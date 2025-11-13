Mỹ cảnh báo rắn Moscow nhưng lại "cứu" đồng minh ruột của Nga khiến NATO hoang mang

Tổng thống Mỹ Donald J. Trump (trái) chào đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) đến Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 13/5/2019. ẢNh Jim Lo Scalzo/EPA-EFE.

Các vụ xâm phạm không phận, chủ yếu bằng máy bay không người lái và tiêm kích Nga, đã gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây ở Ba Lan, Romania, Litva, Estonia và cả Đan Mạch. NATO đã phải triển khai Chiến dịch Eastern Sentry (Người gác phương Đông) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khu vực. Liên minh mô tả đây là “hành động leo thang nghiêm trọng,” phản ánh “mức độ căng thẳng rất cao” mà chính ông Rubio cũng thừa nhận.

Trong phần trả lời phỏng vấn Kyiv Post hôm thứ Tư tại Canada, Ngoại trưởng Rubio gọi các vụ xâm phạm biên giới Đông Âu là “hành động khiêu khích” và nhấn mạnh Mỹ vẫn “cam kết mạnh mẽ với việc bảo vệ NATO”.

“Chúng tôi không ủng hộ các hành động đó. Chúng tôi không thích chúng. Chúng tôi có cam kết rõ ràng với NATO và sẽ bảo vệ các đối tác nếu họ bị tấn công”, ông Rubio nói.

Ông cho rằng các hành động của Nga “hoàn toàn phản tác dụng” và “có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng rộng hơn — điều sẽ gây hại cho tất cả các bên, kể cả chính họ".

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định lời cảnh báo của Washington vẫn quá mềm mỏng. Trong tháng 9, nhiều quốc gia NATO đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp theo Điều 4 của Hiệp ước, sau khi liên tục bị UAV Nga xâm nhập, và đặc biệt là vụ tiêm kích Nga vi phạm không phận Estonia.

Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ nói “không thích” các vụ xâm nhập gần đây là chưa đủ để răn đe Nga - quốc gia bị cáo buộc là đang “thử thách giới hạn kiên nhẫn” của NATO. Diễn biến mới được xem là dấu hiệu cho một giai đoạn chiến tranh lai mới, buộc Mỹ và châu Âu phải tăng tốc triển khai “bức tường chống UAV” và hệ thống phòng không tích hợp, theo các thông báo gần đây của NATO và EU.

Mỹ cứu nguy Hungary

Song song với vấn đề Nga, ông Rubio cũng đang đối mặt với một bài toán khó khác: chính sách miễn trừ trừng phạt năng lượng dành cho Hungary – đồng minh thân cận của Nga trong NATO.

Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington đã đồng ý cấp miễn trừ trừng phạt kép, cho phép Budapest tiếp tục nhập năng lượng từ Nga.

Ông Rubio xác nhận thỏa thuận này có hai phần:

- Đối với dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks 2 (do Nga tham gia xây dựng), lệnh miễn trừ không có thời hạn, nhằm “bảo đảm độc lập năng lượng lâu dài” cho Hungary.

- Trong khi đó, lệnh miễn trừ đối với dầu và khí đốt Nga qua các đường ống Druzhba và TurkStream chỉ kéo dài một năm, vì “nếu cắt ngay sẽ khiến kinh tế Hungary sụp đổ”.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Rubio mâu thuẫn với lời khẳng định của Thủ tướng Orbán, người nói với truyền thông trong nước rằng ông đã đạt được “sự miễn trừ hoàn toàn, vô thời hạn” cho các đường ống này.

Sự khác biệt khiến Quốc hội Mỹ nổi giận: một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đưa ra nghị quyết kêu gọi Hungary chấm dứt phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Giới ngoại giao châu Âu cũng lo ngại việc Washington “nới tay” cho Budapest sẽ làm suy yếu mặt trận trừng phạt thống nhất của phương Tây, vốn là trụ cột trong chiến lược bóp nghẹt nền kinh tế chiến tranh của Nga.

Tuy nhiên, đối với chính quyền Trump, thỏa thuận này được xem là “đôi bên cùng có lợi”: giúp giữ một đồng minh NATO khỏi sự sụp đổ kinh tế, đồng thời mở đường cho các công ty Mỹ ký hợp đồng LNG trị giá hơn 600 triệu USD với Hungary.

Dẫu vậy, các nhà ngoại giao NATO vẫn hoài nghi về “chính sách hai mặt” của Washington - khi vừa lên án Nga “khiêu khích,” vừa giúp đỡ một đồng minh thân Nga tiếp tục nhận năng lượng từ Moscow.

Một nhà ngoại giao châu Âu nói với Kyiv Post: “Khi đối đầu với Điện Kremlin, Liên minh này rốt cuộc có một chính sách chung, hay là 32 chính sách khác nhau?”.