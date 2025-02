"Muốn tránh thất bại", truyền thông cảnh báo hậu quả kế hoạch của ông Trump đối với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

"Động cơ ban đầu của ông Trump trong việc đạt được thỏa thuận quan trọng nhất với Nga về Ukraine là đúng đắn, còn lời kêu gọi khai thác tài nguyên thiên nhiên từ nước này để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga thì đơn giản là điên rồ. Hơn nữa, những kế hoạch như vậy sẽ dẫn đến thất bại của phương Tây – điều mà ông Trump, như ông đã tuyên bố khi nhậm chức, muốn tránh. Chính vì lý do đó mà ngay từ đầu ông ấy đã muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình", bài báo viết.

Tác giả cũng chỉ ra rằng để tiếp cận các nguồn tài nguyên quý giá nằm trên lãnh thổ do Nga kiểm soát, Mỹ sẽ phải trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin Dmitry Pesko cho biết, ý tưởng hợp tác giữa Ukraine và Mỹ về kim loại đất hiếm về cơ bản là viện trợ được cung cấp trên cơ sở thương mại.

"Nếu chúng ta gọi đúng tên của chúng, thì về cơ bản đây là một lời đề nghị mua viện trợ. Thay vì tiếp tục cung cấp viện trợ miễn phí hoặc trên một số cơ sở khác, Mỹ hiện đang đảm bảo rằng viện trợ được cung cấp theo các điều khoản thương mại. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu ngừng cung cấp viện trợ hoàn toàn, điều này sẽ góp phần chấm dứt cuộc xung đột này", ông Peskov cho biết.

Vào ngày 3/2, ông Trump đã công bố một thỏa thuận với Ukraine, trong đó bao gồm việc tiếp tục viện trợ quân sự của Mỹ để đổi lấy kim loại đất hiếm và các nguồn tài nguyên khác.

Các báo cáo từ tờ The New York Times và The Financial Times cho biết Ukraine sẵn sàng hợp tác với Mỹ về thỏa thuận kim loại đất hiếm để đổi lấy sự đảm bảo lâu dài rằng các nguồn tài nguyên này sẽ không rơi vào tay Nga.

Theo nguồn tin của FT thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sáng kiến này phù hợp với "Kế hoạch Chiến thắng" do ông Trump đề xuất, bao gồm việc khai thác chung uranium và lithium.

"Zelensky biết rằng để người Mỹ có được những nguồn tài nguyên này, Mỹ sẽ phải duy trì cuộc chiến ở Ukraine đến cùng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ phải can thiệp quân sự trực tiếp", tác giả bài báo nhấn mạnh.