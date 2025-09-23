MV của nhóm Ngũ hổ tướng bị nghi quảng cáo website cá độ, bị xử lý trong trường hợp nào?

Công an TP.HCM mời nhóm Ngũ Hổ Tướng lên làm việc

Công an TP.HCM đã mời làm việc đối với nhóm sản xuất, diễn viên tham gia MV “Anh em trước sau như một” của Ngũ Hổ Tướng.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

Cả 5 người cùng góp mặt trong MV "Anh em trước sau như một” là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên ra mắt vào tối 21/9. Sản phẩm này sau khi ra mắt được các thành viên trong nhóm cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng (từ trái sang): Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy tại sự kiện ra mắt sản phẩm chung. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, MV vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi bị khán giả phát hiện có chi tiết gắn logo liên quan đến website cá độ. Ít giờ sau, bản MV này không còn dấu vết logo trên, dấy lên nghi vấn sản phẩm đã bị xóa rồi đăng tải lại phiên bản mới.

Liên quan đến vụ việc này, trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, tôi xin chia sẻ là tôi không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Được biết, sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã đến trụ sở Công an TP.HCM làm việc.

Quảng cáo website cá độ bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật Việt Nam chưa quy định cụ thể về định nghĩa cá độ bóng đá cũng như quảng cáo cá độ bóng đá nhưng có thể hiểu cá độ bóng đá như sau:

Cá độ là hành vi dùng tiền hay tài sản khác để đánh cuộc về việc phỏng đoán kết quả của một trận thi đấu bóng đá sắp diễn ra hoặc đang diễn ra nhưng chưa kết thúc hay chưa có kết quả chung cuộc.

Quảng cáo cá độ bóng đá được hiểu là hoạt động sử dụng các phương tiện giới thiệu về dịch vụ, nhằm khuyến khích người chơi tham gia đặt cược vào các trận đấu bóng đá.

Tại nước ta, đánh bạc, cá độ bóng đá là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện dưới mọi hình thức. Chính vì thế, đây là loại hình cấm quảng cáo theo khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012.

Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá.

Việc quảng cáo đánh bạc, cá độ là hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin, phục vụ đánh bạc và sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, trong trường hợp sau khi cơ quan chức năng xem xét hành vi quảng cáo cá độ, bài bạc trên mạng xã hội mà có dấu hiệu của tội phạm, chủ thể vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa thông tin trái phép trên mạng Internet theo Điều 288 Bộ luật hình sự.

Trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi quảng cáo đã giúp sức cho hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, người có hành vi vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự.

Từ phân tích trên, luật sư Thơ cho biết, tại Việt Nam, việc quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ bị xử phạt hành chính. Ngoài ra, nếu có các dấu hiệu tội phạm, tình tiết tăng nặng hành vi này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh nêu trên.

Như vậy, trường hợp cơ quan chức năng xác định MV “Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng có hành vi quảng cáo website cá độ, tùy tính chất mức độ mà những người liên quan có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.