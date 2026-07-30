Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc

Ảnh minh hoạ.

Washington tuyên bố cấm nhập khẩu robot hình người sản xuất ở nước ngoài vào Mỹ, chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) viện dẫn “những rủi ro không thể chấp nhận được” đối với an ninh quốc gia Mỹ để giải thích cho động thái này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các biện pháp tương tự của Mỹ là có động cơ chính trị.

Điều này diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua ngày càng gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh để thống trị lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến khác. Trong những năm gần đây, hai nước ngày càng áp đặt một loạt các hạn chế có đi có lại đối với các lĩnh vực công nghệ của nhau.

Các hạn chế mới nhất áp dụng cho các thiết bị robot tiên tiến sản xuất ở nước ngoài, bao gồm robot hình người và robot bốn chân, cũng như các bộ biến tần được sử dụng trong trung tâm dữ liệu và các hệ thống năng lượng mặt trời. FCC cho biết các sản phẩm này tiềm ẩn “những rủi ro không thể chấp nhận được” đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, vì chúng có thể cho phép các thế lực nước ngoài tiến hành giám sát, đánh cắp dữ liệu, tạo điều kiện truy cập từ xa hoặc phát động các cuộc tấn công mạng. Các mẫu sản phẩm hiện có đã được cơ quan này cấp phép trước đây được miễn trừ khỏi lệnh cấm.

Trong vài năm qua, Washington đã áp đặt những hạn chế ngày càng rộng rãi đối với công nghệ Trung Quốc. Từ năm 2022, Mỹ đã dần siết chặt các hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến, thiết bị sản xuất chất bán dẫn và các công nghệ liên quan, đồng thời hạn chế đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực AI và chip của Trung Quốc. Nhà Trắng cũng đã có động thái chống lại các phương tiện kết nối, máy bay không người lái và nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và cáo buộc đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng bao gồm gali, germani, than chì, antimon và đất hiếm, đồng thời hạn chế các công ty Mỹ như Micron và xem xét kỹ lưỡng một số sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Nvidia vì lý do an ninh.

Đầu tháng này, Nhà Trắng và công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic của Mỹ đã cáo buộc công ty khởi nghiệp Moonshot AI của Trung Quốc sử dụng phương pháp “chưng cất” để huấn luyện mô hình Kimi K3 dựa trên công nghệ của Mỹ. Moonshot đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng hiệu suất của mô hình xuất phát từ những đổi mới công nghệ của chính họ. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cảnh báo rằng các công ty Trung Quốc tham gia vào “việc chưng cất quy mô công nghiệp”, hành vi được coi là đánh cắp sở hữu trí tuệ, có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Đầu tuần này, Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ "từ bỏ tư duy bá quyền và ngừng bôi nhọ các công ty Trung Quốc cũng như đe dọa họ bằng các biện pháp trừng phạt", đồng thời tuyên bố sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" để đáp trả bất kỳ động thái nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.