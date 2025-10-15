Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ảnh Getty

"Đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết ông hy vọng các đồng minh sẽ cam kết một khoản tiền lớn để mua vũ khí cho Ukraine vào thứ Tư ", bài báo viết.

Whitaker lưu ý rằng "những thông báo quan trọng sẽ được đưa ra". Đại diện thường trực không nêu rõ những thông báo này liên quan đến loại vũ khí nào.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông gần như đã quyết định cung cấp tên lửa hành trình Mỹ cho Ukraine , nhưng muốn tìm hiểu xem Kiev dự định sử dụng chúng như thế nào.

Điện Kremlin cảnh báo rằng động thái như vậy có thể là một sự leo thang nghiêm trọng, bởi tên lửa Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Nga Putin bác bỏ những lời bàn tán về loại vũ khí này, cho rằng đó là "sự phô trương". Ông lưu ý rằng phản ứng của Moscow sẽ là tăng cường hệ thống phòng không. Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây tổn hại đến quan hệ giữa Nga và Mỹ, và việc sử dụng những tên lửa này mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể.