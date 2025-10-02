Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 02/10/2025 10:03 GMT+7

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam

Tường Thụy Thứ năm, ngày 02/10/2025 10:03 GMT+7
Mỹ đang đánh mạnh vào các nhà sản xuất khung gầm xe của Việt Nam, Mexico và Thái Lan khi áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 511,16% đối với Việt Nam, nhưng thấp hơn đối với Mexico và Thái Lan.
Quyết định này được xem là nhằm bảo vệ ngành sản xuất khung gầm xe tại nước Mỹ. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm khung gầm xe và các bộ phận khung gầm nhập khẩu từ Việt Nam, Mexico và Thái Lan, với mức thuế sơ bộ được cho là rất cao và sẽ có tác động lớn đến hoạt động xuất khẩu của ba nước này.

Theo thông báo đăng trên công báo liên bang Federal Register của Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ đã xác định các nhà sản xuất khung gầm tại ba nước này đã bán sản phẩm sang Mỹ với giá thấp hơn “giá trị hợp lý” (fair value).

Mức thuế chống bán phá giá sơ bộ áp dụng cho Việt Nam được ấn định ở mức 511,16%, mức thuế được xem là cao kỷ lục trong các vụ việc liên quan đến các sản phẩm công nghiệp nặng từ Việt Nam.

Mỹ đã điều tra 1 thực thể tại Việt Nam

Hai công ty xuất khẩu từ Việt Nam được công khai trên Federal Register của Mỹ là Thaco Special Vehicles Manufacturing và Thaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures. Bộ Thương mại Mỹ quyết định gộp hai công ty này thành một thực thể để điều tra (gọi chung là Thaco).

Cũng theo Bộ Thương mại Mỹ, trong đợt điều tra vừa qua, đây là thực thể duy nhất tại Việt Nam mà DOC đã tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, mức thuế 511,16% được áp cho toàn bộ doanh nghiệp xuất khẩu khác từ Việt Nam chưa được xem xét riêng, nghĩa là mọi lô hàng khung gầm xe và các bộ phận khung gầm từ Việt Nam sang Mỹ đều sẽ chịu chung mức thuế 511,16%. Lưu ý, đây chỉ mới là quyết định sơ bộ.

Mỹ dùng biện pháp thuế chống bán phá giá để bảo vệ ngành sản xuất khung gầm xe trong nước. Ảnh minh họa do AI tạo

Đối với Mexico, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ được xác định là 32,37%. Tuy nhiên, do trước đó DOC đã áp thuế chống trợ cấp sơ bộ ở mức 133,18%, nên mức thuế kết hợp đối với khung gầm Mexico vẫn duy trì ở mức 133,18%.

Trong khi đó, Thái Lan bị áp thuế chống bán phá giá sơ bộ từ 46,12% đến 181,57% tùy từng doanh nghiệp (nghĩa là có xem xét riêng), cộng thêm mức thuế chống trợ cấp từ 2,24% đến 9,42%. Như vậy, tổng mức thuế kết hợp với Thái Lan dao động từ 48,36% đến 190,99%.

Ngay sau khi quyết định sơ bộ được ban hành, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đình chỉ thông quan và yêu cầu các nhà nhập khẩu nộp tiền đặt cọc tương ứng với các mức thuế vừa công bố.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là kết quả sơ bộ, các mức thuế có thể thay đổi khi có phán quyết cuối cùng dự kiến vào tháng 12/2025, hoặc muộn nhất là tháng 2/2026.

Tuy nhiên, theo thông tin công khai trên Federal Register của Mỹ, Thaco đã yêu cầu DOC hoãn thời hạn đưa ra phán quyết cuối cùng, và DOC đã đồng ý sẽ kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp tạm thời từ 4 tháng lên 6 tháng.

Điều này có nghĩa là kết luận cuối cùng sẽ được công bố muộn nhất vào giữa tháng 2/2026.

Mỹ bảo vệ sản xuất trong nước

Trước đây, các sản phẩm khung gầm xe từ Trung Quốc đã bị Mỹ áp lệnh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Đến nay, Bộ Thương mại Mỹ chuyển sang Mexico, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam, sau khi DOC kết luận rằng các doanh nghiệp tại ba quốc gia này đã xuất khẩu hàng hóa với giá thấp hơn giá trị hợp lý (fair value).

Liên minh các nhà sản xuất khung gầm xe Mỹ (U.S. Chassis Manufacturers Coalition), gồm Stoughton Trailers và Cheetah Chassis Corporation, đã hoan nghênh quyết định của DOC.

Trong 1 thông cáo từ liên minh này, ông Robert E. DeFrancesco, luật sư thương mại đại diện cho liên minh, nhận định: “Các mức thuế sơ bộ rất cao này cho thấy ngành công nghiệp khung gầm Mỹ đã và đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều nguồn, và chỉ có biện pháp phòng vệ thương mại mới có thể ngăn chặn thiệt hại”.

Quy trình tiếp theo tại Mỹ

Theo quy định, DOC sau khi ra quyết định sơ bộ sẽ tiếp tục thẩm tra thông tin, rà soát hồ sơ và xem xét ý kiến phản biện của các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Sau khi DOC ra quyết định cuối cùng, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sẽ tiến hành đánh giá liệu khung gầm xe nhập khẩu từ ba quốc gia nói trên có gây “thiệt hại đáng kể” hoặc “đe dọa thiệt hại” cho ngành sản xuất Mỹ hay không.

Nếu ITC khẳng định có thiệt hại, các mức thuế chính thức sẽ được duy trì trong thời gian dài.

