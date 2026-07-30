Mỹ bắt đầu tung đòn sấm sét xuống Iran sau khi ông Trump tuyên bố sẽ "đánh cho Iran tơi tả"

Một chiếc F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh RIA

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết các cuộc tấn công mới bắt đầu lúc 8 giờ tối giờ miền Đông vào thứ Tư.

"Các cuộc tấn công này là phản ứng mạnh mẽ đối với các nỗ lực tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông ngày hôm qua", CENTCOM tuyên bố.

Bộ chỉ huy không ngay lập tức xác định các mục tiêu, tiết lộ số lượng máy bay hoặc tên lửa tham gia, hoặc cho biết chiến dịch dự kiến ​​sẽ kéo dài bao lâu.

Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ xảy ra ở nhiều khu vực phía nam ngay sau khi chiến dịch của Mỹ bắt đầu. Hãng thông tấn Press TV cho biết các khu vực xung quanh thành phố Abadan ở phía tây nam đã bị tấn công bằng tên lửa, trong khi các vụ nổ cũng được nghe thấy trên đảo Qeshm và tại thành phố cảng Bushehr ở phía nam. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thông tin chi tiết về các cơ sở bị nhắm mục tiêu.

Trước đó vào thứ Tư, ông Trump đã cảnh báo rằng Iran sắp phải đối mặt với một phản ứng gay gắt, được cho là đã nói với Fox News: "Chúng ta sẽ đánh cho chúng tơi tả."

Phát biểu sau đó tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Iran đã bắn năm tên lửa vào lực lượng Mỹ và ca ngợi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã đánh chặn được cả năm tên lửa đó. Ông nói thêm: "Chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào chúng vì giờ là lượt chúng ta phải đáp trả" .

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) mô tả vụ phóng tên lửa hôm thứ Ba là một nỗ lực "tấn công bất ngờ", đồng thời khẳng định tất cả các đầu đạn phóng ra đã bị đánh chặn. Ban đầu, bộ tư lệnh không đề cập đến Jordan, chỉ nói rằng các tên lửa nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ "đóng tại Trung Đông".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. IRGC cho biết họ đang đáp trả “các hành động gây hấn” của quân đội Mỹ và cảnh báo rằng các hoạt động của họ sẽ tiếp tục chừng nào Washington còn tiếp tục những gì họ gọi là “các hành động bất hợp pháp và độc hại” chống lại lợi ích của Iran.

Việc Mỹ nối lại các cuộc ném bom đã chấm dứt khoảng thời gian tạm ngừng ngắn ngủi bắt đầu sau khi ông Trump đình chỉ chiến dịch không kích kéo dài 13 đêm vào thứ Sáu tuần trước để cho phép các cuộc đàm phán với Tehran tiếp tục. Tuy nhiên, ông đã cảnh báo rằng hành động quân sự sẽ được nối lại nếu ngoại giao thất bại.

Đô đốc Brad Cooper đã trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump một kế hoạch tiến hành chiến dịch không kích cường độ cao nhằm vào Iran trong thời gian từ 10 đến 14 ngày - truyền thông phương Tây dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

“Ông Cooper đã chuẩn bị một phương án triển khai chiến dịch không kích mạnh nhằm vào Iran, có thể kéo dài tới hai tuần”, truyền thông phương Tây đưa tin.

Theo các nguồn tin của báo chí phương Tây, ông Trump đang xem xét các phương án đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa gần đây mà Washington quy trách nhiệm cho Iran. Trong số các lựa chọn được cân nhắc có chiến dịch không kích quy mô lớn kéo dài từ 10 đến 14 ngày nhằm phá hủy năng lực tên lửa của Tehran, bất chấp tình trạng thiếu hụt các phương tiện phòng không của Mỹ, hoặc một đòn tấn công hạn chế hơn với kỳ vọng tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, được cho là có quan điểm thận trọng hơn. Ông cảnh báo Tổng thống Mỹ Trump về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn phòng không.

Theo đánh giá của vị tướng này, việc các kho dự trữ tại Trung Đông bị suy giảm đang tạo ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của Mỹ - bài báo cho biết.

Cũng theo bài báo, trong cuộc gặp với Tổng thống Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong tuần này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận các phương án phối hợp hành động trong trường hợp Mỹ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.