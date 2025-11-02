Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Khí đốt của Nga. Ảnh Sputnik

“Chúng tôi có khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu khí đốt của châu Âu và thay thế 100% lượng khí đốt Nga bằng khí đốt Mỹ, nhưng điều này chỉ khả thi nếu có hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp", ông phát biểu tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức tại Bahrain.

Ông Burgum cho biết Mỹ và EU đang phối hợp chặt chẽ nhằm giúp Liên minh châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, song quá trình này đòi hỏi “những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Âu”.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Mỹ xuất khẩu sang châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục.

Theo thông báo cuối tháng 10 của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, lượng LNG Mỹ bán cho các nước EU trong tháng 8 tăng 15,8% so với tháng 7, lên mức 266,694 tỷ feet khối (tương đương khoảng 5,6 triệu tấn).

Mỹ bắt đầu mở rộng mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu LNG từ năm 2016. Đến tháng 11/2018, kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ feet khối; tháng 12/2019 vượt mốc 200 tỷ feet khối. Từ tháng 10/2022, con số này liên tục duy trì trên mức 300 tỷ feet khối, và đạt đỉnh kỷ lục vào tháng 3 với gần 458 tỷ feet khối.

Dữ liệu từ cơ quan này cũng cho thấy, lô LNG đầu tiên của Mỹ được giao cho EU vào tháng 4/2016, với Bồ Đào Nha là nước nhập khẩu đầu tiên; đến tháng 7 cùng năm, Tây Ban Nha cũng bắt đầu nhập khẩu. Hà Lan nhận LNG liên tục từ Mỹ kể từ tháng 9/2020, trong khi Đức chỉ bắt đầu nhập LNG từ Mỹ từ cuối năm 2022.