian với người thân vô cùng có ý nghĩa. Tết ở Vũng Tàu có một nét đặc trưng khiến Lan Thy nhớ mãi không quên. Đó là những ngày Tết, tàu thuyền tập trung ở bến cảng rất nhiều. Thời khắc giao thừa, khi pháo hoa sáng rực trên biển, đồng loạt còi tàu thuyền đều vang lên những âm thanh kéo dài, khắp thành phố biển đều tràn ngập trong âm thanh còi tàu và pháo hoa tạo nên một không gian vừa nhộn nhịp vừa thiêng liêng. Trong giây phút ấy, mọi người cười chào nhau và dành tặng nhau những câu chúc mừng năm mới.

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ, Lan Thy xin kính chúc khán giả khắp mọi nơi tân niên phát đạt, niềm vui tràn đầy, tình duyên nồng ấm, thành công mỗi ngày. Mong mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn bình an. Lan Thy mong rằng sẽ có nhiều cơ hội để đến với khán giả hơn nữa trong năm nay.

Ca sĩ Ngọc Ánh Kim: Tết là phải mặc áo dài

Ca sĩ Ngọc Ánh Kim. Ảnh: FBNV

Một năm mới đã sang và năm cũ qua đi Ngọc Ánh Kim thấy mình vẫn là người thật may mắn vì được sống trong vòng tay yêu thương từ bạn bè và khán giả cả nước. Thấy mình có sức khỏe dồi dào hơn đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Năm nay, vui xuân Ất Tỵ, Ngọc Ánh Kim lại được đón Tết tại Việt Nam, ngập tràn sắc đỏ trong ngôi nhà thân yêu. Ánh Kim được bạn bè tặng rất nhiều bánh mứt, đồ ăn là đặc sản các vùng miền.

Đối với Ngọc Ánh Kim được đón Tết đã là niềm vui bởi Tết không chỉ là thời gian, Tết còn là cảm xúc được sống lại với những yêu thương quen thuộc.

Áo dài luôn là điều Ngọc Ánh Kim mong chờ nhiều nhất mỗi dịp Tết đến xuân về. Cô đã có 5 bộ áo dài cho Tết Ất Tỵ 2025.

Ngọc Ánh Kim chia sẻ rằng, mỗi năm cô đều chọn mặc áo dài mà không cần chọn màu sắc. Ngày Tết ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, Ngọc Anh Kim cùng bạn bè thường thích mua áo dài giống nhau và sắp xếp thời gian chụp hình chung để lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm.

Thông qua Lời chúc đầu Xuân của Báo Dân Việt , Ngọc Ánh Kim gửi lời chúc khán giả, bạn bè một năm mới an bình - sức khỏe và luôn sống trong niềm vui cùng những khoảnh khắc bên người thân thật trọn vẹn, đón một năm mới an khang - thịnh vượng.

Diễn viên Lý Hương: Năm nay là năm tuổi nhưng thấy may mắn

Diễn viên Lý Hương. Ảnh: FBNV

Nhìn lại năm qua, Lý Hương hạnh phúc khi gia đình cô được bình an, đặc biệt là mẹ vừa vượt qua được cơn bệnh nặng. Hiện tại, mẹ của Lý Hương đã khỏe mạnh. cCon gái Jessica của cô cũng vừa an toàn sau khi bị một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Lý Hương nghĩ rằng, có lẽ do Lý Hương và gia đình làm việc thiện nhiều nên được ơn trên che chở và phù hộ.

Trong kinh doanh, dù năm qua kinh tế khó khăn nhưng Lý Hương luôn làm việc hết mình. Nếu có chuyện gì xảy ra cô cũng chấp nhận và không hối tiếc gì.

Nói về những ngày Tết, Lý Hương chia sẻ rằng: "Trước đây, khi mẹ tôi còn trẻ khỏe, vào dịp Tết đến là một tay mẹ lo liệu mua sắm tất cả trong gia đình. Bây giờ mẹ lớn tuổi rồi nên tôi là người sẽ thay thế mẹ lo tất cả những ngày Tết. Bên cạnh đó, tôi cũng tranh thủ đi làm việc thiện nguyện khắp mọi nơi. Tôi muốn chia sẻ, tặng quà lì xì, đem niềm vui đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn để họ cảm thấy được an ủi hơn trong cuộc sống này".

Những ngày Tết, Lý Hương dành toàn thời gian cho gia đình, cả nhà quây quần bên nhau hạnh phúc. Sau đó, cả nhà cùng dẫn mẹ đi du lịch. Dịp Tết, Lý Hương thích nhất là việc gia đình cúng giao thừa xong mọi người cùng đến ôm hôn mẹ, chúc Tết và được mẹ lì xì từng người. Sau đó, các anh chị em và con cháu chúc Tết nhau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Vì Lý Hương là em út trong gia đình nên đến giờ vẫn được mẹ và các anh chị lì xì nên cô rất vui.

Bước sang năm Ất Tỵ là năm tuổi của Lý Hương nhưng cô thấy mình may mắn. Nữ diễn viên mong gia đình được bình an và mọi công việc tốt đẹp suôn sẻ để cô có cơ hội giúp đời, giúp người nhiều hơn nữa.

Nhân dịp năm mới 2025, Lý Hương gửi lời chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phúc lộc tràn đầy!

Diễn viên Đoàn Minh Tài: Ăn Tết tại sân khấu kịch ấm áp

Diễn viên Đoàn Minh Tài. Ảnh: FBNV

Đoàn Minh Tài rất vui vì một năm qua, anh đã hoạt động rất sôi nổi cho đam mê nghệ thuật. Tài đã có rất nhiều vai hay trên phim điện ảnh và truyền hình. Ở lĩnh vực kịch nói, Đoàn Minh Tài có hai giải thưởng Huy chương vàng vở diễn Cơn mê cuối cùng và Huy chương bạc cho vai diễn trong vở này. Giải thưởng là dấu son cho sự nghiệp diễn xuất của Đoàn Minh Tài để anh có thể vững vàng bước tiếp.

Dịp Xuân Ất Tỵ 2025, anh luân phiên diễn 4 vở tại sân khấu Hoàng Thái Thanh là: Rau răm ở lại, Tóc mai sợi vắn sợi dài, Nửa đời hương phấn, Cơn mê cuối cùng. Vì lịch diễn xuyên suốt Tết từ mùng 1 Tết nên trước Tết Đoàn Minh Tài tranh thủ về quê Bến Tre mua sắm Tết cho ba mẹ. Đến 28 Tết, Tài mới lên Sài Gòn, dọn dẹp sắm sửa Tết cho chính mình.

Từ mùng 1 Tết, Đoàn Minh Tài đón Xuân với khán giả sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh. Những ngày diễn 2 suất, các diễn viên thường mang đồ ăn Tết chung với nhau rất vui và ấm áp. Với Đoàn Minh Tài đi diễn ngày Tết vui vì đông khán giả và sau suất diễn, mọi người ở lại chụp hình chung.

Kế hoạch sang năm mới của Đoàn Minh Tài là diễn chương trình kỷ niệm 15 năm Sân khấu Hoàng Thái Thanh và gặp gỡ khán giả truyền hình qua phim Gió ngược chiều, đạo diễn Minh Múm. Đoàn Minh Tài mong muốn có vai diễn hay, đều đặn để anh thỏa đam mê diễn xuất.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Đoàn Minh Tài chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, phúc lộc dồi dào, mọi việc thuận lợi hanh thông như ý!

Nghệ sĩ – nhà sản xuất Hoàng Mập

Nghệ sĩ – nhà sản xuất Hoàng Mập. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Hoàng Mập chia sẻ: "Trong năm 2024, tôi làm phim và vui nhất là khi tốt khi nghiệp Thạc sĩ ở Hà Nội. Dịp Tết, tôi về Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình, dùng bữa cơm đoàn viên ấm áp. Cả nhà tôi sẽ ở đây đến khi nào các con đi học trở lại thì mới về TP.HCM".

Trước khi có nhà Đồng Nai, Hoàng Mập cùng gia đình về quê Long Xuyên đón Tết. Hoàng Mập hy vọng sang năm ngôi nhà ở Bảo Lộc làm xong thì sẽ đón Xuân mới ở một nơi khí hậu mát mẻ hơn.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Mùng 1 là ngày tôi rất thích vì được mặc đồ đẹp và nhận lì xì. Bây giờ lớn tôi vẫn mặc đồ đẹp nhưng là phát lì xì. Thật sự bao lì xì nặng hay nhẹ không quan trọng bằng việc mọi người gắn kết với nhau. Sang năm Tỵ (rắn), Hoàng Mập chúc mọi người làm ăn chắc chắn, đại thắng, sức khỏe dồi dào và nụ cười thường trực nở trên môi".